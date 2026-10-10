Пътна обстановка: трафикът, ремонтите и границите у нас

Нова организация на движението през тунел „Топли дол“ на автомагистрала „Хемус“ влиза в сила от 12 октомври. Всички превозни средства ще преминават двупосочно в тръбата за Варна, докато продължава основният ремонт на тръбата за София. Скоростта в зоната ще бъде ограничена до 50 км/ч, а аварийната лента няма да се използва за движение.

Агенция „Пътна инфраструктура“ посочва, че в района няма обходен маршрут и призовава водачите да планират пътуването си предварително.

„Шофьорите да предвидят повече време за пътуване, при възможност да използват алтернативни маршрути и да спазват въведените ограничения“,

предупреждава АПИ.

Очаква се около 18 декември, за периода на коледните и новогодишните пътувания, движението временно да бъде възстановено и в двете тръби. След около 11 януари 2027 г. ограничението в тръбата за София трябва да бъде въведено отново. Прогнозният срок за пълното приключване на строително-монтажните работи е април 2027 г.

Трафикът по границите

По данни на Главна дирекция „Гранична полиция“ трафикът с Румъния е нормален на всички пунктове. Фериботните връзки Оряхово–Бекет и Свищов–Зимнич остават преустановени заради ниското ниво на Дунав.

Нормално е движението и на пунктовете с Гърция, Сърбия и Република Северна Македония. През „Рудозем“, „Златоград“, „Маказа“ и „Ивайловград“ преминават леки автомобили и микробуси до 3,5 тона. През „Кулата“, „Илинден“ и „Капитан Петко войвода“ се пропускат и автобуси и товарни автомобили. Единственото отчетено интензивно движение е на ГКПП „Капитан Андреево“ на изход за товарни автомобили.

Сводка от КАТ и пожарната

МВР отчита за 8 октомври 18 пътнотранспортни произшествия с ранени и загинали. Петима души са загинали, а 24 са ранени. От началото на октомври произшествията с ранени и загинали са 175, жертвите са 17, а ранените – 217. От началото на годината са отчетени 5340 такива произшествия, 386 загинали и 6618 ранени.

Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ съобщава за 197 сигнала за произшествия за едно денонощие. Ликвидирани са 157 пожара, от които 16 с преки материални щети. При пожарите е пострадал един гражданин. Пожарните екипи са извършили и 30 спасителни дейности и помощни операции, включително четири при катастрофи.

Условия за туризъм в планините

В района на Банско прогнозата е за топло време с променлива облачност и възможни следобедни валежи и гръмотевични бури. Подобна промяна се очаква и в района на София, като високите части могат да бъдат по-ветровити и с по-бързо влошаване на времето.

Планинската спасителна служба има последни публикувани регионални наблюдения от 1 октомври. За Витоша, Рила и Пирин на страницата ѝ няма подадена актуална информация за лавинна обстановка, поради което туристите трябва да се съобразят с условията по конкретния маршрут и с промяната на времето във високите части.

Източници: bnrnews.bg, bntnews.bg, utroruse.com