Недостигът на сестри затваря яслени групи в София

Недостигът на медицински сестри вече доведе до затваряне на яслена група в София. В 80-а детска градина „Приказна калина“, която посещават над 300 деца, през май е прекратена работата на една от групите, а за септември не е проведен нов прием.

В детската градина работят общо четири медицински сестри – две кабинетни и две, ангажирани с единствената яслена група. По думите на директора Джоанна Брусарска всички медицински специалисти са на възраст над 72-73 години.

„Още през май се наложи да затворим една от яслените групи, да не направим прием за месец септември, точно поради това, че няма достатъчно медицински сестри“, заявява Джоанна Брусарска.

По данни на Столичната община в София не достигат над 150 медицински сестри за яслите. Проблемът засяга не само вече съществуващите групи, но и откриването на нови места за деца до 3-годишна възраст.

Предлагат промяна на изискванията

Заради кадровия дефицит са внесени законодателни промени, които предвиждат да отпадне изискването децата в яслена възраст задължително да бъдат гледани от медицински сестри. Идеята е част от грижите да бъдат поети от педагози, докато медицинските специалисти изпълняват здравни функции.

Промените вече са приети на първо четене в парламентарната комисия по образование. Инициатор е Столичната община.

„Когато откриваме нови детски градини, директорите не желаят да отворят яслена група, защото са наясно, че не могат да намерят персонал“, посочва Десислава Желязкова, заместник-кмет по образованието на Столичната община.

По думите ѝ общината е получила становище от министъра на здравеопазването, според което в детското заведение може да има само една медицинска сестра, която да работи в кабинет.

Синдикатът настоява за заплати и здравна реформа

От Синдиката на българските медицински специалисти възразяват срещу промяната. Представителите на съсловието смятат, че грижата за най-малките деца изисква медицински познания. Те се позовават и на решение на Върховния административен съд от април, свързано с изискванията към грижите за деца до 3 години.

Според Божена Гецова, председател на синдикална организация към Синдиката на българските медицински специалисти, ниското заплащане е сред причините професията да не привлича нови кадри.

„Хората не искат да упражняват тази професия, защото никой не иска да бъде работещ бедняк“, коментира Гецова. Тя посочва, че основните възнаграждения по колективния трудов договор са 750 евро.

От Столичната община очакват, ако законопроектът получи подкрепа, той да бъде приет до края на годината.

Източници: btvnovinite.bg