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Недостигът на сестри затваря яслени групи в София

Недостигът на сестри затваря яслени групи в София

10 Октомври, 2026 08:43, обновена 10 Октомври, 2026 08:45 493 18

  • медицински сестри-
  • детски ясли-
  • софия-
  • столична община-
  • яслени групи

В столицата не достигат над 150 медицински сестри за яслите. Предлагат педагози да поемат част от грижите за децата до 3 години

Недостигът на сестри затваря яслени групи в София - 1
Снимка: bTV
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Недостигът на медицински сестри вече доведе до затваряне на яслена група в София. В 80-а детска градина „Приказна калина“, която посещават над 300 деца, през май е прекратена работата на една от групите, а за септември не е проведен нов прием.

В детската градина работят общо четири медицински сестри – две кабинетни и две, ангажирани с единствената яслена група. По думите на директора Джоанна Брусарска всички медицински специалисти са на възраст над 72-73 години.

„Още през май се наложи да затворим една от яслените групи, да не направим прием за месец септември, точно поради това, че няма достатъчно медицински сестри“, заявява Джоанна Брусарска.

По данни на Столичната община в София не достигат над 150 медицински сестри за яслите. Проблемът засяга не само вече съществуващите групи, но и откриването на нови места за деца до 3-годишна възраст.

Предлагат промяна на изискванията

Заради кадровия дефицит са внесени законодателни промени, които предвиждат да отпадне изискването децата в яслена възраст задължително да бъдат гледани от медицински сестри. Идеята е част от грижите да бъдат поети от педагози, докато медицинските специалисти изпълняват здравни функции.

Промените вече са приети на първо четене в парламентарната комисия по образование. Инициатор е Столичната община.

„Когато откриваме нови детски градини, директорите не желаят да отворят яслена група, защото са наясно, че не могат да намерят персонал“, посочва Десислава Желязкова, заместник-кмет по образованието на Столичната община.

По думите ѝ общината е получила становище от министъра на здравеопазването, според което в детското заведение може да има само една медицинска сестра, която да работи в кабинет.

Синдикатът настоява за заплати и здравна реформа

От Синдиката на българските медицински специалисти възразяват срещу промяната. Представителите на съсловието смятат, че грижата за най-малките деца изисква медицински познания. Те се позовават и на решение на Върховния административен съд от април, свързано с изискванията към грижите за деца до 3 години.

Според Божена Гецова, председател на синдикална организация към Синдиката на българските медицински специалисти, ниското заплащане е сред причините професията да не привлича нови кадри.

„Хората не искат да упражняват тази професия, защото никой не иска да бъде работещ бедняк“, коментира Гецова. Тя посочва, че основните възнаграждения по колективния трудов договор са 750 евро.

От Столичната община очакват, ако законопроектът получи подкрепа, той да бъде приет до края на годината.

Източници: btvnovinite.bg


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Санитарки не стават ли

    1 1 Отговор
    Защо трябва да са сестри леличките/няни за да сменят памперси, мият дупета и повръщано?

    Коментиран от #17

    08:49 10.10.2026

  • 2 Радев - лъжеца

    4 3 Отговор
    Няма сестри щото държавата не дава пари. А за оръжие Радев дава милиарди. За българските деца няма.

    Коментиран от #6

    08:50 10.10.2026

  • 3 дядо Горио

    3 0 Отговор
    Ами къде са...

    Коментиран от #8

    08:50 10.10.2026

  • 4 радев

    3 0 Отговор
    кога ще пуснете баница и към провинцията та да намалее тая проклета софя ?

    08:51 10.10.2026

  • 5 шуримури

    1 1 Отговор
    И недостигът на братя ще направи същото. Мъ-хъъъ!

    08:53 10.10.2026

  • 6 Гласувайте За Бъдещето !

    1 2 Отговор

    До коментар #2 от "Радев - лъжеца":

    На Вашите Деца !Те Ще се Раждат Длъжници !

    И Ще Умират Длъжници !

    Ще Работат За Корпорациите !

    А Те За Нас !

    И Ще Пазаруват !

    В Нашите Магазини !

    На По - Висока Цена !

    09:00 10.10.2026

  • 7 Факт

    1 1 Отговор
    Медицинската професия е благородна. Пазарната икономика я опорочи и съсипа.

    Коментиран от #14

    09:02 10.10.2026

  • 8 Емигрант

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "дядо Горио":

    Как къде, работят си жените, но не за слава както досега.

    09:10 10.10.2026

  • 9 Танков

    0 0 Отговор
    Ако имате поне хигиенистки ,то те може да водят групите . Колко му е да промените закона и в него да не са само педагозите. Ако и това нямате ,оставете на хората материалната база и те сами да се организират . Може пък и да останат хора в България ,поне най-упоритите и богати заедно с онези на помощи въпреки богатствата си натрупани с дейности описани изключително добре в Наказателен Кодекс .

    Коментиран от #11

    09:12 10.10.2026

  • 10 Медицински сестри няма

    1 0 Отговор
    За сметка на възпитателките които са бол. За възпитанието не говоря , то е под нулата ама пак им плащат защо ли .

    Коментиран от #13

    09:20 10.10.2026

  • 11 какви точно педагози

    2 0 Отговор

    До коментар #9 от "Танков":

    имаш предвид хайде малко по сериозно

    09:24 10.10.2026

  • 12 Пропаднали комунисти по властите

    1 0 Отговор
    В столицата не достигат над 150 медицински сестри за яслите. Предлагат педагози да поемат част от грижите за децата до 3 години
    -;-
    Т.н "Държава" трябва да загине защото комунистите нищо не създават!
    Всички и всякакви власти са измислени за да папкат парички и и да ни рекетират- последното със вдигането на данък сгради е поучително!

    09:24 10.10.2026

  • 13 на партокрацията й трябва наивници

    0 0 Отговор

    До коментар #10 от "Медицински сестри няма":

    10 Медицински сестри няма
    00ОТГОВОР
    За сметка на възпитателките които са бол. За възпитанието не говоря , то е под нулата ама пак им плащат защо ли .
    -;-
    На държавата не й трябват възпитани хора и образовани работещи- трябват само наивни електорални единици

    09:26 10.10.2026

  • 14 комунисти за пазарно здравеопазване

    0 0 Отговор

    До коментар #7 от "Факт":

    7 Факт
    10ОТГОВОР
    Медицинската професия е благородна. Пазарната икономика я опорочи и съсипа.
    -;-
    След като комунистите направиха Лекарите Търговци- какво да мислим- само пари- пари-пари

    09:28 10.10.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 На времето

    0 0 Отговор
    Децата от детската ясла или градина родителите ги водехме за ръка като от градината минавахме през Супера. Сега беснеят като невидели ровичкат пищят гонят се какво е това поведение . И никой нищо не им казва. Буквално убиват човека само ако каже По тихо.

    09:30 10.10.2026

  • 17 Помощник възпитателките

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Санитарки не стават ли":

    Помагат на възпитателките за такива неща но трябва да има и дипломирана квалифицирана медицинска сестра. Нещо май си се объркал много яко.

    09:36 10.10.2026

  • 18 замислен

    0 0 Отговор
    Вместо да вдигнат заплатите на 1 сестра със 300 евро закриват 1 яслена група и обричат на мизерия 20 млади семейства. Защото ако детето е на ясла и двамата родители ще са на работа и семейството ще получава 2 заплати и ще плаща 2-но данъци. А така единия трябва да си стои у дома да гледа детето, за което няма ясла, ще трябва да се оправят с 1 заплата и да плащат на половина данъци. Егати логиката, заради едни 15-20 евро на дете за заплата на сестра (която също плаща данъци!) колко губи държавата. После "защо няма раждаемост" и т.н.

    09:37 10.10.2026

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