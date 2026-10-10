Недостигът на сестри затваря яслени групи в София

Недостигът на медицински сестри вече доведе до затваряне на яслена група в София. В 80-а детска градина „Приказна калина“, която посещават над 300 деца, през май е прекратена работата на една от групите, а за септември не е проведен нов прием.
В детската градина работят общо четири медицински сестри – две кабинетни и две, ангажирани с единствената яслена група. По думите на директора Джоанна Брусарска всички медицински специалисти са на възраст над 72-73 години.„Още през май се наложи да затворим една от яслените групи, да не направим прием за месец септември, точно поради това, че няма достатъчно медицински сестри“, заявява Джоанна Брусарска.
По данни на Столичната община в София не достигат над 150 медицински сестри за яслите. Проблемът засяга не само вече съществуващите групи, но и откриването на нови места за деца до 3-годишна възраст.
Предлагат промяна на изискванията
Заради кадровия дефицит са внесени законодателни промени, които предвиждат да отпадне изискването децата в яслена възраст задължително да бъдат гледани от медицински сестри. Идеята е част от грижите да бъдат поети от педагози, докато медицинските специалисти изпълняват здравни функции.
Промените вече са приети на първо четене в парламентарната комисия по образование. Инициатор е Столичната община.„Когато откриваме нови детски градини, директорите не желаят да отворят яслена група, защото са наясно, че не могат да намерят персонал“, посочва Десислава Желязкова, заместник-кмет по образованието на Столичната община.
По думите ѝ общината е получила становище от министъра на здравеопазването, според което в детското заведение може да има само една медицинска сестра, която да работи в кабинет.
Синдикатът настоява за заплати и здравна реформа
От Синдиката на българските медицински специалисти възразяват срещу промяната. Представителите на съсловието смятат, че грижата за най-малките деца изисква медицински познания. Те се позовават и на решение на Върховния административен съд от април, свързано с изискванията към грижите за деца до 3 години.
Според Божена Гецова, председател на синдикална организация към Синдиката на българските медицински специалисти, ниското заплащане е сред причините професията да не привлича нови кадри.„Хората не искат да упражняват тази професия, защото никой не иска да бъде работещ бедняк“, коментира Гецова. Тя посочва, че основните възнаграждения по колективния трудов договор са 750 евро.
От Столичната община очакват, ако законопроектът получи подкрепа, той да бъде приет до края на годината.
Източници: btvnovinite.bg
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Санитарки не стават ли
Коментиран от #17
08:49 10.10.2026
2 Радев - лъжеца
Коментиран от #6
08:50 10.10.2026
3 дядо Горио
Коментиран от #8
08:50 10.10.2026
4 радев
08:51 10.10.2026
5 шуримури
08:53 10.10.2026
6 Гласувайте За Бъдещето !
До коментар #2 от "Радев - лъжеца":На Вашите Деца !Те Ще се Раждат Длъжници !
И Ще Умират Длъжници !
Ще Работат За Корпорациите !
А Те За Нас !
И Ще Пазаруват !
В Нашите Магазини !
На По - Висока Цена !
09:00 10.10.2026
7 Факт
Коментиран от #14
09:02 10.10.2026
8 Емигрант
До коментар #3 от "дядо Горио":Как къде, работят си жените, но не за слава както досега.
09:10 10.10.2026
9 Танков
Коментиран от #11
09:12 10.10.2026
10 Медицински сестри няма
Коментиран от #13
09:20 10.10.2026
11 какви точно педагози
До коментар #9 от "Танков":имаш предвид хайде малко по сериозно
09:24 10.10.2026
12 Пропаднали комунисти по властите
-;-
Т.н "Държава" трябва да загине защото комунистите нищо не създават!
Всички и всякакви власти са измислени за да папкат парички и и да ни рекетират- последното със вдигането на данък сгради е поучително!
09:24 10.10.2026
13 на партокрацията й трябва наивници
До коментар #10 от "Медицински сестри няма":10 Медицински сестри няма
00ОТГОВОР
За сметка на възпитателките които са бол. За възпитанието не говоря , то е под нулата ама пак им плащат защо ли .
-;-
На държавата не й трябват възпитани хора и образовани работещи- трябват само наивни електорални единици
09:26 10.10.2026
14 комунисти за пазарно здравеопазване
До коментар #7 от "Факт":7 Факт
10ОТГОВОР
Медицинската професия е благородна. Пазарната икономика я опорочи и съсипа.
-;-
След като комунистите направиха Лекарите Търговци- какво да мислим- само пари- пари-пари
09:28 10.10.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 На времето
09:30 10.10.2026
17 Помощник възпитателките
До коментар #1 от "Санитарки не стават ли":Помагат на възпитателките за такива неща но трябва да има и дипломирана квалифицирана медицинска сестра. Нещо май си се объркал много яко.
09:36 10.10.2026
18 замислен
09:37 10.10.2026