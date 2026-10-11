Издирваха турист край Боянския водопад, той се прибра

Планински спасители са издирвали турист в района на Боянския водопад след сигнал, подаден вечерта на 10 октомври. В акцията са участвали спасители от отряд „Алеко“.

Малко по-късно приятели на туриста са съобщили на телефон 112, че той се е прибрал. Така издирването е прекратено.

От Планинската спасителна служба към Българския Червен кръст предупреждават, че условията за туризъм са добри сутринта, но следобед се очакват влошаване на времето и валежи. В планините има разкъсана облачност и слаб вятър, а във високите части на Стара планина вятърът е умерен. Температурите са между 7 и 10 градуса.

Прогнозата е за неустойчиво време и през следващите няколко дни. Затова спасителите препоръчват маршрутите да се планират според метеорологичната обстановка, подготовката и физическите възможности на групата.

„Туристите трябва да тръгват с напълно заредени и включени телефони“, напомнят от ПСС.

Телефонът може да бъде използван за подаване на сигнал при нужда и да помогне на спасителите да локализират по-бързо човек, изпаднал в затруднение. При промяна на времето туристите трябва да преценят дали да продължат прехода, или да се върнат навреме.

Източници: btvnovinite.bg