Външно министерство за завръщането на Ива Михайлова: Не бяхме уведомени, не сме участвали в организацията

МВнР не е било предварително уведомено за действията на Ива Михайлова, семейството и адвоката ѝ, довели до пристигането ѝ в България, и не е участвало в организирането им. Това заявиха официално от външното министерство за bTV.
"Контакт беше установен с МВнР от страна на адвоката непосредствено преди неговото изявление. Разбираме тревогата на семейството за здравето на Ива. Най-важното сега е тя да получи необходимата медицинска помощ. Екипът на УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“ ще прецени състоянието ѝ и необходимото лечение. България последователно е подкрепяла усилията Ива да получи необходимото лечение. МВнР ще продължи да оказва съдействие по случая в рамките на своите компетенции“, пише още в позицията.
Днес стана ясно, че Михайлова се е прибрала в България. Тя обясни, че решението е взето, след като здравословното ѝ състояние се е влошило.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 ГРАД КОЗЛОДУЙ
10:38 12.10.2026
2 🦉🦉🦉🦉
ПАК НИЩО НЕ ЗНАЕ🤔🤔🤔
Коментиран от #4, #7
10:41 12.10.2026
3 То външно
Коментиран от #5
10:41 12.10.2026
4 🦉🦉🦉🦉
До коментар #2 от "🦉🦉🦉🦉":То и аз нищо не знам, значи мога да я заместя и да взимам нейната заплата. Даже ще се обличам по-добре❗
10:42 12.10.2026
5 Европеец
До коментар #3 от "То външно":Е то е министерство на външните работи, не е министерство на отвличанията....
10:51 12.10.2026
6 Ми МнВР
Всеки контакт с България, не само с МнВР , е бил подслушван.
За това адвокатът й е обявил в последния момент, че идват в България за лечение.
КАКВО всъщност иска да каже министърката на външните работи с това изявление?!
Измива си ръцете ли, какво ?
10:53 12.10.2026
7 Така е
До коментар #2 от "🦉🦉🦉🦉":МВнР вече работи в нелегалност.
11:01 12.10.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Варна
11:07 12.10.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.