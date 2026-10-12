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Външно министерство за завръщането на Ива Михайлова: Не бяхме уведомени, не сме участвали в организацията

Външно министерство за завръщането на Ива Михайлова: Не бяхме уведомени, не сме участвали в организацията

12 Октомври, 2026 10:36 686 10

  • министерство на външните работи-
  • ива михайлова-
  • завръщане-
  • организация

"Контакт беше установен с МВнР от страна на адвоката непосредствено преди неговото изявление. Разбираме тревогата на семейството за здравето на Ива. Най-важното сега е тя да получи необходимата медицинска помощ. Екипът на УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“ ще прецени състоянието ѝ и необходимото лечение.", казват още от МВнР

Външно министерство за завръщането на Ива Михайлова: Не бяхме уведомени, не сме участвали в организацията - 1
Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

МВнР не е било предварително уведомено за действията на Ива Михайлова, семейството и адвоката ѝ, довели до пристигането ѝ в България, и не е участвало в организирането им. Това заявиха официално от външното министерство за bTV.

"Контакт беше установен с МВнР от страна на адвоката непосредствено преди неговото изявление. Разбираме тревогата на семейството за здравето на Ива. Най-важното сега е тя да получи необходимата медицинска помощ. Екипът на УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“ ще прецени състоянието ѝ и необходимото лечение. България последователно е подкрепяла усилията Ива да получи необходимото лечение. МВнР ще продължи да оказва съдействие по случая в рамките на своите компетенции“, пише още в позицията.

Днес стана ясно, че Михайлова се е прибрала в България. Тя обясни, че решението е взето, след като здравословното ѝ състояние се е влошило.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ГРАД КОЗЛОДУЙ

    4 5 Отговор
    Македонците са добри хора.Обичат българите.

    10:38 12.10.2026

  • 2 🦉🦉🦉🦉

    11 0 Отговор
    мЕнистЕрката ни за ПОВЪНКАшните работи
    ПАК НИЩО НЕ ЗНАЕ🤔🤔🤔

    Коментиран от #4, #7

    10:41 12.10.2026

  • 3 То външно

    12 0 Отговор
    за какво ли е уведомено. Най-вече министърът. Абсолютни неадекватници.

    Коментиран от #5

    10:41 12.10.2026

  • 4 🦉🦉🦉🦉

    10 0 Отговор

    До коментар #2 от "🦉🦉🦉🦉":

    То и аз нищо не знам, значи мога да я заместя и да взимам нейната заплата. Даже ще се обличам по-добре❗

    10:42 12.10.2026

  • 5 Европеец

    4 0 Отговор

    До коментар #3 от "То външно":

    Е то е министерство на външните работи, не е министерство на отвличанията....

    10:51 12.10.2026

  • 6 Ми МнВР

    7 0 Отговор
    не се ли сещат, че семейството и адвокатът на Ива са били непрекъснато наблюдавани и подслушвани от македонските служби.

    Всеки контакт с България, не само с МнВР , е бил подслушван.
    За това адвокатът й е обявил в последния момент, че идват в България за лечение.

    КАКВО всъщност иска да каже министърката на външните работи с това изявление?!
    Измива си ръцете ли, какво ?

    10:53 12.10.2026

  • 7 Така е

    2 0 Отговор

    До коментар #2 от "🦉🦉🦉🦉":

    МВнР вече работи в нелегалност.

    11:01 12.10.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Варна

    2 0 Отговор
    Никой нищо не знае в тази държавичка...хахаха

    11:07 12.10.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

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