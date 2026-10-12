Външно министерство за завръщането на Ива Михайлова: Не бяхме уведомени, не сме участвали в организацията

МВнР не е било предварително уведомено за действията на Ива Михайлова, семейството и адвоката ѝ, довели до пристигането ѝ в България, и не е участвало в организирането им. Това заявиха официално от външното министерство за bTV.

"Контакт беше установен с МВнР от страна на адвоката непосредствено преди неговото изявление. Разбираме тревогата на семейството за здравето на Ива. Най-важното сега е тя да получи необходимата медицинска помощ. Екипът на УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“ ще прецени състоянието ѝ и необходимото лечение. България последователно е подкрепяла усилията Ива да получи необходимото лечение. МВнР ще продължи да оказва съдействие по случая в рамките на своите компетенции“, пише още в позицията.

Днес стана ясно, че Михайлова се е прибрала в България. Тя обясни, че решението е взето, след като здравословното ѝ състояние се е влошило.