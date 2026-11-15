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Елисавета Белобрадова: Ще искаме оставката на шефа на ДАНС

Елисавета Белобрадова: Ще искаме оставката на шефа на ДАНС

15 Ноември, 2026 10:08 1 022 34

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  • демократична българия-
  • парламентарен контрол

Депутатът твърди, че Ива Михайлова е била заплашвана с отнемане на рехабилитация и държавна защита, ако откаже интервю с Мартин Карбовски

Елисавета Белобрадова: Ще искаме оставката на шефа на ДАНС - 1
Снимка: БГНЕС
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

„Демократична България“ ще поиска оставката на председателя на ДАНС заради твърденията за натиск върху Ива Михайлова. Това заяви депутатът Елисавета Белобрадова в предаването „Денят започва с Георги Любенов“ по БНТ.

По думите ѝ в основата на информацията са собствените думи на Михайлова. Белобрадова твърди, че младата жена е била заплашвана с отнемане на рехабилитацията и държавната защита, ако откаже да даде първото си интервю на журналиста Мартин Карбовски.

„Много е важно да кажем, че това е парламентарна република. Всички действия на Министерския съвет и на ДАНС подлежат на парламентарен контрол“, заяви Белобрадова.

Депутатът припомни, че при предишно изслушване в парламентарна комисия майката на Ива Михайлова е представила информация за предоставената от държавата подкрепа – юридическа защита, лечение и медицински прегледи. Според Белобрадова тази помощ не трябва да бъде използвана като средство за политически натиск.

Тя настоя всички институции, свързани със случая, да бъдат изслушани, а действията им да бъдат проверени чрез парламентарен контрол. В изказването си Белобрадова не представи данни за приключило разследване или окончателно установени нарушения, а говори за твърденията на Михайлова и за необходимостта от институционална проверка.

В разговора Белобрадова коментира и предложените промени в Закона за личната помощ, срещу които се обявиха родители на деца с увреждания. Според нея проблемът е както в съдържанието на законопроекта, така и в начина, по който е внесен.

Тя заяви, че проектът е внесен от народни представители, а не от Министерския съвет, с което е било избегнато общественото обсъждане. По думите ѝ законопроектът е внесен в 17.00 часа, за да премине бързо през Народното събрание.

„Това не е начинът, по който се прави реформа. Защото реформата означава обсъждане“, каза Белобрадова.

Депутатът постави под въпрос и готовността на ТЕЛК комисиите да поемат допълнителната функция по оценка на способността на хората с увреждания да работят и да бъдат активни. Според нея липсват ясна методология и достатъчно подготовка, а в комисиите има недостиг на лекари.

Белобрадова заяви още, че в бюджета са заложени 228 милиона лева по-ниски разходи в социалната сфера. Тя изрази опасение, че предложените промени могат да бъдат използвани за намаляване на разходите, без предварително да са гарантирани правата и подкрепата за хората с увреждания.


София / България
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