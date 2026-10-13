Велислава Петрова осъди новите атаки в Черно море и поиска съдействие от ЕС и НАТО

Повторните нападения срещу търговски кораби в непосредствена близост до териториалните води на България са напълно неприемливи, написа в „Екс“ министърът на външните работи Велислава Петрова. Премиерът Румен Радев съобщи тази сутрин за нови атаки с дронове срещу кораби в Черно море.
Външният министър заявява още, че атаките представляват грубо нарушение на международното право и принципите на безопасното корабоплаване.
Сигурността на Черно море е неразделна част от сигурността на Европа. Свободата на корабоплаването и безопасността на гражданските екипажи трябва да бъдат приоритет, заявява Петрова.
Велислава Петрова информира, че поддържа постоянен контакт с партньорите на България в ЕС и НАТО. Вече обсъдих с тях необходимостта от съдействие при разследването на атаките, за да се установи произходът на дроновете, както и за засилване на наблюдението на въздушното и морското ни пространство и на капацитета ни за реагиране, посочва тя.
Това е поредното опасно ескалиране на войната в Украйна. Трябва да подкрепим всички дипломатически усилия за нейното прекратяване, написа още Велислава Петрова.
Премиерът Радев съобщи, че ще извика за разговор руския посланик Елеонора Митрофанова. Нямаме солидни и ясни доказателства, за да предявим обвинения към която и да е от страните, но логиката както вече заявих сочи, че резултатът е в полза на Руската федерация, каза по-рано днес министър-председателят.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
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3 Беззъбите
10:43 13.10.2026
4 Русофобска истерия
– Докторе, имам чувството, че навсякъде ме преследват руски шпиони и руско влияние!
– Спокойно, седнете, отпуснете се. Сега ще ви покажа няколко картини, а вие ми кажете какво виждате на тях.
Психологът показва чист бял лист.
– Сибирска зима! – панически крещи пациентът.
Показва червен квадрат.
– Стената на Кремъл!
Показва триъгълник.
– Това е триъгълник, в който се крият трима агенти на ГРУ!
Докторът въздъхва, затваря папката и казва:
– Приятелю, вие имате сериозна фиксация.
– Аха! Знаех си, че и вие сте завършил в Москва! 😁😁
10:44 13.10.2026
5 Лекуващ лекар
10:44 13.10.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
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9 осраински
Коментиран от #14
10:46 13.10.2026
10 честен ционист
10:46 13.10.2026
11 Голям зор
10:47 13.10.2026
12 Ужасссс...
Това да не е като да поиска саксофон, та да й съдействам?!
Коментиран от #18
10:47 13.10.2026
13 По делата съдете военолюбеца Радев!
10:48 13.10.2026
14 Каква полза има
До коментар #9 от "осраински":Руската федерация от тая логика?
10:48 13.10.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Меме
10:50 13.10.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Дипломант
До коментар #12 от "Ужасссс...":Чака да и кажат "Стоим зад вас", което в нейният случай се подразбира.
10:52 13.10.2026
19 Улавото
Коментиран от #20
10:55 13.10.2026
20 Радювите гарджета
До коментар #19 от "Улавото":С лупа да търсиш, такова чудо не мож намери!
10:57 13.10.2026
21 Лена
11:02 13.10.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Историк
11:13 13.10.2026