Новини
България »
Велислава Петрова осъди новите атаки в Черно море и поиска съдействие от ЕС и НАТО

Велислава Петрова осъди новите атаки в Черно море и поиска съдействие от ЕС и НАТО

13 Октомври, 2026 10:41 596 23

  • велислава петрова-
  • дронове-
  • удари-
  • кораби

Външният министър заявява още, че атаките представляват грубо нарушение на международното право и принципите на безопасното корабоплаване

Велислава Петрова осъди новите атаки в Черно море и поиска съдействие от ЕС и НАТО - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Повторните нападения срещу търговски кораби в непосредствена близост до териториалните води на България са напълно неприемливи, написа в „Екс“ министърът на външните работи Велислава Петрова. Премиерът Румен Радев съобщи тази сутрин за нови атаки с дронове срещу кораби в Черно море.

Външният министър заявява още, че атаките представляват грубо нарушение на международното право и принципите на безопасното корабоплаване.

Сигурността на Черно море е неразделна част от сигурността на Европа. Свободата на корабоплаването и безопасността на гражданските екипажи трябва да бъдат приоритет, заявява Петрова.

Велислава Петрова информира, че поддържа постоянен контакт с партньорите на България в ЕС и НАТО. Вече обсъдих с тях необходимостта от съдействие при разследването на атаките, за да се установи произходът на дроновете, както и за засилване на наблюдението на въздушното и морското ни пространство и на капацитета ни за реагиране, посочва тя.

Това е поредното опасно ескалиране на войната в Украйна. Трябва да подкрепим всички дипломатически усилия за нейното прекратяване, написа още Велислава Петрова.

Премиерът Радев съобщи, че ще извика за разговор руския посланик Елеонора Митрофанова. Нямаме солидни и ясни доказателства, за да предявим обвинения към която и да е от страните, но логиката както вече заявих сочи, че резултатът е в полза на Руската федерация, каза по-рано днес министър-председателят.


България
Поставете оценка:
Оценка 1.8 от 4 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Беззъбите

    5 0 Отговор
    Само усъждат😁докато са на каишка

    10:43 13.10.2026

  • 4 Русофобска истерия

    11 3 Отговор
    • Русофоб отива на психолог.
    – Докторе, имам чувството, че навсякъде ме преследват руски шпиони и руско влияние!
    – Спокойно, седнете, отпуснете се. Сега ще ви покажа няколко картини, а вие ми кажете какво виждате на тях.
    Психологът показва чист бял лист.
    – Сибирска зима! – панически крещи пациентът.
    Показва червен квадрат.
    – Стената на Кремъл!
    Показва триъгълник.
    – Това е триъгълник, в който се крият трима агенти на ГРУ!
    Докторът въздъхва, затваря папката и казва:
    – Приятелю, вие имате сериозна фиксация.
    – Аха! Знаех си, че и вие сте завършил в Москва! 😁😁

    10:44 13.10.2026

  • 5 Лекуващ лекар

    12 0 Отговор
    Да, трудно се намира снимка, на човек с явни симптоми, където да изглежда, що годе, нормално.

    10:44 13.10.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 осраински

    4 2 Отговор
    В Европа има дефицит на здрав разум, а България е щастливо изключение. Хилядолетната традиция за съпротивата на Самуил е възродена тук и не е случайно, че всичко това е достигнало своя връх в такъв важен исторически момент.

    Коментиран от #14

    10:46 13.10.2026

  • 10 честен ционист

    3 2 Отговор
    ЕС и НАТО отдавна са изоставили Ганчо. Бай Дочно и той скоро ще вдига самальота.

    10:46 13.10.2026

  • 11 Голям зор

    3 1 Отговор
    Така шааа като потупвате по рамото митроф

    10:47 13.10.2026

  • 12 Ужасссс...

    4 2 Отговор
    Умна, та се кине! Това нещо какво очаква от ЕС и НАТО, да нападнат Русия ли ?! Още повече, че сега НАТО не знае точно какво е!
    Това да не е като да поиска саксофон, та да й съдействам?!

    Коментиран от #18

    10:47 13.10.2026

  • 13 По делата съдете военолюбеца Радев!

    3 2 Отговор
    Радев на тайната среща с украинеца разузнавач да не е договорил да пускаме корабите в наши води и после да викаме нато и да се включим във войната срещу Русия?

    10:48 13.10.2026

  • 14 Каква полза има

    3 0 Отговор

    До коментар #9 от "осраински":

    Руската федерация от тая логика?

    10:48 13.10.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Меме

    7 0 Отговор
    Незабавно разкарайте това недоразумение

    10:50 13.10.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Дипломант

    2 1 Отговор

    До коментар #12 от "Ужасссс...":

    Чака да и кажат "Стоим зад вас", което в нейният случай се подразбира.

    10:52 13.10.2026

  • 19 Улавото

    4 0 Отговор
    пак ли е изстървано?

    Коментиран от #20

    10:55 13.10.2026

  • 20 Радювите гарджета

    4 0 Отговор

    До коментар #19 от "Улавото":

    С лупа да търсиш, такова чудо не мож намери!

    10:57 13.10.2026

  • 21 Лена

    2 0 Отговор
    Вънкашната спукана гума отдавна кара без вътрешна такава!Господи,колко мъка има в България!

    11:02 13.10.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Историк

    1 0 Отговор
    България стана опасна държава за сигурността на Европа, защото путинолизците ,които управляват, не смеят да обявата Русия за агресор и отварят Черноморския вход. Тези безумци не се интересуват на какво подлагат страната, обслужват интересите на Путин, внасят разкол в НАТО и ЕС, а това е главната цел на този терорист. Това се подготвя от години от КГБ- България е троянския кон, както отдавна а казал Лавров . Какво означава това за България обаче и за трагедията, която предстои? Всички честни възпитаници на Военно-морското училище във Варна ,на които не се дава думата,са възмутени и обидени от безумните обяснения за тези целенасочени доказани руски атаки. На всичко отгоре насоката на националните предатели е да обвиняват жертвата на Путин Украйна, да пазят агресора и да излагат сигурността на България. Пълна трагедия! Докога България ще бъде доброволна жертва на Русия?

    11:13 13.10.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове