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Костадин Костадинов: България сама трябва да определя политиката си, не е пионка в чужда игра

Костадин Костадинов: България сама трябва да определя политиката си, не е пионка в чужда игра

14 Октомври, 2026 11:51, обновена 14 Октомври, 2026 11:53 1 238

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Днес предизборната обиколка на кандидатпрезидентската двойка на “Възраждане” продължава в Пловдив град и област, а вчера посети Сливенска област

Костадин Костадинов: България сама трябва да определя политиката си, не е пионка в чужда игра - 1
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Кандидатът за президент Костадин Костадинов посети вчера Сливенска област. Той се срещна с граждани на отворени срещи в град Нова Загора и град Сливен.

И граждани, и медии зададоха към Костадин Костадинов един основен въпрос, който е свързан със сигурността на черноморската ни граница, в отговор кандидатът за президент на “Възраждане” каза:

“Ние трябва сами да определяме политиката си, не можем да бъдем пионки в играта на другите. Целият български народ се страхува за сигурността на страната ни и се страхува с право. България трябва да запази неутралитет и може единствено да бъде посредник за мир”.

Костадинов добави също в разговор с граждани, че още миналата седмица на Консултативния съвет за национална сигурност (КСНС) е предупредил, че ако България продължава да подкрепя Украйна във войната, такива атаки ще има.

Костадинов призова посетилите срещата да направят различен избор, като изберат номер 11 в бюлетината и с него дадат доверието си на кандидатпрезидентската двойка на “Възраждане”, за да бъде съхранен мирът в страната ни и да бъде водена националноотговорна политика от държавници, които взимат решенията си тук и не са подвластни на чужди директиви и нареждания, идващи отвън.

“Днес България има нужда от различен разговор. Не за миналото. Не за старите разделения. А за бъдещето. Вече десетилетия българската политика говори с едни и същи думи — „цивилизационен избор“, „евроатлантическа ориентация“. Създадени в едно друго време, днес те са изпразнени от смисъл. И докато политиците на миналото продължават да говорят на този език, без отговор остава най-важният въпрос: Каква е общата цел на България?”, добави още Костадинов и каза, че българският народ има славно минало - минало, с което да се гордеем. Но бъдещето не може да бъде построено с понятията, страховете и разделенията на прехода. Не можем постоянно да избираме между чужди готови отговори. Не може все някой друг да мисли вместо нас.

Българското общество трябва най-накрая да формулира новата си колективна цел. И тази цел трябва да дойде по различен начин. Не от самозвани политици или чужди посолства, а от недрата и мечтите на българския народ. Нашата мечта за България е ясна: силна, независима и благоденстваща България, която сама определя националния си интерес.”, каза още Костадин Костадинов в препълнената зала от граждани.

Днес Костадин Костадинов е на посещение в Пловдив област. Щe посети град Асеновград и град Пловдив.


Костадинов и Волгин - различният избор е с номер 11 в бюлетини!

Купуването и продаването на гласове е престъпление!


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