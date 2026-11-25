Благомир Коцев не става за кмет на Варна, а за три години управление единственото реализирано нещо е една неработеща чешмичка с минерална вода. Това заяви депутатът от „Възраждане“ Коста Стоянов в ефира на bTV.

„За три години единственото нещо, което е направено, е една чешмичка с минерална вода, която не е действаща“, каза Стоянов. Той заяви, че партията му отдавна настоява за оставката на Коцев и че представителите ѝ в Общинската избирателна комисия са гласували последователно за прекратяване на мандата му.

Стоянов призова Коцев да подаде сигнал

Коментарът беше направен след твърденията на Благомир Коцев, че върху членове на ОИК е оказван натиск, включително чрез раздавани пликове с пари. Стоянов призова кмета, ако разполага с доказателства за заплахи или натиск, да сезира прокуратурата.

„Няма как да е оказан натиск на нашите хора, при положение че те са последователни. Ние от „Възраждане“ винаги сме гласували за отстраняването на кмета на Варна“, заяви депутатът.

По думите му Коцев е трябвало сам да се оттегли, докато приключат разследванията срещу него. Стоянов посочи, че срещу кмета има обвинения по дело за корупция, както и ново производство, свързано с неизгодни сделки от периода, в който е бил областен управител.

Критики за инфраструктурата и Баба Алино

Стоянов отправи критики към работата на общинската администрация заради проблеми с инфраструктурата, чистотата и развитието на ключови обекти. Той коментира и незаконното строителство в местността Баба Алино, като заяви, че от над 100 обекта са издадени заповеди за премахване на по-малко от 20.

Според депутата процедурите не са приключили до края на октомври, какъвто срок е бил посочен. Тези твърдения са част от политическата му оценка за работата на общината.

Решението за отстраняването още не е окончателно

ОИК-Варна прекрати правомощията на Коцев, но решението е обжалвано пред Административния съд. След това казусът може да стигне и до Върховния административен съд.

Благомир Коцев определи отстраняването си като политически мотивирано и заяви, че върху комисията е имало натиск. Председателят на ОИК-Варна Велин Жеков отрече да е чувал за пликове с пари.

Ако решението бъде потвърдено окончателно, частични местни избори няма да има, а до редовния вот догодина служебен кмет ще бъде избран от Общинския съвет.

Източници: btvnovinite.bg, 24plovdiv.bg