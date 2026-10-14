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Радан Кънев: Европа се нуждае от собствено производство на метали за енергийната си независимост

Радан Кънев: Европа се нуждае от собствено производство на метали за енергийната си независимост

14 Октомври, 2026 18:43 535 37

  • радан кънев-
  • европа-
  • производство-
  • енергийна независимост

Той е посланик на инициативата „Да изградим бъдещето на Европа с европейски метали“

Радан Кънев: Европа се нуждае от собствено производство на метали за енергийната си независимост - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Българският евродепутат от ЕНП/ДБ и председател на ДСБ Радан Кънев подкрепи призива на European Metals за силна индустрия за цветни метали. Инициативата настоява за конкурентни цени на енергията, защита от нелоялна конкуренция и условия за инвестиции в европейското производство.

„Европа не може да постигне енергийна независимост и декарбонизация без собствено производство на метали. За да запазим тази индустрия и работните места, са нужни конкурентни цени на енергията, защита от нелоялна конкуренция и условия за инвестиции.“

В центъра на инициативата е политическият избор Европа да запази и развива собствената си индустрия. Цветните метали са необходими за чистите технологии, цифровата инфраструктура и отбраната. Способността на ЕС да ги произвежда определя доколко може самостоятелно да изпълнява стратегическите си цели.

„Устойчивостта на Европа и декарбонизацията започват с металите: сигурни доставки, енергия на конкурентни цени и производство в Европа“, заявява Радан Кънев в подкрепа на призива.

Европейските предприятия срещат все по-трудни условия за инвестиции и конкуренция на световните пазари. Затова инициативата настоява амбициите на ЕС да бъдат подкрепени с конкретни решения в пет направления:

Индустриална политика в подкрепа на европейското производство, включително целеви изисквания за използване на суровини и продукти, произведени в Европа.

Енергийна и климатична политика, която съчетава намаляването на емисиите с конкурентоспособността на предприятията.

По-решителна търговска защита срещу изкривяванията, породени от свръхпроизводствен капацитет в трети държави, и равнопоставени условия за европейските производители.

Повече рециклиране и извличане на метали, подкрепени от единен европейски пазар за отпадъци.

Екологични правила, които отчитат реалния риск и неговото управление, осигуряват условия за работа и достъп до пазара и са съгласувани с останалите цели на ЕС.

Като посланик на инициативата Радан Кънев поема ангажимент да подкрепя политики за укрепване на европейската индустрия за метали, насърчаване на иновациите и рециклирането и повишаване на сигурността на доставките.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Да питам

    23 2 Отговор
    дълбоката как се произвежда метал

    Коментиран от #8

    18:45 14.10.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 срам голям

    22 2 Отговор
    Цялата политическа скрап ни представя в ЕП !!!

    18:46 14.10.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Олеле, боже,

    17 2 Отговор
    И тоя нещастник решил да каже на Европа какво да прави, той - металурга… Тя, затова Европа е в това окаяно състояние - от акъли като този!

    18:47 14.10.2026

  • 6 Реалист

    13 2 Отговор
    Обратния Радан

    18:47 14.10.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 комуноид

    14 0 Отговор

    До коментар #1 от "Да питам":

    вземаш един метал и го произвеждаш

    18:47 14.10.2026

  • 9 Запознат

    17 2 Отговор
    Раданка човека на Иван Костов убиеца на Бг държавата

    Коментиран от #21

    18:47 14.10.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 а мераклии да работят

    9 0 Отговор

    До коментар #7 от "az СВО Победа 81":

    няма всичко е олигарси мафиоти и манекенки от Холивуд а както се знае тези не стават за нищо...

    18:49 14.10.2026

  • 12 Откъде бе Радо

    10 1 Отговор
    От рупането на фото волтаици перки или задни шперки. Доларът върви нагоре а смешниците управляват Европа и лаят. Сега е сутрин да не си мислите че 18:50 вечерта.

    18:50 14.10.2026

  • 13 ДрайвингПлежър

    12 1 Отговор
    Въпросът дори не е колко е кух Рамадан, щото с изказването си сам показва!
    И от къде европа ще вземе собствено производство като то просто няма?! Европа не е австралия или китай или чили или африка, които са относително слабо населени така че дори където има залежи е трудно да се екслоатират - ама нискочел жълтопаветен умнокрасивитет няма достатъчно мозъчни гънки за да го помисли!

    Коментиран от #20

    18:52 14.10.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Гост

    7 1 Отговор
    Радане, ти нали си в политиката да тъпчеш в банковата сметка. Какво ти пука Европа от какво се нуждае, бате??? Придържай се към тъпченето и не говори друго...

    18:54 14.10.2026

  • 16 Дървено желязо

    9 1 Отговор
    Радан знае ли ,какво е метал?

    Коментиран от #30

    18:54 14.10.2026

  • 17 Демек

    3 1 Отговор
    с Кремиковци просперирахме!

    18:55 14.10.2026

  • 18 Радан

    4 1 Отговор
    Напред към каменната ера!

    18:56 14.10.2026

  • 19 ШЕФА

    10 1 Отговор
    Нелепи и приказки на същество което е абсолютно не адекватно , което освен за заплата абсолютно не знае за какво е в Брюксел. Всъщност знае,там има много клубове като Пет...хан.

    18:56 14.10.2026

  • 20 Дякон Унуфрий Араллампиев

    4 1 Отговор

    До коментар #13 от "ДрайвингПлежър":

    Радане е Европа с трън да влачиш няма какво да закачиш Само голи приказки Германия правеше бензин от въглища ти за метали бълнуваш

    18:57 14.10.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Лупи от Кремиковци

    3 0 Отговор
    Пускайте Кремиковци !

    Коментиран от #28, #29

    19:01 14.10.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Гробар

    4 0 Отговор
    Тоя не е наред. Къде в Четвъртия райх има полезни изкопаеми?

    19:04 14.10.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Оня под Коня

    5 0 Отговор

    До коментар #23 от "Лупи от Кремиковци":

    Цветнокожия приватизира Кремиковци за няма 2 ЛВ. Какво направи Лупи на Кремиковци?

    19:06 14.10.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Рипай Радко

    2 0 Отговор
    На ракетата и към Луната или Марс, докато някой руснак не е пребарал металите и там!

    19:10 14.10.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Пак неразбрал

    2 0 Отговор
    Ами произвеждайте , бе,ама само дрънкате . Хванали сте се с ръце за главата , а те като комплект стоят между " бузите" .

    19:15 14.10.2026

  • 36 оти да се лажеме?

    0 0 Отговор
    Европа не е никак малка територия и донякъде рестрикциите заради двете световни войни може би запазиха ресурсите доста непроучени и неразработени. Сега е момента когато много от това ще отпадне и стария континент ще може да се разграничи от много зависимости. Все пак още го наричат "люлката на цивилизацията в света" и вероятно не напразно. Потенциала е голям, а останалото е въпрос на организация.

    19:20 14.10.2026

  • 37 ЛОШИЧКО МИ Е

    0 0 Отговор
    Като виждам какво глупаци ни управляват.

    19:20 14.10.2026

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