Радан Кънев: Европа се нуждае от собствено производство на метали за енергийната си независимост

Българският евродепутат от ЕНП/ДБ и председател на ДСБ Радан Кънев подкрепи призива на European Metals за силна индустрия за цветни метали. Инициативата настоява за конкурентни цени на енергията, защита от нелоялна конкуренция и условия за инвестиции в европейското производство.



„Европа не може да постигне енергийна независимост и декарбонизация без собствено производство на метали. За да запазим тази индустрия и работните места, са нужни конкурентни цени на енергията, защита от нелоялна конкуренция и условия за инвестиции.“



В центъра на инициативата е политическият избор Европа да запази и развива собствената си индустрия. Цветните метали са необходими за чистите технологии, цифровата инфраструктура и отбраната. Способността на ЕС да ги произвежда определя доколко може самостоятелно да изпълнява стратегическите си цели.



„Устойчивостта на Европа и декарбонизацията започват с металите: сигурни доставки, енергия на конкурентни цени и производство в Европа“, заявява Радан Кънев в подкрепа на призива.



Европейските предприятия срещат все по-трудни условия за инвестиции и конкуренция на световните пазари. Затова инициативата настоява амбициите на ЕС да бъдат подкрепени с конкретни решения в пет направления:



Индустриална политика в подкрепа на европейското производство, включително целеви изисквания за използване на суровини и продукти, произведени в Европа.



Енергийна и климатична политика, която съчетава намаляването на емисиите с конкурентоспособността на предприятията.



По-решителна търговска защита срещу изкривяванията, породени от свръхпроизводствен капацитет в трети държави, и равнопоставени условия за европейските производители.



Повече рециклиране и извличане на метали, подкрепени от единен европейски пазар за отпадъци.



Екологични правила, които отчитат реалния риск и неговото управление, осигуряват условия за работа и достъп до пазара и са съгласувани с останалите цели на ЕС.



Като посланик на инициативата Радан Кънев поема ангажимент да подкрепя политики за укрепване на европейската индустрия за метали, насърчаване на иновациите и рециклирането и повишаване на сигурността на доставките.

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