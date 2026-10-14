Радан Кънев: Европа се нуждае от собствено производство на метали за енергийната си независимост

Българският евродепутат от ЕНП/ДБ и председател на ДСБ Радан Кънев подкрепи призива на European Metals за силна индустрия за цветни метали. Инициативата настоява за конкурентни цени на енергията, защита от нелоялна конкуренция и условия за инвестиции в европейското производство.
„Европа не може да постигне енергийна независимост и декарбонизация без собствено производство на метали. За да запазим тази индустрия и работните места, са нужни конкурентни цени на енергията, защита от нелоялна конкуренция и условия за инвестиции.“
В центъра на инициативата е политическият избор Европа да запази и развива собствената си индустрия. Цветните метали са необходими за чистите технологии, цифровата инфраструктура и отбраната. Способността на ЕС да ги произвежда определя доколко може самостоятелно да изпълнява стратегическите си цели.
„Устойчивостта на Европа и декарбонизацията започват с металите: сигурни доставки, енергия на конкурентни цени и производство в Европа“, заявява Радан Кънев в подкрепа на призива.
Европейските предприятия срещат все по-трудни условия за инвестиции и конкуренция на световните пазари. Затова инициативата настоява амбициите на ЕС да бъдат подкрепени с конкретни решения в пет направления:
Индустриална политика в подкрепа на европейското производство, включително целеви изисквания за използване на суровини и продукти, произведени в Европа.
Енергийна и климатична политика, която съчетава намаляването на емисиите с конкурентоспособността на предприятията.
По-решителна търговска защита срещу изкривяванията, породени от свръхпроизводствен капацитет в трети държави, и равнопоставени условия за европейските производители.
Повече рециклиране и извличане на метали, подкрепени от единен европейски пазар за отпадъци.
Екологични правила, които отчитат реалния риск и неговото управление, осигуряват условия за работа и достъп до пазара и са съгласувани с останалите цели на ЕС.
Като посланик на инициативата Радан Кънев поема ангажимент да подкрепя политики за укрепване на европейската индустрия за метали, насърчаване на иновациите и рециклирането и повишаване на сигурността на доставките.
Радан Кънев: Европа се нуждае от собствено производство на метали за енергийната си независимост
14 Октомври, 2026 18:43 535 37
Той е посланик на инициативата „Да изградим бъдещето на Европа с европейски метали“
Българският евродепутат от ЕНП/ДБ и председател на ДСБ Радан Кънев подкрепи призива на European Metals за силна индустрия за цветни метали. Инициативата настоява за конкурентни цени на енергията, защита от нелоялна конкуренция и условия за инвестиции в европейското производство.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Да питам
Коментиран от #8
18:45 14.10.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 срам голям
18:46 14.10.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Олеле, боже,
18:47 14.10.2026
6 Реалист
18:47 14.10.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 комуноид
До коментар #1 от "Да питам":вземаш един метал и го произвеждаш
18:47 14.10.2026
9 Запознат
Коментиран от #21
18:47 14.10.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 а мераклии да работят
До коментар #7 от "az СВО Победа 81":няма всичко е олигарси мафиоти и манекенки от Холивуд а както се знае тези не стават за нищо...
18:49 14.10.2026
12 Откъде бе Радо
18:50 14.10.2026
13 ДрайвингПлежър
И от къде европа ще вземе собствено производство като то просто няма?! Европа не е австралия или китай или чили или африка, които са относително слабо населени така че дори където има залежи е трудно да се екслоатират - ама нискочел жълтопаветен умнокрасивитет няма достатъчно мозъчни гънки за да го помисли!
Коментиран от #20
18:52 14.10.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Гост
18:54 14.10.2026
16 Дървено желязо
Коментиран от #30
18:54 14.10.2026
17 Демек
18:55 14.10.2026
18 Радан
18:56 14.10.2026
19 ШЕФА
18:56 14.10.2026
20 Дякон Унуфрий Араллампиев
До коментар #13 от "ДрайвингПлежър":Радане е Европа с трън да влачиш няма какво да закачиш Само голи приказки Германия правеше бензин от въглища ти за метали бълнуваш
18:57 14.10.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Лупи от Кремиковци
Коментиран от #28, #29
19:01 14.10.2026
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Гробар
19:04 14.10.2026
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Оня под Коня
До коментар #23 от "Лупи от Кремиковци":Цветнокожия приватизира Кремиковци за няма 2 ЛВ. Какво направи Лупи на Кремиковци?
19:06 14.10.2026
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Рипай Радко
19:10 14.10.2026
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 Пак неразбрал
19:15 14.10.2026
36 оти да се лажеме?
19:20 14.10.2026
37 ЛОШИЧКО МИ Е
19:20 14.10.2026