Анализ: Изборите в САЩ влияят върху политиката за Украйна

Американските междинни избори на 3 ноември могат да повлияят върху политиката на президента Доналд Тръмп към Украйна. Това заяви международният анализатор Огнян Дъскарев в ефира на NOVA. Според него близостта между Тръмп и руския президент Владимир Путин не означава задължително капитулация на Украйна, а трябва да се разглежда и през вътрешнополитическите цели на американския президент.
Дъскарев смята, че Тръмп се стреми да запази контрола на Републиканската партия върху Сената. „Ако загуби и двете камари, става много лошо“, посочи анализаторът. По думите му дългосрочната цел на президента остава постигането на мир в Украйна, тъй като Тръмп се стреми да прекрати войната.
Дизелът и американските фермери
Според Дъскарев сделката за руски дизел е свързана и с цената на горивото за американската селскостопанска техника. Той посочи, че за фермерите горивото е станало непосилно скъпо, а земеделските производители представляват значим избирателен блок за Тръмп.
Анализаторът заяви още, че благодарение на американските военноморски сили и армията през Ормузкия пролив са били пренесени между 130 и 140 милиона барела петрол. Той представи енергийната политика като част от по-широката политическа сметка около цените, икономиката и изборите в САЩ.
Критика заради ефекта върху Украйна
Съпредседателят на Атлантическия съвет в България Момчил Дойчев даде различна оценка. Според него покупката на руски дизел не решава проблема, а представлява пропагандна стъпка, която има висока цена за Украйна. Той посочи като пример и ограничаването на услугите на Starlink.
Дойчев заяви, че американските интереси не са свързани с поражение на Украйна, защото подобен резултат би бил против интересите и на САЩ, и на Европа. Той отхвърли като „пълен абсурд“ тезата, че Володимир Зеленски е виновен за войната и че Владимир Путин иска мир.
Предложение за обща инициатива
Дойчев предложи България, Турция и Румъния да поискат задействане на член 4 от Договора за НАТО. Според него това би показало, че Алиансът може да реагира на заплахи. Той добави, че ако провокациите продължат, може да бъде обсъдено и задействането на член 5.
Източници: novini.bg
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Шоп
09:09 15.10.2026
2 Според тия шамшали
09:11 15.10.2026
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4 аз предлагам
09:14 15.10.2026
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6 горски
09:16 15.10.2026
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8 пресолена
09:20 15.10.2026
9 Гост
09:24 15.10.2026
10 Напърчили
09:26 15.10.2026
11 дежурните 5 анализатора
09:32 15.10.2026
12 лют пипер
09:34 15.10.2026
13 Анонимен
09:34 15.10.2026