Анализ: Изборите в САЩ влияят върху политиката за Украйна

Американските междинни избори на 3 ноември могат да повлияят върху политиката на президента Доналд Тръмп към Украйна. Това заяви международният анализатор Огнян Дъскарев в ефира на NOVA. Според него близостта между Тръмп и руския президент Владимир Путин не означава задължително капитулация на Украйна, а трябва да се разглежда и през вътрешнополитическите цели на американския президент.

Дъскарев смята, че Тръмп се стреми да запази контрола на Републиканската партия върху Сената. „Ако загуби и двете камари, става много лошо“, посочи анализаторът. По думите му дългосрочната цел на президента остава постигането на мир в Украйна, тъй като Тръмп се стреми да прекрати войната.

Дизелът и американските фермери

Според Дъскарев сделката за руски дизел е свързана и с цената на горивото за американската селскостопанска техника. Той посочи, че за фермерите горивото е станало непосилно скъпо, а земеделските производители представляват значим избирателен блок за Тръмп.

Анализаторът заяви още, че благодарение на американските военноморски сили и армията през Ормузкия пролив са били пренесени между 130 и 140 милиона барела петрол. Той представи енергийната политика като част от по-широката политическа сметка около цените, икономиката и изборите в САЩ.

Критика заради ефекта върху Украйна

Съпредседателят на Атлантическия съвет в България Момчил Дойчев даде различна оценка. Според него покупката на руски дизел не решава проблема, а представлява пропагандна стъпка, която има висока цена за Украйна. Той посочи като пример и ограничаването на услугите на Starlink.

Дойчев заяви, че американските интереси не са свързани с поражение на Украйна, защото подобен резултат би бил против интересите и на САЩ, и на Европа. Той отхвърли като „пълен абсурд“ тезата, че Володимир Зеленски е виновен за войната и че Владимир Путин иска мир.

Предложение за обща инициатива

Дойчев предложи България, Турция и Румъния да поискат задействане на член 4 от Договора за НАТО. Според него това би показало, че Алиансът може да реагира на заплахи. Той добави, че ако провокациите продължат, може да бъде обсъдено и задействането на член 5.

Източници: novini.bg