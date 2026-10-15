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Анализ: Изборите в САЩ влияят върху политиката за Украйна
  Тема: Украйна

Анализ: Изборите в САЩ влияят върху политиката за Украйна

15 Октомври, 2026 09:07 656 13

  • доналд тръмп-
  • украйна-
  • руски дизел-
  • междинни избори-
  • нато

Огнян Дъскарев и Момчил Дойчев свързаха американската вътрешна политика, руския дизел и бъдещето на войната

Анализ: Изборите в САЩ влияят върху политиката за Украйна - 1
Снимка: Нова телевизия
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Американските междинни избори на 3 ноември могат да повлияят върху политиката на президента Доналд Тръмп към Украйна. Това заяви международният анализатор Огнян Дъскарев в ефира на NOVA. Според него близостта между Тръмп и руския президент Владимир Путин не означава задължително капитулация на Украйна, а трябва да се разглежда и през вътрешнополитическите цели на американския президент.

Дъскарев смята, че Тръмп се стреми да запази контрола на Републиканската партия върху Сената. „Ако загуби и двете камари, става много лошо“, посочи анализаторът. По думите му дългосрочната цел на президента остава постигането на мир в Украйна, тъй като Тръмп се стреми да прекрати войната.

Дизелът и американските фермери

Според Дъскарев сделката за руски дизел е свързана и с цената на горивото за американската селскостопанска техника. Той посочи, че за фермерите горивото е станало непосилно скъпо, а земеделските производители представляват значим избирателен блок за Тръмп.

Анализаторът заяви още, че благодарение на американските военноморски сили и армията през Ормузкия пролив са били пренесени между 130 и 140 милиона барела петрол. Той представи енергийната политика като част от по-широката политическа сметка около цените, икономиката и изборите в САЩ.

Критика заради ефекта върху Украйна

Съпредседателят на Атлантическия съвет в България Момчил Дойчев даде различна оценка. Според него покупката на руски дизел не решава проблема, а представлява пропагандна стъпка, която има висока цена за Украйна. Той посочи като пример и ограничаването на услугите на Starlink.

Дойчев заяви, че американските интереси не са свързани с поражение на Украйна, защото подобен резултат би бил против интересите и на САЩ, и на Европа. Той отхвърли като „пълен абсурд“ тезата, че Володимир Зеленски е виновен за войната и че Владимир Путин иска мир.

Предложение за обща инициатива

Дойчев предложи България, Турция и Румъния да поискат задействане на член 4 от Договора за НАТО. Според него това би показало, че Алиансът може да реагира на заплахи. Той добави, че ако провокациите продължат, може да бъде обсъдено и задействането на член 5.

Източници: novini.bg


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Шоп

    6 1 Отговор
    Венцииии, Михайлоооов, рано си попукал пърцуцата. Порати какви съображения тази статия е в секция България?

    09:09 15.10.2026

  • 2 Според тия шамшали

    7 1 Отговор
    САЩ интересували се от техните глупости?

    09:11 15.10.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 аз предлагам

    7 2 Отговор
    да бе сим хора като Съпредседателят на Атлантическия съвет в България Момчил Дойчев

    09:14 15.10.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 горски

    6 3 Отговор
    Стахотно умни анализатори.. Можело да се задейства член 5....Украинците свършиха,айде да пратим източноевропейците.....Ама забравят за гъбите......

    09:16 15.10.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 пресолена

    0 2 Отговор
    тръмп иска силна и отговорна европа и ес. искането се получава. и сега вай-европа действа и не слуша.....хахаха.отделно с тия водачи ес няма дълго да издържи. без реална икономика потъваме.зелените комсомолци като урсула да си ходят.

    09:20 15.10.2026

  • 9 Гост

    2 0 Отговор
    По нашите тАлАвизии вместо да има дебат, противопоставяне на различни гледни точки защото "В ПОРА СЕ РАЖДА ИСТИНАТА" се канят платени аналлизатори, които се надпреварват кой по-по-най - в случая евроатлантик.

    09:24 15.10.2026

  • 10 Напърчили

    3 1 Отговор
    Са се плю вачите за да си заработят хонорара .

    09:26 15.10.2026

  • 11 дежурните 5 анализатора

    4 1 Отговор
    Облъчване на народа та чака става комедия на дрънканиците им.Защо не допуска друго мнение по продажните ни телевизии?За кой работят медиите ни?

    09:32 15.10.2026

  • 12 лют пипер

    0 1 Отговор
    Ще я караме на дъски!

    09:34 15.10.2026

  • 13 Анонимен

    2 0 Отговор
    Обратно. Зеленски се опитва да повлияе на изборите в САЩ.

    09:34 15.10.2026

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