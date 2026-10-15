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Александър Пулев в САЩ: България е готова за съвместно производство и инвестиции в отбраната и високите технологии

Александър Пулев в САЩ: България е готова за съвместно производство и инвестиции в отбраната и високите технологии

15 Октомври, 2026 10:32 254 5

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Вицепремиерът откри форум за стратегическото значение на Черноморския регион и възможностите за задълбочаване на индустриалното сътрудничество между България и САЩ

Александър Пулев в САЩ: България е готова за съвместно производство и инвестиции в отбраната и високите технологии - 1
Снимка: МИИИ
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Време е да инвестираме в сигурност и да укрепим сътрудничеството. България е готова за съвместно производство и инвестиции. Това заяви вицепремиерът и министър на икономиката, инвестициите и индустрията Александър Пулев, който откри във Вашингтон форум, посветен на стратегическото значение на югоизточния фланг на НАТО и Черноморския регион за европейската и глобалната сигурност.

Събитието се проведе в рамките на годишната среща и изложение на Асоциацията на армията на САЩ (AUSA). Форумът беше организиран от Американската търговска камара и събра представители на американски и български компании.

„Разполагаме със стратегическо географско положение, развита индустрия, талантливи инженери и политическа воля да бъдем активен партньор в изграждането на технологиите и способностите на бъдещето“, заяви Александър Пулев при откриването на форума.

Вицепремиерът подчерта, че събитията в Черноморския регион ясно показват необходимостта от засилване на отбранителните способности и координацията между съюзниците. Той акцентира и върху стратегическото значение на България като транспортен, логистичен и енергиен център, свързващ Европа и Азия през Черно море.

По неговите думи развитието на Транскаспийския коридор създава нови възможности за българските пристанища и логистични мрежи, а през граничния пункт с Турция преминават около един милион камиона годишно.

„Работим и за укрепване на стратегическите връзки в региона. Коридор номер 8 ще свърже Адриатическо и Черно море, като подкрепи търговията, регионалната интеграция и военната мобилност на НАТО. Вертикалният газов коридор ще укрепи енергийната сигурност и ще допринесе за диверсификацията на доставките в региона“, заяви вицепремиерът. Александър Пулев посочи, че тези проекти са много повече от инфраструктура. Те са пряко свързани с икономическата сигурност, енергийната независимост и устойчивостта на източния фланг на Алианса.

Вицепремиерът подчерта потенциала на българската отбранителна индустрия, която разполага с капацитет за производство на боеприпаси, оръжия, ракети и оптични системи, както и с експертиза в техническата поддръжка и ремонта. По неговите думи нарастващ потенциал има и в областта на безпилотните системи, изкуствения интелект и космическите технологии.

„Искаме да съчетаем българския инженерно-технически капацитет с американските технологии и инвестиции. Програмите ни за F-16 и Stryker осигуряват стабилна основа. Следващата стъпка е съвместното производство, укрепването на веригите за доставки и изграждането на регионални центрове за техническа поддръжка“, заяви Пулев.

Във фокуса на изказването му беше и технологичното измерение на сигурността. Той припомни, че по време на визитата си във Вашингтон е подписал съвместна декларация за сътрудничество между България и САЩ в областта на изкуствения интелект. Страната ни е 55 - та държава, присъединила се към инициативата, инициирана от САЩ. „Искаме да превърнем тази стъпка в реални инвестиции, научни изследвания и сигурни вериги за доставки на технологии. Българските компании и научноизследователският ни капацитет в областта на изкуствения интелект осигуряват стабилна основа”, отбеляза той.

Вицепремиерът посочи, че България има потенциал да допринесе за развитието на нови технологични решения чрез своите технологични компании, инженерни специалисти и съвместни проекти с американски партньори. В обръщението си към участниците Пулев подчерта значението на дългосрочните индустриални партньорства и призова българските и американските компании да използват възможностите за инвестиции, технологичен трансфер и съвместно производство. „Нека преминем от закупуване на оборудване към съвместно производство и развитие. От отделни договори към дългосрочни партньорства“, призова Александър Пулев в заключение.

В рамките на визитата си във Вашингтон вицепремиерът проведе срещи и с представители на Националния икономически съвет към Белия дом и със заместник-търговския представител на САЩ Дейвид Бисби. На тях бяха обсъдени възможностите за задълбочаване на икономическото сътрудничество, разширяване на индустриалното и технологичното партньорство, привличането на инвестиции, съвместни производства и включването на български предприятия в международните вериги за доставки в стратегически сектори.


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