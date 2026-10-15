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ГЕРБ имат сериозни резерви за размера на МРЗ. Механизмът за определяне е неясен

ГЕРБ имат сериозни резерви за размера на МРЗ. Механизмът за определяне е неясен

15 Октомври, 2026 13:33 518 22

  • герб-
  • механизъм-
  • минимална работна заплата-
  • резерви-
  • неяснота

Дава се заявка за ограничаване на дефицита, свиване на дефицита, намаляване на дълга, намаляване на разходите, но никой не казва как ще се случи това, с колко, коментира още Теменужка Петкова

ГЕРБ имат сериозни резерви за размера на МРЗ. Механизмът за определяне е неясен - 1
Снимка: Агенция Фокус
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Още в началото, когато бяха входирани промените в Кодекса на труда, свързани с определяне на минималната работна заплата, от ГЕРБ-СДС заявихме своите резерви за това по какъв начин е разписан точно механизмът в Кодекса на труда. Ние в момента не подкрепяме решението на правителството за размера от 660 евро на минималната работна заплата, защото считаме, че той е определен по неясен механизъм и задаваме въпроса защо точно 660 евро, а не 672,2 евро, колкото беше всъщност определеният таван на минималната работна заплата. Това каза на брифинг в парламента депутатът от ПГ на ГЕРБ-СДС Илияна Жекова, предаде репортер на Novini.bg.

Многократно по време на дебатите както в комисията, така и в пленарна зала, когато приемахме текстовете, предупреждавахме, че има неяснота за самия механизъм, без да защитаваме досега действащия автоматичен механизъм. Но призовавахме за по-конкретни текстове, защото по така написаните в момента текстове единствено и само Министерски съвет ще определя размера на минималната работна заплата, когато няма съгласие между работодатели и синдикати, добави депутатът от ПГ на ГЕРБ-СДС Галя Василева.

Вие знаете каква е позицията на политическа партия ГЕРБ. Ние като дясно-консервативна партия винаги сме считали, че този автоматизъм, който съществуваше до настоящия момент с определянето на минималната работна заплата, на практика е в ущърб на българския бизнес. Така че ние споделяме премахването на този автоматизъм при определянето на минималната работна заплата, но в същото време имаме много сериозни резерви по отношение на начина на определяне на минималната работна заплата с механизма, който беше предложен. Колегите вече обясниха, че ние многократно сме заявявали нашата позиция, нашите резерви, апелирахме към това управляващите да се вслушат в това, което ние предлагаме, за съжаление, това не се получи и сега виждаме, че има напрежение. Виждаме, че един от синдикатите не подкрепи съответно определянето на размера на минималната работна заплата, така че тези, които заявяваха, че знаят, могат, готови са, ще успеят — виждаме, че нито знаят, нито могат, нито ще успеят. Но това, което на практика се получава е, след като няма съгласие в рамките на социалния диалог с работодатели и синдикати, всичко остава в ръцете на управляващите и те ще направят такава минимална работна заплата, каквато е изгодна за тях, посочи депутатът от ПГ на ГЕРБ-СДС и бивш министър на финансите Теменужка Петкова.
В отговор на въпрос за очакването управляващите да оповестят акценти от бюджета, Петкова коментира: "Аз съм малко изненадана в тази ситуация. Правителството не информира Народното събрание или поне Комисията по бюджет и финанси по отношение на бюджетната рамка, която днес изпраща в Европейската комисия. България е в процедура по свръхдефицит, смятам, че трябваше поне да ни запознаят с основните параметри на бюджетната рамка. Това не се случи. Не знам на какво се дължи това високомерие на управляващите. Очакваме и ние от Европейската комисия да чуем какви са параметрите. Вчера премиерът Радев беше много пестелив в информацията, която даде. Дава се заявка за ограничаване на дефицита, свиване на дефицита, намаляване на дълга, намаляване на разходите, но никой не казва как ще се случи това, с колко. Категорично се потвърждава въвеждането на данък свръхпечалба, което е много сериозен проблем за българския бизнес. Това на практика ще засегне пряко печелившия, добре организиран бизнес. Разбира се, това означава, че те не изпълняват и своя ангажимент — знаете, те дойдоха на власт с обещанието, че няма да увеличават данъци и няма да въвеждат нови, а се получава точно обратното. Данъчните оценки на сградите ще бъдат увеличени, което пък ще доведе автоматично и до увеличение на данък сгради. Така че това е, което знаем".

Попитана какъв трябва е размерът на минималната работна заплата, бившият финансов министър отбеляза: "Ние трудно бихме могли да кажем. Този отговор трябва да го дадат управляващите. Виждаме, че те са предложили 660 евро размер на минималната работна заплата при възможен таван от 672 евро и 80 цента".


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 🦉🦉🦉🦉

    7 6 Отговор
    Ами те ГЕРБерастите не им е ясно какво е МЕДИАННА заплата, както на вожда им не му е ясно какво е ТАНГЕНТА❗

    Коментиран от #6, #14

    13:35 15.10.2026

  • 2 Стенли

    9 2 Отговор
    Добре , айде да кажем по нова формула , но защо е това безумие долна и горна граница 🤯 , това да не кръвно налягане , има механизъм изпесляеа се по този механизъм и като се получи 672 евро става толкова , какво е това шикалкавене , не че Боко , даваше много помним как по негово време се увеличаваше с 30 лв на година , а и имаше дори е не се увеличаваше , но не става така с европейски цени (че и по по високи от европейските ) а с африкански заплати 😡👎

    13:40 15.10.2026

  • 3 Питане

    4 4 Отговор
    Колко квадратни кимометра българска гора в Рила ще станат руска собственост в знак на благодарност от страна на покерджията към мутрофановато отроче, което в качеството си на скулптор е произвел бюст на баща му ???
    На картоиграча му е бил предаден лично от мутрафанова на официално тържество ...

    Коментиран от #9

    13:41 15.10.2026

  • 4 ахааа

    7 4 Отговор
    точно тази .................теменуга е за сливенския доживот - без право на обжалване

    13:42 15.10.2026

  • 5 Много просто, не е

    3 2 Отговор
    дясно консервативен подход

    13:44 15.10.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 след време

    6 2 Отговор
    Гуруто и капитаните му , трябваше от преди 15 г. да са в затвора за по 50 !! Нъма тарива крадции лъжци в световната история !! Очаквам и филм да има за тях

    13:46 15.10.2026

  • 8 Шапкаря

    5 3 Отговор
    Джав, джав-пуделчето на боко се обади от зайчарника.

    13:47 15.10.2026

  • 9 Въпросът не е точен

    4 1 Отговор

    До коментар #3 от "Питане":

    По важно е защо не го съдят за всичките при неправомерно присвоени имоти и пари
    Ив Костов го доведе за да мъсти че попадна

    13:48 15.10.2026

  • 10 Прозд човек невдява

    3 1 Отговор

    До коментар #6 от "Буале,":

    Абсурд да разбере но пита лаф да стане

    13:49 15.10.2026

  • 11 Един

    3 1 Отговор
    Кофти е когато други ти го определят размера !!!
    ... теменушки изненадани ...

    13:50 15.10.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 питам

    2 1 Отговор
    - тази тиха вода защо не е в панделата

    13:54 15.10.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 🦉🦉🦉🦉

    4 0 Отговор

    До коментар #14 от "Буале,":

    Ами лъжат Ви че средната заплата е средно аритметичната. Примерно на 100 заплати сборът им разделен на 100 е средноаритметична заплата !
    А средната( медианната) е тази над и под която има по равен( почти равен) брой заплати! Прочети какво е свойството на медианата❗

    Коментиран от #21

    14:05 15.10.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 ОПГ гроб,

    2 1 Отговор
    в това число табуретката на снимката ДЪЛГИ години ни МОТАШЕ. И какво направиха? Стигнахме до това дередже благодарение на тях и замитането на дефицитите, за да влезем в клуба на богатите. Чувстватели се богати сега, или сте в позиция на клошар в прием на високо ниво? Но и това високо ниво спада от мераците на две бедни духом женици на върха на Съюза да воюват с Русия.
    И като токова "мъдри" предложения троб дава на ПБ, защо не ги изпълняваше, докато бяха на власт???? Задача с ниЗка трудност.

    Коментиран от #19, #20

    14:17 15.10.2026

  • 18 факт

    1 0 Отговор
    Гербаджиите са най-големите финансисти, които са се раждали на тази земя. Три пъти хората ги гониха с камъни и пак акъл дават.

    14:20 15.10.2026

  • 19 Н. Бареков

    2 0 Отговор

    До коментар #17 от "ОПГ гроб,":

    Теменужка Петкова, която сега я брани с голи гърди балонът на ППДБ, не беше ли счетоводителката на Пашата и на СИК, демек на мафията?
    Не беше ли Теменужка дясна ръка на санкционирания по Магнитски Влади Горанов в МФ?
    Не загуби ли именно Теменужка Петкова тази, която нарочно загуби и скри пътната карта за Турски поток, строен с нашите пари от Борисов за руския Газпром, за да започне Путин спокойно войната в Украйна, защото има алтернативни коридори за износ на газ към Европа?
    Толкова ли е паметта на боковите слуги и маши Радан Кънев, Йордан Иванов, Божо Божанов и Ивайло Мирчев?
    Полезните идиоти на Боко оправдават напълно амплоато си.

    14:20 15.10.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 🦉🦉🦉🦉

    0 0 Отговор

    До коментар #15 от "🦉🦉🦉🦉":

    Ето един елементарен пример:
    Ако шефът взима 8 000€ ,
    трима началник смени взимат по 4 000€ и
    20 работника взимат между 1 300€ и 1 500€ - средната заплата ще е
    (8 000+ 12 000+ 28 000): 24...т.е. около 2 000€,
    но медианната ще е на работника под и над който има по 11 или 12 заплати-
    т.е. около 1 400€❗

    14:27 15.10.2026

  • 22 ту-туу

    2 0 Отговор
    Магнитско сикаджииски герб мутри 3 години вдигахте възрастта за пенсиониране но не вдигахте пенсиите по швейцарското,а променихте закона на полицаите след пенсиониране да остават на заплата и пенсия б--л--и

    14:33 15.10.2026

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