ГЕРБ имат сериозни резерви за размера на МРЗ. Механизмът за определяне е неясен

Още в началото, когато бяха входирани промените в Кодекса на труда, свързани с определяне на минималната работна заплата, от ГЕРБ-СДС заявихме своите резерви за това по какъв начин е разписан точно механизмът в Кодекса на труда. Ние в момента не подкрепяме решението на правителството за размера от 660 евро на минималната работна заплата, защото считаме, че той е определен по неясен механизъм и задаваме въпроса защо точно 660 евро, а не 672,2 евро, колкото беше всъщност определеният таван на минималната работна заплата. Това каза на брифинг в парламента депутатът от ПГ на ГЕРБ-СДС Илияна Жекова, предаде репортер на Novini.bg.

Многократно по време на дебатите както в комисията, така и в пленарна зала, когато приемахме текстовете, предупреждавахме, че има неяснота за самия механизъм, без да защитаваме досега действащия автоматичен механизъм. Но призовавахме за по-конкретни текстове, защото по така написаните в момента текстове единствено и само Министерски съвет ще определя размера на минималната работна заплата, когато няма съгласие между работодатели и синдикати, добави депутатът от ПГ на ГЕРБ-СДС Галя Василева.

Вие знаете каква е позицията на политическа партия ГЕРБ. Ние като дясно-консервативна партия винаги сме считали, че този автоматизъм, който съществуваше до настоящия момент с определянето на минималната работна заплата, на практика е в ущърб на българския бизнес. Така че ние споделяме премахването на този автоматизъм при определянето на минималната работна заплата, но в същото време имаме много сериозни резерви по отношение на начина на определяне на минималната работна заплата с механизма, който беше предложен. Колегите вече обясниха, че ние многократно сме заявявали нашата позиция, нашите резерви, апелирахме към това управляващите да се вслушат в това, което ние предлагаме, за съжаление, това не се получи и сега виждаме, че има напрежение. Виждаме, че един от синдикатите не подкрепи съответно определянето на размера на минималната работна заплата, така че тези, които заявяваха, че знаят, могат, готови са, ще успеят — виждаме, че нито знаят, нито могат, нито ще успеят. Но това, което на практика се получава е, след като няма съгласие в рамките на социалния диалог с работодатели и синдикати, всичко остава в ръцете на управляващите и те ще направят такава минимална работна заплата, каквато е изгодна за тях, посочи депутатът от ПГ на ГЕРБ-СДС и бивш министър на финансите Теменужка Петкова.

В отговор на въпрос за очакването управляващите да оповестят акценти от бюджета, Петкова коментира: "Аз съм малко изненадана в тази ситуация. Правителството не информира Народното събрание или поне Комисията по бюджет и финанси по отношение на бюджетната рамка, която днес изпраща в Европейската комисия. България е в процедура по свръхдефицит, смятам, че трябваше поне да ни запознаят с основните параметри на бюджетната рамка. Това не се случи. Не знам на какво се дължи това високомерие на управляващите. Очакваме и ние от Европейската комисия да чуем какви са параметрите. Вчера премиерът Радев беше много пестелив в информацията, която даде. Дава се заявка за ограничаване на дефицита, свиване на дефицита, намаляване на дълга, намаляване на разходите, но никой не казва как ще се случи това, с колко. Категорично се потвърждава въвеждането на данък свръхпечалба, което е много сериозен проблем за българския бизнес. Това на практика ще засегне пряко печелившия, добре организиран бизнес. Разбира се, това означава, че те не изпълняват и своя ангажимент — знаете, те дойдоха на власт с обещанието, че няма да увеличават данъци и няма да въвеждат нови, а се получава точно обратното. Данъчните оценки на сградите ще бъдат увеличени, което пък ще доведе автоматично и до увеличение на данък сгради. Така че това е, което знаем".

Попитана какъв трябва е размерът на минималната работна заплата, бившият финансов министър отбеляза: "Ние трудно бихме могли да кажем. Този отговор трябва да го дадат управляващите. Виждаме, че те са предложили 660 евро размер на минималната работна заплата при възможен таван от 672 евро и 80 цента".