Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов заяви, че ще обяви мерки срещу свои партийни представители след решението на Общинската избирателна комисия във Варна за предсрочното прекратяване на мандата на кмета Благомир Коцев. Той каза, че това ще стане в петък или събота.

„Нямам логично обяснение за случилото се във Варна. Лично се обадих и на Портних, и на Стоян, за да им кажа, че ако се случи това, ще има тежки последици и за тях, и за партията“, заяви Борисов в кулоарите на парламента. Под „Стоян“ той посочи областния координатор на ГЕРБ във Варна Стоян Петков.

Борисов каза, че е разговарял и с Благомир Коцев, макар да го определи като свой политически опонент. „Кмет се сваля на избори, а не от някакви политически чиновници“, заяви лидерът на ГЕРБ.

Той потвърди, че е поискал оставките на представителите на ГЕРБ в ОИК – Варна. По думите му обаче партийното ръководство няма законов механизъм да оттегли членовете на комисията, след като те вече са назначени.

„Вместо само да се вайкаме, с колегата Асен Василев да съберем подписи и да внесем искане за законови промени, с които членове на Общински избирателни комисии да могат да бъдат оттеглени от партиите, които са ги посочили. Защото аз им поисках оставката сега и така ми увисват думите във въздуха“, каза Борисов пред журналисти.

Предложението е насочено към „Продължаваме промяната“, чийто съпредседател Асен Василев Борисов призова да се включи в обща законодателна инициатива. Целта е да се промени редът, по който политическите сили могат да оттеглят свои представители от общинските избирателни комисии.

Лидерът на ГЕРБ добави, че сутринта е разговарял остро с партийни представители, след като според него не са изпълнили указанията му. „Когато не са ме послушали на третия път, когато не са ми изпълнили указанията, да ви кажа как съм им крещял сутринта, не е необходимо“, каза той.

Решението за Коцев предизвика политически реакции, след като ОИК – Варна прекрати мандата му. От „Продължаваме промяната“ определиха случилото се като политическа атака, а Борисов настоя, че кметски мандат трябва да бъде прекратяван чрез избори, а не чрез действия на партийно определени представители в изборна комисия.