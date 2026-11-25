България може да бъде санкционирана за неспазване на фискалните правила на Европейския съюз, ако не ограничи бюджетния дефицит и не предприеме реформи. Това заяви депутатът от ГЕРБ Александър Иванов в ефира на „Денят на живо с Наделина Анева“.

По думите му санкцията може да се налага на всеки шест месеца, докато страната не покаже достатъчни действия за оздравяване на публичните финанси.

„Публичните финанси продължават да функционират на база теглене на нови дългове“, коментира Иванов.

Европейската комисия вече препоръча да бъде установено, че България не е предприела ефективни действия в отговор на предписаната коригираща бюджетна траектория. Според Комисията нетните разходи на страната се очаква да нараснат с 10,7% през 2026 г. при препоръчан максимум от 4,2%, а бюджетният дефицит може да достигне 5% от брутния вътрешен продукт.

Иванов посочи, че при действащите правила глобата може да достигне около 25 милиона евро. В актуалната си позиция Европейската комисия посочва размер до 0,02% от БВП за шестмесечен период. Налагането на санкция не е автоматично и зависи от последващо решение на Съвета на ЕС.

Спор за бюджета и новия дълг

Според депутата предложеният бюджет разчита повече на „консолидация на хартия“, отколкото на реални промени в държавните разходи. Той заяви, че в проекта е заложен нов държавен дълг от 8,6 млрд. евро за следващата година, както и инфлация от 4%.

Иванов разкритикува и планираните приходи от данъка върху свръхпечалбите. Според него те са надценени и има риск да не бъдат събрани в предвидения размер. От ГЕРБ ще предложат между първо и второ четене да отпаднат увеличенията на данъци и такси, включително планираното с 30% повишение на данъчните оценки на имотите.

Предложения за горивата и електроенергията

„Правителството печели изборите, има 130 народни представители, не прави реформи, вдига данъците и тегли нов дълг“, заяви Александър Иванов.

От ГЕРБ настояват и за намаляване на ДДС върху горивата. Иванов заяви, че от юли бензинът по бензиностанциите е поскъпнал с над 44%, което по думите му е най-високият ръст в Европейския съюз.

Партията предлага механизмът за компенсации на бизнеса при високи цени на електроенергията да се задейства при цена над 92 евро за мегаватчас. Според Иванов заложеният от управляващите праг от 180 евро ще остави редица малки предприятия без подкрепа и ще създаде допълнителен натиск върху цените на стоките и услугите.

ГЕРБ заяви, че няма да подкрепи бюджета, тъй като според партията той увеличава данъчната тежест, предвижда нов дълг и не съдържа необходимите реформи.