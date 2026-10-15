Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
България »
Костадинов от Асеновград: Мирът е с “Възраждане”, войната е с всички останали
  Тема: Избори

Костадинов от Асеновград: Мирът е с “Възраждане”, войната е с всички останали

15 Октомври, 2026 19:29, обновена 15 Октомври, 2026 19:36 1 351

  • асеновград-
  • костадинов-
  • възраждане-
  • кампания-
  • избори-
  • президент-
  • кандидат

Кандидатът за президент на България бе посрещнат в града с питка и мед

Костадинов от Асеновград: Мирът е с “Възраждане”, войната е с всички останали - 1
Факти Факти

С питка и мед беше посрещнат вчера в Асеновград кандидатът за президент на България от “Възраждане”, Костадин Костадинов. През асеновградчани той сподели кои са основните приоритети в предизборната му кампания и как смята да ги отстоява в рамките на правомощията на президентската институция.

„На първо място, България да е независима, сама да определя своята съдба. На второ място, България да е благоденстваща държава, осигуряваща сигурни доходи и спокоен живот на своите жители. На трето място, да бъде обединена държава, а не както в момента разпаднала се на групи, фракции, лагери, които не просто не си говорят един с друг, а вече открито се мразят. На четвърто място, държава с образователен и научен напредък, която осигурява бъдещото място на България на картата на света. И на пето място, силна държава със силна армия, която да може да гарантира както независимостта, така и научния и образователния просперитет, така и благоденствието, така и обединението на държавата.“

Костадин Костадинов посочи, че при срещите си в различни населени места в страната хората най-често споделят притесненията си дали България няма да бъде въвлечена във война с Русия.

„Факт е, че българската държава заема позиция, която е много двусмислена. Видяхте, че българският министър-председател Румен Радев извика руската посланичка, не извика украинската, при условие, че ние не знаем какво реално се случва. Да, възможно е да е руска атака, но възможно е и да е украинска. На фона на това виждаме как нашата държава е тласкана едва ли не да се превърнем в “пушечно месо” срещу Русия. Аз това няма да го допусна в никакъв случай. И ако българските граждани ми гласуват доверие, мога да им кажа едно-единствено нещо – мирът е с “Възраждане”, войната е с всички останали.“

Костадин Костадинов е категоричен, че България трябва да обяви незабавен неутралитет и да спре износа на оръжие, за да защити сигурността на корабоплаването в Черно море, имайки предвид ударите с дронове по кораби.

„Радев си призна, че България продължава да изнася оръжие за Украйна, макар че преди няколко месеца ни обясняваше как той е бил спрял износа. Всъщност това не е така. Нашата страна е замесена във военния конфликт. Ние сме страна във военния конфликт, ние помагаме на Украйна с оръжие за стотици милиони долари и евро, които изнасяме и в тази секунда”, каза Костадинов.

И допълни, че кандидатпрезидентската двойка на “Възраждане” заявява, че ще работи за мир.

“Всичко, което ние казваме, че трябва да се направи, ще го направим, ако получим доверието на българите сега на 25 октомври“, каза Костадинов.

Ако бъде избран за президент, първото нещо, което ще направи Костадин Костадинов, е:

„.Да се заяви на нашите така наречени европейски партньори, че България в момента е незаконен член на еврозоната. За да се възстанови законността в нея, трябва да се премахне членството на България в еврозоната, тъй като ние влязохме в тази организация с фалшифицирани данни за бюджета и за инфлацията. Българският лев беше незаконно унищожен и трябва да се възстанови незабавно“, каза Костадинов.

На въпроса защо асеновградчани да гласуват за него, Костадин Костадинов отговори:

„Защото единствено и само “Възраждане” може да гарантира мира и сигурността на българските граждани – не само сега, но и за в бъдеще.“

Днес предизборната обиколка на Костадин Костадинов продължава в Плевенска област.

Костадинов и Волгин са с номер 11 в бюлетината!

Купуването и продаването на гласове е престъпление!


България
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google

Подобни новини


Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове