Костадинов от Асеновград: Мирът е с “Възраждане”, войната е с всички останали

С питка и мед беше посрещнат вчера в Асеновград кандидатът за президент на България от “Възраждане”, Костадин Костадинов. През асеновградчани той сподели кои са основните приоритети в предизборната му кампания и как смята да ги отстоява в рамките на правомощията на президентската институция.

„На първо място, България да е независима, сама да определя своята съдба. На второ място, България да е благоденстваща държава, осигуряваща сигурни доходи и спокоен живот на своите жители. На трето място, да бъде обединена държава, а не както в момента разпаднала се на групи, фракции, лагери, които не просто не си говорят един с друг, а вече открито се мразят. На четвърто място, държава с образователен и научен напредък, която осигурява бъдещото място на България на картата на света. И на пето място, силна държава със силна армия, която да може да гарантира както независимостта, така и научния и образователния просперитет, така и благоденствието, така и обединението на държавата.“

Костадин Костадинов посочи, че при срещите си в различни населени места в страната хората най-често споделят притесненията си дали България няма да бъде въвлечена във война с Русия.

„Факт е, че българската държава заема позиция, която е много двусмислена. Видяхте, че българският министър-председател Румен Радев извика руската посланичка, не извика украинската, при условие, че ние не знаем какво реално се случва. Да, възможно е да е руска атака, но възможно е и да е украинска. На фона на това виждаме как нашата държава е тласкана едва ли не да се превърнем в “пушечно месо” срещу Русия. Аз това няма да го допусна в никакъв случай. И ако българските граждани ми гласуват доверие, мога да им кажа едно-единствено нещо – мирът е с “Възраждане”, войната е с всички останали.“

Костадин Костадинов е категоричен, че България трябва да обяви незабавен неутралитет и да спре износа на оръжие, за да защити сигурността на корабоплаването в Черно море, имайки предвид ударите с дронове по кораби.

„Радев си призна, че България продължава да изнася оръжие за Украйна, макар че преди няколко месеца ни обясняваше как той е бил спрял износа. Всъщност това не е така. Нашата страна е замесена във военния конфликт. Ние сме страна във военния конфликт, ние помагаме на Украйна с оръжие за стотици милиони долари и евро, които изнасяме и в тази секунда”, каза Костадинов.

И допълни, че кандидатпрезидентската двойка на “Възраждане” заявява, че ще работи за мир.

“Всичко, което ние казваме, че трябва да се направи, ще го направим, ако получим доверието на българите сега на 25 октомври“, каза Костадинов.

Ако бъде избран за президент, първото нещо, което ще направи Костадин Костадинов, е:

„.Да се заяви на нашите така наречени европейски партньори, че България в момента е незаконен член на еврозоната. За да се възстанови законността в нея, трябва да се премахне членството на България в еврозоната, тъй като ние влязохме в тази организация с фалшифицирани данни за бюджета и за инфлацията. Българският лев беше незаконно унищожен и трябва да се възстанови незабавно“, каза Костадинов.

На въпроса защо асеновградчани да гласуват за него, Костадин Костадинов отговори:

„Защото единствено и само “Възраждане” може да гарантира мира и сигурността на българските граждани – не само сега, но и за в бъдеще.“

Днес предизборната обиколка на Костадин Костадинов продължава в Плевенска област.

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