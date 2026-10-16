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Ваня Григорова: Минималната работна заплата трябва да достигне 690 евро

Ваня Григорова: Минималната работна заплата трябва да достигне 690 евро

16 Октомври, 2026 09:56 920 37

  • ваня григорова-
  • минимална работна заплата-
  • 690 евро

Според Лъчезар Богданов правителството прави опит да намали бюджетния дефицит, но предприетите мерки не са достатъчни.

Ваня Григорова: Минималната работна заплата трябва да достигне 690 евро - 1
Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Минимална работна заплата от 660 евро, бюджетен дефицит над 4% и нов държавен дълг от близо 6,5 млрд. евро. Това са част от параметрите в представения фискален план за 2027 г., които предизвикаха критики от икономисти и синдикати.

Достатъчни ли са предвидените мерки и какви рискове крие следващата година за доходите на българите? Темата коментираха в студиото на „Тази сутрин“ по bTV икономистът и общински съветник в София Ваня Григорова и главният икономист на Института за пазарна икономика Лъчезар Богданов.

Двамата се обединиха около необходимостта от по-ефективно управление на публичните средства, но изразиха различни позиции за размера на възнагражденията и състоянието на държавната администрация.

Ваня Григорова определи предвиденото увеличение на минималната работна заплата като недостатъчно.

„Увеличението, което се предвижда, е малко над 6%. Ако генерираната инфлация през 2026 г. е около 6%, смятаме ли, че това ще спомогне за повишаване на жизнения стандарт на работещите? Очевидно не“, заяви тя.

По думите ѝ минималната заплата трябва да достигне 690 евро, както настояват синдикатите. Според Григорова управляващите са можели да предложат поне 672 евро.

Тя подчерта, че документът, изпратен в Брюксел, представлява бюджетен план, а не окончателен проект на държавния бюджет.

На фона на недоволството от предвиденото увеличение синдикатите обявиха протест в центъра на София. Сред исканията им са по-висока минимална заплата и по-голям ръст на доходите в публичния сектор от заложените 5%.

„Твърде ниско е увеличението. А дали ще има промяна, зависи от натиск“, коментира Григорова.

Според Лъчезар Богданов правителството прави опит да намали бюджетния дефицит, но предприетите мерки не са достатъчни.

„Очевидно това е опит за намаляване на бюджетния дефицит, тоест посоката е правилна. Според мен стъпката е недостатъчна“, посочи той.

По неговите изчисления дефицитът през следващата година ще остане над 4% от брутния вътрешен продукт, а държавният дълг ще нарасне с близо 6,5 млрд. евро.

Икономистът обърна внимание, че намаляването на дефицита зависи в значителна степен от предвидения еднократен данък върху свръхпечалбите.

„Това не е устойчива промяна в събирането на данъците. Еднократна стъпка“, подчерта Богданов.

Ваня Григорова също определи данъка върху свръхпечалбите като една от малкото по-смели мерки в плана. Тя посочи, че очакваните приходи от него са 800 млн. евро вместо първоначално коментирания 1 млрд. евро.

Двамата икономисти влязоха в спор за възможностите за оптимизация на държавната администрация.

Лъчезар Богданов настоя за структурни реформи, които да премахнат дублиращи се дейности и да ускорят дигитализацията на публичните услуги.

Според него съкращенията не трябва да се правят механично, а след анализ на реалната необходимост от служители.

„Ако замените безсмислени операции, които се правят с ръчен труд, с електронни услуги, тогава може да съкратите част от хората и да увеличите заплатите на тези, които наистина вършат ценна работа в публичния сектор, не с 5%, а с 25%“, заяви Богданов.

Ваня Григорова възрази срещу твърденията, че администрацията е прекалено голяма и служителите получават високи възнаграждения.

Тя даде пример с дирекция „Здравеопазване“ в Столичната община, която по думите ѝ в момента е останала без нито един юрист.

„Защо? Защото заплатата, която получаваше човекът, който последно напусна, чисто беше 1080 евро. Ето толкова са високи заплатите в администрацията“, посочи Григорова.

Тя предупреди, че съкращенията на еднакъв процент във всички ведомства могат да оставят ключови държавни структури без достатъчно служители.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Не така, Ваня

    11 4 Отговор
    Тия с минималната са баш олигархията и трябва да бъдат смачкани? Къде се буташ да даваш акъл, Ваня? Тия са прогресисти...те се борят с олигархията.

    10:06 16.10.2026

  • 5 Пенсионер

    9 12 Отговор
    Защо Прогресивни Българомразци възпрепятстват вноса на ваксини за възрастни ?!
    Навсякъде в съседните страни има ваксини в изобилие, само нашите некадърници не могат да ги осигурят. Целта е да има вискока смъртност при пенсионерите, за да има повече за крадене от червената съветска мафия !
    Това е геноцид над българския народ !

    10:07 16.10.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 От Къде Интелект ?

    9 3 Отговор
    От Тези Селяни !

    Да Се Сетят !

    Как Да Организират !

    Структурите !

    В Една Държава !

    Единия Фатмак !

    Другия Гуменеткаджия !

    И Никой От Тях !

    Не Познава !

    Материята !

    За Да Знае !

    Как Функционират Нещата !

    10:09 16.10.2026

  • 8 Прогресивни съветски шарлатани !

    12 12 Отговор
    По некадърно Правителство сме нямали от времето на Виденов !
    То като погледнеш половината съветски дрОгарЕ от него време ги ексхумираха за пореден път да фалират България.

    10:10 16.10.2026

  • 9 КАК

    15 2 Отговор
    ТАЗИ РЕШЕТАРКА ПРЕЦЕНЯВА, ЧЕ 690 ЕВРО СА ДОСТАТЪЧНИ ЗА НОРМАЛЕН ЖИВОТ?

    10:13 16.10.2026

  • 10 койдазнай

    12 8 Отговор
    А защо трябва минималната заплата да стане 690 евро??? Когато българия имаше индустрия, и произвеждаше огромни количества високотехнологична продукция, една заплата на инженер, лекар или учител се равняваха на 50 кг свинско или кренвирши, 5-600 кисели млека, или 150 бутилки олио, или 200 литра бензин.
    От къде накъде, сега, когато в България няма никакви производства и никаква икономика, най-ниската заплата трябва да осигурява повече?!?

    Коментиран от #35

    10:15 16.10.2026

  • 11 Гост

    15 4 Отговор
    Минималната трябва да е 1500 евро, лельооо

    10:18 16.10.2026

  • 12 С риск

    8 6 Отговор
    Да изнервя някои хора,искам да питам,защо максималната пенсия е блокирана и какъв е смисълът да се увеличава на хартия.Хората са си плащали осигуровки,а скоро ще бъдат настигнати от други,които "са си ритали крачолите"

    Коментиран от #16

    10:18 16.10.2026

  • 13 Анонимен

    10 7 Отговор
    Мин заплата сега трябваше вече да 800 евро но тези червените бкп радевите замразиха всичко и прибират само за себе си и никой и нищо не и казва защо

    10:20 16.10.2026

  • 14 Бфбж

    10 2 Отговор
    Пенсиите трябва да се повишат от 01.01.2027 год, а не от юли.

    10:21 16.10.2026

  • 15 СИНДИКАТИТЕ

    7 8 Отговор
    ПУДЕЛИТЕ НО БОКО И ШИШИ СИЛНО ФИНАНСИРАНИ ОТ БАЩИЦИТЕ СИ ЗАПОЧВАТ БИТКАТА СРЕЩУ РАДЕВ . СИЛЕН ХОД НА СИНДИКАТНАТА МАФИЯ.

    Коментиран от #17

    10:23 16.10.2026

  • 16 Боруна Лом

    8 3 Отговор

    До коментар #12 от "С риск":

    ЯВНО БИВШ ВОЕНЕН, НИЩО ПРАВЕЩ!?

    Коментиран от #36

    10:26 16.10.2026

  • 17 Анонимен

    6 3 Отговор

    До коментар #15 от "СИНДИКАТИТЕ":

    БОЛЕН МОЗЪК МАФИЯ СА ТЕЗИ СЪЩИТЕ ЗАГРАБИЛИ ДЪРЖАВАТА НИ АМА С ПРАЗНИ МАФИОТСКИ ЛЪЖИ ЛИ ЩЕ ХРАНИШ БЪЛГАРИТЕ РАДЕВИЯТ ХАХАХА ГРОЗНО МНОГО

    10:30 16.10.2026

  • 18 Анонимен

    8 3 Отговор
    Даже и ваксини не могат да осигурят ЕГАТИ НЕКАДЪРНИЦИТЕ НО ДА ЛЪЖАТ ДА ГРАБЯТ МОГАТ ОСТАВКА

    Коментиран от #26

    10:31 16.10.2026

  • 19 Фугас

    10 0 Отговор
    забранете на неуравновесени индивиди медийни изяви

    10:32 16.10.2026

  • 20 Сврака!

    9 0 Отговор
    Креслива,агресивна Сврака!

    10:35 16.10.2026

  • 21 Рундю

    5 0 Отговор
    Само за милитаризация мисли. Нищо друго не му е важно освен хората как да излъже

    10:44 16.10.2026

  • 22 Трянваше 1 евро за 1 лев да ни обменят

    4 2 Отговор
    От ЕЦБ

    Коментиран от #25

    10:45 16.10.2026

  • 23 Рундю на Рюте даже благодари вчера

    5 1 Отговор
    За мизерията в България

    10:46 16.10.2026

  • 24 Капиталист заплати не дава!

    4 3 Отговор
    Ваня Григорова: Минималната работна заплата трябва да достигне 690 евро
    Според Лъчезар Богданов правителството прави опит да намали бюджетния дефицит, но предприетите мерки не са достатъчни.
    -;-
    Ако слушаме капиталистите , то трябва да имаме МРЗ даже и 1000лв та да им е лесно за смятане.

    10:47 16.10.2026

  • 25 Стига бе

    2 2 Отговор

    До коментар #22 от "Трянваше 1 евро за 1 лев да ни обменят":

    22 Трянваше 1 евро за 1 лев да ни обменят
    10ОТГОВОР
    От ЕЦБ
    -;-
    какъвто и да е курса Е/лв, все щеше да са направят далаверите със удвояването на цените!

    Коментиран от #28

    10:48 16.10.2026

  • 26 Трябва Протести яки

    4 2 Отговор

    До коментар #18 от "Анонимен":

    18 Анонимен
    51ОТГОВОР
    Даже и ваксини не могат да осигурят ЕГАТИ НЕКАДЪРНИЦИТЕ НО ДА ЛЪЖАТ ДА ГРАБЯТ МОГАТ ОСТАВКА
    -;-
    Оставки се дават след сериозни протести

    Коментиран от #30

    10:49 16.10.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 ЕЦБ узакони инфлацията 1996

    5 0 Отговор

    До коментар #25 от "Стига бе":

    Като след 29 години валутен борд ни прие в еврозоната при курс евро лев приет 1997
    С това обезцени труда на българите като им намали доходите наполовина през 2026 това е пладнешки грабеж

    10:56 16.10.2026

  • 29 Лъжите и подлостта на Рундю

    2 1 Отговор
    Рундю се движи по украинският модел и ще ви го докажа с цифри колеги. Според народния депутат на Украйна Данило Хетманцев, позовавайки се на данни от Министерството на финансите, средната заплата в централните държавни органи се е увеличила от 53,3 хиляди гривни през януари до 66,22 хиляди гривни през юли, или с 24,2%, и това не е границата. За сравнение, средната заплата на щатен служител в Украйна се е увеличила с 14,8% през този период - от 28,1 хиляди гривни на 32,2 хиляди гривни. В някои държавни органи ръстът беше още по-забележим. В Антимонополната служба на Украйна средното плащане се е увеличило от 67,1 хиляди на 93-98,4 хиляди UAH (с 39-47%), в Сметната палата - от 71,5 хиляди на 94,5-97,6 хиляди UAH (с 32-37%), в Главната прокуратура - от 61 хиляди на 79,5-83 хиляди UAH (с 30-36%). В същото време, съдебното възнаграждение във висшите съдебни органи през юли достигна 743,55 хиляди UAH, което е повече от 23 пъти по-високо от средната заплата в Украйна. Трябва да се отбележи, че от 1 януари 2027 г. минималната работна заплата за полицейските служители ще се увеличи почти двойно спрямо аналогичния минимум за войниците от Въоръжените сили на Украйна и ще възлиза съответно на 36 и 20 хиляди гривни.

    10:59 16.10.2026

  • 30 Анонимен

    3 0 Отговор

    До коментар #26 от "Трябва Протести яки":

    Протести червените олигарси вече владеят всичко тук

    11:01 16.10.2026

  • 31 ина

    4 0 Отговор
    Патицата се прави че не разбира че колкото повече се увеличава толкова повече се увеличава инфрацията и в крайна сметка резултатът е нулев за работещите. Аман от популисти .

    11:02 16.10.2026

  • 32 Еми

    0 0 Отговор
    Дори 790!

    11:04 16.10.2026

  • 33 Някой

    1 0 Отговор
    У нас спора не трябва да е дали минималната заплата да е 660 или 690 евро месечно. Спора трябва да е как да стане като в Западна Европа, около 2000 евро месечно.

    Една част от плебеите искат 690 евро, дпуга част плебеи вчера искаше 1000 евро. Отклоняват ни енергията, правилното е всички плебеи да искат 2000 евро месечно.

    11:05 16.10.2026

  • 34 И откъде пари

    1 0 Отговор
    като липсва производство с висока добавена стойност.
    Още заеми и лихви по тях?
    Ще ги плащаме с повишени данъци преки и косвени.
    Ще създаваме още инфлация?
    Какво правим? Трябва да се намалят драстично с 50%
    бюджетните заплати, или с 50% уволнения на бюджетници.
    50% от бюджет на НЗОК се усвоява, потъва в джобове на фармацевтини
    и др. бизнеси.
    Трябва да се режат РАЗХОДИ и драстични Реформи.
    Иначе натоварвате най-бедните, за да се харесате на 600 000 бюджетника
    и семействата им.
    Формулата за Фалит по подобие на Гърция!
    Не трябваше да приемаме Ойрото,
    не бяхме готови за него, спекулата свързана с ойрото,
    и цените от 2020, втора Шокова Терапия за българите.

    11:19 16.10.2026

  • 35 Стига сте лъгали

    1 2 Отговор

    До коментар #10 от "койдазнай":

    "Когато България имаше индустрия, и произвеждаше огромни количества високотехнологична продукция."

    Тази България я има само в червениге ви манипулации. Реалноста беше съвсем друга, в България през 1980-те Тодор Живков се возеше в Мерсесес, а не във високотехнологични Волга, Москвич и Лада. Тогава хората у нас си мечтаеха за японски телевизир, видео и западна кола Мерседес или Волво. Докато можеха да си купят само употрибявам 50 кубиков мотопед Балкан.

    11:21 16.10.2026

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

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