Ваня Григорова: Минималната работна заплата трябва да достигне 690 евро

Минимална работна заплата от 660 евро, бюджетен дефицит над 4% и нов държавен дълг от близо 6,5 млрд. евро. Това са част от параметрите в представения фискален план за 2027 г., които предизвикаха критики от икономисти и синдикати.
Достатъчни ли са предвидените мерки и какви рискове крие следващата година за доходите на българите? Темата коментираха в студиото на „Тази сутрин“ по bTV икономистът и общински съветник в София Ваня Григорова и главният икономист на Института за пазарна икономика Лъчезар Богданов.
Двамата се обединиха около необходимостта от по-ефективно управление на публичните средства, но изразиха различни позиции за размера на възнагражденията и състоянието на държавната администрация.
Ваня Григорова определи предвиденото увеличение на минималната работна заплата като недостатъчно.
„Увеличението, което се предвижда, е малко над 6%. Ако генерираната инфлация през 2026 г. е около 6%, смятаме ли, че това ще спомогне за повишаване на жизнения стандарт на работещите? Очевидно не“, заяви тя.
По думите ѝ минималната заплата трябва да достигне 690 евро, както настояват синдикатите. Според Григорова управляващите са можели да предложат поне 672 евро.
Тя подчерта, че документът, изпратен в Брюксел, представлява бюджетен план, а не окончателен проект на държавния бюджет.
На фона на недоволството от предвиденото увеличение синдикатите обявиха протест в центъра на София. Сред исканията им са по-висока минимална заплата и по-голям ръст на доходите в публичния сектор от заложените 5%.
„Твърде ниско е увеличението. А дали ще има промяна, зависи от натиск“, коментира Григорова.
Според Лъчезар Богданов правителството прави опит да намали бюджетния дефицит, но предприетите мерки не са достатъчни.
„Очевидно това е опит за намаляване на бюджетния дефицит, тоест посоката е правилна. Според мен стъпката е недостатъчна“, посочи той.
По неговите изчисления дефицитът през следващата година ще остане над 4% от брутния вътрешен продукт, а държавният дълг ще нарасне с близо 6,5 млрд. евро.
Икономистът обърна внимание, че намаляването на дефицита зависи в значителна степен от предвидения еднократен данък върху свръхпечалбите.
„Това не е устойчива промяна в събирането на данъците. Еднократна стъпка“, подчерта Богданов.
Ваня Григорова също определи данъка върху свръхпечалбите като една от малкото по-смели мерки в плана. Тя посочи, че очакваните приходи от него са 800 млн. евро вместо първоначално коментирания 1 млрд. евро.
Двамата икономисти влязоха в спор за възможностите за оптимизация на държавната администрация.
Лъчезар Богданов настоя за структурни реформи, които да премахнат дублиращи се дейности и да ускорят дигитализацията на публичните услуги.
Според него съкращенията не трябва да се правят механично, а след анализ на реалната необходимост от служители.
„Ако замените безсмислени операции, които се правят с ръчен труд, с електронни услуги, тогава може да съкратите част от хората и да увеличите заплатите на тези, които наистина вършат ценна работа в публичния сектор, не с 5%, а с 25%“, заяви Богданов.
Ваня Григорова възрази срещу твърденията, че администрацията е прекалено голяма и служителите получават високи възнаграждения.
Тя даде пример с дирекция „Здравеопазване“ в Столичната община, която по думите ѝ в момента е останала без нито един юрист.
„Защо? Защото заплатата, която получаваше човекът, който последно напусна, чисто беше 1080 евро. Ето толкова са високи заплатите в администрацията“, посочи Григорова.
Тя предупреди, че съкращенията на еднакъв процент във всички ведомства могат да оставят ключови държавни структури без достатъчно служители.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Не така, Ваня
10:06 16.10.2026
5 Пенсионер
Навсякъде в съседните страни има ваксини в изобилие, само нашите некадърници не могат да ги осигурят. Целта е да има вискока смъртност при пенсионерите, за да има повече за крадене от червената съветска мафия !
Това е геноцид над българския народ !
10:07 16.10.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 От Къде Интелект ?
Да Се Сетят !
Как Да Организират !
Структурите !
В Една Държава !
Единия Фатмак !
Другия Гуменеткаджия !
И Никой От Тях !
Не Познава !
Материята !
За Да Знае !
Как Функционират Нещата !
10:09 16.10.2026
8 Прогресивни съветски шарлатани !
То като погледнеш половината съветски дрОгарЕ от него време ги ексхумираха за пореден път да фалират България.
10:10 16.10.2026
9 КАК
10:13 16.10.2026
10 койдазнай
От къде накъде, сега, когато в България няма никакви производства и никаква икономика, най-ниската заплата трябва да осигурява повече?!?
Коментиран от #35
10:15 16.10.2026
11 Гост
10:18 16.10.2026
12 С риск
Коментиран от #16
10:18 16.10.2026
13 Анонимен
10:20 16.10.2026
14 Бфбж
10:21 16.10.2026
15 СИНДИКАТИТЕ
Коментиран от #17
10:23 16.10.2026
16 Боруна Лом
До коментар #12 от "С риск":ЯВНО БИВШ ВОЕНЕН, НИЩО ПРАВЕЩ!?
Коментиран от #36
10:26 16.10.2026
17 Анонимен
До коментар #15 от "СИНДИКАТИТЕ":БОЛЕН МОЗЪК МАФИЯ СА ТЕЗИ СЪЩИТЕ ЗАГРАБИЛИ ДЪРЖАВАТА НИ АМА С ПРАЗНИ МАФИОТСКИ ЛЪЖИ ЛИ ЩЕ ХРАНИШ БЪЛГАРИТЕ РАДЕВИЯТ ХАХАХА ГРОЗНО МНОГО
10:30 16.10.2026
18 Анонимен
Коментиран от #26
10:31 16.10.2026
19 Фугас
10:32 16.10.2026
20 Сврака!
10:35 16.10.2026
21 Рундю
10:44 16.10.2026
22 Трянваше 1 евро за 1 лев да ни обменят
Коментиран от #25
10:45 16.10.2026
23 Рундю на Рюте даже благодари вчера
10:46 16.10.2026
24 Капиталист заплати не дава!
Според Лъчезар Богданов правителството прави опит да намали бюджетния дефицит, но предприетите мерки не са достатъчни.
-;-
Ако слушаме капиталистите , то трябва да имаме МРЗ даже и 1000лв та да им е лесно за смятане.
10:47 16.10.2026
25 Стига бе
До коментар #22 от "Трянваше 1 евро за 1 лев да ни обменят":22 Трянваше 1 евро за 1 лев да ни обменят
10ОТГОВОР
От ЕЦБ
-;-
какъвто и да е курса Е/лв, все щеше да са направят далаверите със удвояването на цените!
Коментиран от #28
10:48 16.10.2026
26 Трябва Протести яки
До коментар #18 от "Анонимен":18 Анонимен
51ОТГОВОР
Даже и ваксини не могат да осигурят ЕГАТИ НЕКАДЪРНИЦИТЕ НО ДА ЛЪЖАТ ДА ГРАБЯТ МОГАТ ОСТАВКА
-;-
Оставки се дават след сериозни протести
Коментиран от #30
10:49 16.10.2026
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 ЕЦБ узакони инфлацията 1996
До коментар #25 от "Стига бе":Като след 29 години валутен борд ни прие в еврозоната при курс евро лев приет 1997
С това обезцени труда на българите като им намали доходите наполовина през 2026 това е пладнешки грабеж
10:56 16.10.2026
29 Лъжите и подлостта на Рундю
10:59 16.10.2026
30 Анонимен
До коментар #26 от "Трябва Протести яки":Протести червените олигарси вече владеят всичко тук
11:01 16.10.2026
31 ина
11:02 16.10.2026
32 Еми
11:04 16.10.2026
33 Някой
Една част от плебеите искат 690 евро, дпуга част плебеи вчера искаше 1000 евро. Отклоняват ни енергията, правилното е всички плебеи да искат 2000 евро месечно.
11:05 16.10.2026
34 И откъде пари
Още заеми и лихви по тях?
Ще ги плащаме с повишени данъци преки и косвени.
Ще създаваме още инфлация?
Какво правим? Трябва да се намалят драстично с 50%
бюджетните заплати, или с 50% уволнения на бюджетници.
50% от бюджет на НЗОК се усвоява, потъва в джобове на фармацевтини
и др. бизнеси.
Трябва да се режат РАЗХОДИ и драстични Реформи.
Иначе натоварвате най-бедните, за да се харесате на 600 000 бюджетника
и семействата им.
Формулата за Фалит по подобие на Гърция!
Не трябваше да приемаме Ойрото,
не бяхме готови за него, спекулата свързана с ойрото,
и цените от 2020, втора Шокова Терапия за българите.
11:19 16.10.2026
35 Стига сте лъгали
До коментар #10 от "койдазнай":"Когато България имаше индустрия, и произвеждаше огромни количества високотехнологична продукция."
Тази България я има само в червениге ви манипулации. Реалноста беше съвсем друга, в България през 1980-те Тодор Живков се возеше в Мерсесес, а не във високотехнологични Волга, Москвич и Лада. Тогава хората у нас си мечтаеха за японски телевизир, видео и западна кола Мерседес или Волво. Докато можеха да си купят само употрибявам 50 кубиков мотопед Балкан.
11:21 16.10.2026
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 Този коментар е премахнат от модератор.