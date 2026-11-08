Ефремова: Целта е да се запази покупателната способност

Основната цел на социалната политика през следващите месеци е да бъде запазена покупателната способност на хората, заяви министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова. Тя коментира проекта на бюджет за следващата година в предаването „Защо?“ по Би Ти Ви.

По думите ѝ в социалните разходи са заложени над 300 милиона евро повече. Отделно е предвидено увеличение на всички плащания в общественото осигуряване, които са гарантирани с бюджета.

„В своята съвкупност това няма да доведе до обедняване, по-скоро до задържане на покупателната способност. Това е и нашата цел“, каза Ефремова.

Министърът посочи, че повече приходи в осигурителната система са планирани чрез повишаване на минималния и максималния осигурителен доход, по-добра събираемост и засилен контрол. Според нея контролът върху недекларирания труд и доходите трябва да ограничи сивата икономика и да увеличи постъпленията.

Няма решение за прехвърляне на вноски към НОИ

Ефремова отрече да има взето политическо решение за прехвърляне на част от осигурителните вноски от втория пенсионен стълб към Националния осигурителен институт. Тя обясни, че се водят постоянни разговори с пенсионните фондове и НОИ за стабилността на осигурителната система и за възможностите за увеличаване на приходите.

По-високо майчинство и минимална заплата

„Повече приходи сме предвидили като крайно финално политическо решение от повишените минимални и максимални осигурителни доходи, разбира се, по-добра събираемост и повече контрол“, заяви социалният министър.

Проектобюджетът предвижда обезщетението за отглеждане на дете през втората година да се увеличи от 398 на 450 евро. Минималната работна заплата се очаква да достигне 660 евро.

За работещите в бюджетния сектор е заложено увеличение на възнагражденията с 5 процента. За служителите в сектор „Сигурност“ е предвидено заплатите да бъдат замразени. Ефремова аргументира мярката с голямото увеличение на възнагражденията в сектора през предходни години и с разликата спрямо други заети в публичния сектор.

„За момента това са възможностите на бюджета“, каза министърът по повод увеличението с 5 процента.

Коледните добавки започват през ноември

Изплащането на коледните добавки ще започне през ноември. Сумата е 50 евро и ще бъде насочена към осем групи от най-уязвимите нискодоходни домакинства и правоимащи лица.

Сред тях са семейства с деца с увреждания, пенсионери, хора, които получават социални помощи, военноинвалиди и военнопострадали.

Източници: bta.bg, btvnovinite.bg