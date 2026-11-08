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Ефремова: Целта е да се запази покупателната способност
  Тема: Икономика

Ефремова: Целта е да се запази покупателната способност

8 Ноември, 2026 22:04 465 7

  • наталия ефремова-
  • покупателна способност-
  • социални разходи-
  • минимална работна заплата-
  • майчинство

В социалните разходи са предвидени над 300 милиона евро повече, а минималната заплата се очаква да достигне 660 евро

Ефремова: Целта е да се запази покупателната способност - 1
Снимка: БНТ
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Основната цел на социалната политика през следващите месеци е да бъде запазена покупателната способност на хората, заяви министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова. Тя коментира проекта на бюджет за следващата година в предаването „Защо?“ по Би Ти Ви.

По думите ѝ в социалните разходи са заложени над 300 милиона евро повече. Отделно е предвидено увеличение на всички плащания в общественото осигуряване, които са гарантирани с бюджета.

„В своята съвкупност това няма да доведе до обедняване, по-скоро до задържане на покупателната способност. Това е и нашата цел“, каза Ефремова.

Министърът посочи, че повече приходи в осигурителната система са планирани чрез повишаване на минималния и максималния осигурителен доход, по-добра събираемост и засилен контрол. Според нея контролът върху недекларирания труд и доходите трябва да ограничи сивата икономика и да увеличи постъпленията.

Няма решение за прехвърляне на вноски към НОИ

Ефремова отрече да има взето политическо решение за прехвърляне на част от осигурителните вноски от втория пенсионен стълб към Националния осигурителен институт. Тя обясни, че се водят постоянни разговори с пенсионните фондове и НОИ за стабилността на осигурителната система и за възможностите за увеличаване на приходите.

„Повече приходи сме предвидили като крайно финално политическо решение от повишените минимални и максимални осигурителни доходи, разбира се, по-добра събираемост и повече контрол“, заяви социалният министър.

По-високо майчинство и минимална заплата

Проектобюджетът предвижда обезщетението за отглеждане на дете през втората година да се увеличи от 398 на 450 евро. Минималната работна заплата се очаква да достигне 660 евро.

За работещите в бюджетния сектор е заложено увеличение на възнагражденията с 5 процента. За служителите в сектор „Сигурност“ е предвидено заплатите да бъдат замразени. Ефремова аргументира мярката с голямото увеличение на възнагражденията в сектора през предходни години и с разликата спрямо други заети в публичния сектор.

„За момента това са възможностите на бюджета“, каза министърът по повод увеличението с 5 процента.

Коледните добавки започват през ноември

Изплащането на коледните добавки ще започне през ноември. Сумата е 50 евро и ще бъде насочена към осем групи от най-уязвимите нискодоходни домакинства и правоимащи лица.

Сред тях са семейства с деца с увреждания, пенсионери, хора, които получават социални помощи, военноинвалиди и военнопострадали.

Източници: bta.bg, btvnovinite.bg


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Гробар

    4 0 Отговор
    Важна е покупателната способност на милиционерите.

    22:05 08.11.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Анонимен

    6 1 Отговор
    ГОСПОЖО ЯВНО НЯМАТЕ СРАМ ЦИНЗЪМ Е ТОВА КОЕТО ГОВОРИТЕ ЗАМРАЗИХТЕ ДОХОДИТЕ ЦЯЛА ГОДИНИ А ВАШИТЕ СА ПО 10 ХИЛЯДИ И МНОГО ЕКСТРИ МУТРИ БИЯЧИ НАПРИМЕР НА ЖЕНИ ОСТАВКА ЛЪЖЦИТЕ

    Коментиран от #4

    22:10 08.11.2026

  • 4 Ганчев

    4 0 Отговор

    До коментар #3 от "Анонимен":

    Точната дума! Цинизъм.

    Коментиран от #5

    22:15 08.11.2026

  • 5 ИЛИ

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "Ганчев":

    обикновен пърдел..

    22:22 08.11.2026

  • 6 Ей това е много дразнещо

    6 0 Отговор
    „За момента това са възможностите на бюджета“.... а когато милиарди евро за 5 антидрон системи, тоест 5 камиона с тъпотии се дават тогава възможности в бюджета има нали? Или пък за бракуваните белгийски корвети? Или пък за 8 колесните страйкъри на които гумата само е 3800 евро по новите цени .... Как пък малко разум и морал не проявиха серия от правителства и глупаци 37 години ....

    22:30 08.11.2026

  • 7 Жан Бойко

    0 0 Отговор
    Лъжливи Изроди!

    22:37 08.11.2026

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