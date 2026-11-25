Служител на столичната Четвърта градска болница е бил назначен едновременно на четири трудови договора, като сумарното работно време е достигало между 65 и 85 часа седмично. Общинските съветници Борис Бонев и Ваня Григорова заявиха, че общото му месечно възнаграждение е надхвърляло 6000 евро, а в отделни периоди е достигало 14 400 евро.

По думите на Григорова договорите са били за 8, 4, 2 и 1 час работа дневно. Едночасовият договор е сключен на 1 август 2025 г., а на 1 февруари 2026 г. е актуализиран. Първоначално по него са изплащани 3000 лева, а след актуализацията сумата е достигнала 1800 евро.

„За мен най-шокиращ е примерът със служител, назначен на четири трудови договора едновременно“, заяви Борис Бонев.

Бонев съобщи, че един от договорите е бил прекратен предсрочно, за което е изплатено обезщетение от 11 200 евро. Според него на следващия ден служителят отново е бил назначен на сходна позиция. Григорова твърди, че в схемата са участвали около 6–7 души, близки до ръководството на лечебното заведение.

Сигнали за обществени поръчки и липсващо имущество

Борис Бонев представи и твърдения за обществени поръчки към фирма, създадена от финансовия директор на болницата и впоследствие прехвърлена на майка му. По думите му с дружеството е сключен договор за 18 500 лева за изработка на сайт за шест месеца, но такъв сайт не съществува.

Общинският съветник съобщи още за липсващи 10 телевизора и диван, дарени на болницата от мобилен оператор. Той отправи публичен призив към бившия изпълнителен директор д-р Стоян Маджаров да посочи къде се намират вещите.

Твърденията на двамата съветници са част от по-широк спор за управлението на лечебното заведение. Столичната община съобщи, че вътрешният одит, възложен на 5 юни 2026 г., обхваща периода от 1 юли 2024 г. до 31 май 2026 г. В доклада са посочени слабости при назначенията, съвместяването на длъжности, определянето на възнагражденията и изплащането на обезщетения, както и недостатъчен контрол върху разходването на средства. Общината е сезирала Софийската градска прокуратура на 18 ноември.

Докладът може да бъде изпратен и до други институции

Ваня Григорова обяви, че през следващата седмица ще бъде предложено одитният доклад да бъде изпратен не само на прокуратурата, но и на Агенцията за държавна финансова инспекция и Сметната палата. Това е следващата заявена стъпка по случая. Данните за евентуални нарушения подлежат на проверка от компетентните институции.

Източници: novini.bg, nova.bg