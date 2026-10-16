Петър Витанов сравни лидера на КНСБ с Джими Хофа

Шефът на ПГ на "Прогресивна България" Петър Витанов сравни председателя на КНСБ Пламен Димитров с американския синдикален лидер Джими Хофа. За последния се твърди, че е имал връзки с организираната престъпност.

Поводът за публикацията на Витанов във фейсбук профила му са протестния митинг и автошествие, организирани от КНСБ днес. Те бяха обявени, след като вчера стана ясно, че кабинетът е определил минималната заплата през 2026 г. да е 660 евро, като според Димитров тази сума ще донесе негативи на кабинета.

Ето какво публикува късно снощи на страницата си в социалната мрежа Петър Витанов, цитиран от novini.bg:

Чували ли сте за знаменития американски синдикален лидер Джими Хофа, ръководил най-влиятелния профсъюз на шофьорите от 1957 до 1971-а година?

Същият използвал неподозиращите работници, за да организира стачки в полза на мафията.

Същият прекарал последните си години в затвора заради злоупотреби с пенсионните фондове на синдиката.

В България най-сериозният синдикален лидер е друга порода. Той бе “кошмар” за петнадесетгодишното управление на Борисов и Пеевски. Протестираше рядко, но затова пък винаги съгласувано с тях. Бе гласовит, но винаги срещу опозицията. Старата власт бе изметена от народа, но неавтономни ганглии винаги са готови да обслужат старите си приятели.

Утре бил обявил протест. Убеждава синдикалисти от месеци да стачкуват ефективно. Срещу какво няма значение - само да са на площада.

Утре щял да протестира срещу себе си. Защото сам договори изчисляването на минималната работна заплата. Всъщност не - отсъстваше по време на преговорите с работодателите в Бюджетна комисия.

Но в името на старата дружба с ГEРБ и ДПС винаги е готов да удари рамо, “угрижен” за държавните финанси. И като казах финанси - знаете ли кой е новият официален съветник на Пламен Димитров по бюджетните въпроси? Данчо Ментата!

P.S. Мнението е лично и не ангажира никой от "Прогресивна България".

P.P.S. Изпитвам огромно уважение към синдикалната дейност на хилядите честни и отрудени членове.