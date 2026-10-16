Петър Витанов сравни лидера на КНСБ с Джими Хофа

Шефът на ПГ на "Прогресивна България" Петър Витанов сравни председателя на КНСБ Пламен Димитров с американския синдикален лидер Джими Хофа. За последния се твърди, че е имал връзки с организираната престъпност.
Поводът за публикацията на Витанов във фейсбук профила му са протестния митинг и автошествие, организирани от КНСБ днес. Те бяха обявени, след като вчера стана ясно, че кабинетът е определил минималната заплата през 2026 г. да е 660 евро, като според Димитров тази сума ще донесе негативи на кабинета.
Ето какво публикува късно снощи на страницата си в социалната мрежа Петър Витанов, цитиран от novini.bg:
Чували ли сте за знаменития американски синдикален лидер Джими Хофа, ръководил най-влиятелния профсъюз на шофьорите от 1957 до 1971-а година?
Същият използвал неподозиращите работници, за да организира стачки в полза на мафията.
Същият прекарал последните си години в затвора заради злоупотреби с пенсионните фондове на синдиката.
В България най-сериозният синдикален лидер е друга порода. Той бе “кошмар” за петнадесетгодишното управление на Борисов и Пеевски. Протестираше рядко, но затова пък винаги съгласувано с тях. Бе гласовит, но винаги срещу опозицията. Старата власт бе изметена от народа, но неавтономни ганглии винаги са готови да обслужат старите си приятели.
Утре бил обявил протест. Убеждава синдикалисти от месеци да стачкуват ефективно. Срещу какво няма значение - само да са на площада.
Утре щял да протестира срещу себе си. Защото сам договори изчисляването на минималната работна заплата. Всъщност не - отсъстваше по време на преговорите с работодателите в Бюджетна комисия.
Но в името на старата дружба с ГEРБ и ДПС винаги е готов да удари рамо, “угрижен” за държавните финанси. И като казах финанси - знаете ли кой е новият официален съветник на Пламен Димитров по бюджетните въпроси? Данчо Ментата!
P.S. Мнението е лично и не ангажира никой от "Прогресивна България".
P.P.S. Изпитвам огромно уважение към синдикалната дейност на хилядите честни и отрудени членове.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Иначе
14:30 16.10.2026
2 Оня под Коня
14:32 16.10.2026
3 честен ционист
Да бре, чак ти повярвах. Той му намеква, че ще изчезне безследно, пък уважение имал..
Коментиран от #10
14:34 16.10.2026
4 КНСБе
Коментиран от #8
14:35 16.10.2026
5 Ами възможно е,
14:39 16.10.2026
6 ;миш
Коментиран от #11
14:46 16.10.2026
7 Саде да допълня...!
Освен това,тоА дали има и един ден трудов стаж дори...?!
Коментиран от #12
14:48 16.10.2026
8 Безпристрастен
До коментар #4 от "КНСБе":Прав сте! Кнсъб са от години казионнен съюз.Никога не са били мощната опора на работниците.Никога.Не помня ,за 35 г да са организирали една мощна стачка ,но само и единствено в полза на работника.Ако има,винаги с политически отенък.Подкрепа пак е иди- дойди.Но тези са пълни нищоправци.Тръгнали на " тристранка".Абе сулъо,ти си противник на бизнеса.Затова си създаден.Ти може да преговаряш или само с бизнеса,или само с правителството.Ударили подпис за 660 евро МРЗ? Която след удръжки отива под 560 евро чисти.Този трябва да му се поиска оставката.
14:48 16.10.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 нечестен антиционист
До коментар #3 от "честен ционист":Синдикалната дейност по презумпция е създадена да защищава интересите на трудещите се и заслужана уважение!
НО!
Не и към такива несменяеми синдикални лидери,като тоя,който наистина трябва да изчезне...!
Какво не е ясно?!
Коментиран от #13
14:55 16.10.2026
11 Иванов
До коментар #6 от ";миш":Този гласовит мишок бая парички натрупа покрай приватизацията чрез фонд "Труд и капитал". Един пирон не е забил и освен държавните предприятия други членове няма. И защо въобще са ни т.н. профсъюзи?! Закривай!
14:55 16.10.2026
12 Анонимен
До коментар #7 от "Саде да допълня...!":Радев и Йотова колко трудов стаж имат и защо превърнаха президенството в бащиния
14:56 16.10.2026
13 честен ционист
До коментар #10 от "нечестен антиционист":Хахах, знаеш ли за Радевисти, какво представляват профсъюзите?
„Школа за управление, школа за стопанисване, школа за комунизъм“
14:59 16.10.2026
14 ПОГЛЕДНЕТЕ ги
15:00 16.10.2026
15 Читателка
15:07 16.10.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.