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Петър Витанов сравни лидера на КНСБ с Джими Хофа

Петър Витанов сравни лидера на КНСБ с Джими Хофа

16 Октомври, 2026 14:27 718 16

  • петър витанов-
  • пламен димитров-
  • кнсб-
  • джими хофа

Поводът за публикацията на Витанов във фейсбук профила му са протестния митинг и автошествие, организирани от КНСБ днес. Те бяха обявени, след като вчера стана ясно, че кабинетът е определил минималната заплата през 2026 г. да е 660 евро, като според Димитров тази сума ще донесе негативи на кабинета.

Петър Витанов сравни лидера на КНСБ с Джими Хофа - 1
Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Шефът на ПГ на "Прогресивна България" Петър Витанов сравни председателя на КНСБ Пламен Димитров с американския синдикален лидер Джими Хофа. За последния се твърди, че е имал връзки с организираната престъпност.

Поводът за публикацията на Витанов във фейсбук профила му са протестния митинг и автошествие, организирани от КНСБ днес. Те бяха обявени, след като вчера стана ясно, че кабинетът е определил минималната заплата през 2026 г. да е 660 евро, като според Димитров тази сума ще донесе негативи на кабинета.

Ето какво публикува късно снощи на страницата си в социалната мрежа Петър Витанов, цитиран от novini.bg:

Чували ли сте за знаменития американски синдикален лидер Джими Хофа, ръководил най-влиятелния профсъюз на шофьорите от 1957 до 1971-а година?
Същият използвал неподозиращите работници, за да организира стачки в полза на мафията.
Същият прекарал последните си години в затвора заради злоупотреби с пенсионните фондове на синдиката.
В България най-сериозният синдикален лидер е друга порода. Той бе “кошмар” за петнадесетгодишното управление на Борисов и Пеевски. Протестираше рядко, но затова пък винаги съгласувано с тях. Бе гласовит, но винаги срещу опозицията. Старата власт бе изметена от народа, но неавтономни ганглии винаги са готови да обслужат старите си приятели.
Утре бил обявил протест. Убеждава синдикалисти от месеци да стачкуват ефективно. Срещу какво няма значение - само да са на площада.
Утре щял да протестира срещу себе си. Защото сам договори изчисляването на минималната работна заплата. Всъщност не - отсъстваше по време на преговорите с работодателите в Бюджетна комисия.
Но в името на старата дружба с ГEРБ и ДПС винаги е готов да удари рамо, “угрижен” за държавните финанси. И като казах финанси - знаете ли кой е новият официален съветник на Пламен Димитров по бюджетните въпроси? Данчо Ментата!
P.S. Мнението е лично и не ангажира никой от "Прогресивна България".
P.P.S. Изпитвам огромно уважение към синдикалната дейност на хилядите честни и отрудени членове.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Иначе

    10 0 Отговор
    в един отбор !

    14:30 16.10.2026

  • 2 Оня под Коня

    12 2 Отговор
    Браво на Роската Жел, Андрея Гюрова за съсипията на икономиката, ще ми спестят напъните да мисля кво да си купя, просто защото Сега няма пари... Дай Боже Андрея Гюрова да стане президент, кво ли ще ни изненада, сигурно Ивка Мирчева го обича, ще ходи до Крушари...

    14:32 16.10.2026

  • 3 честен ционист

    6 4 Отговор
    "P.P.S. Изпитвам огромно уважение към синдикалната дейност на хилядите честни и отрудени членове."

    Да бре, чак ти повярвах. Той му намеква, че ще изчезне безследно, пък уважение имал..

    Коментиран от #10

    14:34 16.10.2026

  • 4 КНСБе

    11 0 Отговор
    Са мафия, бухалката на ГЕПИ и Сфинйата

    Коментиран от #8

    14:35 16.10.2026

  • 5 Ами възможно е,

    13 0 Отговор
    този синдикален клоун не му е местото в профсъюзите, изобщо в България има ли профсъюзи които да свършат нещо полезно за трудещите се ? Много е възможно този "морски плавателен съд" да бъде управляван и зависим от мафията, до сега няма никаква борба с корупцията, така, че този щом мафията управлява и никой не го пипа означава, че го пазят, означава, че е удобен на корупцията !

    14:39 16.10.2026

  • 6 ;миш

    8 0 Отговор
    Тоя,на снимката не е ли милионер?Питам,за да съм информиран.

    Коментиран от #11

    14:46 16.10.2026

  • 7 Саде да допълня...!

    9 2 Отговор
    А ве тоА синдикален лидер,да не е венчан за таА службичка...,нима няма млади и читави хора,най-накрая да го сменят...?!
    Освен това,тоА дали има и един ден трудов стаж дори...?!

    Коментиран от #12

    14:48 16.10.2026

  • 8 Безпристрастен

    6 1 Отговор

    До коментар #4 от "КНСБе":

    Прав сте! Кнсъб са от години казионнен съюз.Никога не са били мощната опора на работниците.Никога.Не помня ,за 35 г да са организирали една мощна стачка ,но само и единствено в полза на работника.Ако има,винаги с политически отенък.Подкрепа пак е иди- дойди.Но тези са пълни нищоправци.Тръгнали на " тристранка".Абе сулъо,ти си противник на бизнеса.Затова си създаден.Ти може да преговаряш или само с бизнеса,или само с правителството.Ударили подпис за 660 евро МРЗ? Която след удръжки отива под 560 евро чисти.Този трябва да му се поиска оставката.

    14:48 16.10.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 нечестен антиционист

    6 0 Отговор

    До коментар #3 от "честен ционист":

    Синдикалната дейност по презумпция е създадена да защищава интересите на трудещите се и заслужана уважение!
    НО!
    Не и към такива несменяеми синдикални лидери,като тоя,който наистина трябва да изчезне...!
    Какво не е ясно?!

    Коментиран от #13

    14:55 16.10.2026

  • 11 Иванов

    5 0 Отговор

    До коментар #6 от ";миш":

    Този гласовит мишок бая парички натрупа покрай приватизацията чрез фонд "Труд и капитал". Един пирон не е забил и освен държавните предприятия други членове няма. И защо въобще са ни т.н. профсъюзи?! Закривай!

    14:55 16.10.2026

  • 12 Анонимен

    3 1 Отговор

    До коментар #7 от "Саде да допълня...!":

    Радев и Йотова колко трудов стаж имат и защо превърнаха президенството в бащиния

    14:56 16.10.2026

  • 13 честен ционист

    1 0 Отговор

    До коментар #10 от "нечестен антиционист":

    Хахах, знаеш ли за Радевисти, какво представляват профсъюзите?

    „Школа за управление, школа за стопанисване, школа за комунизъм“

    14:59 16.10.2026

  • 14 ПОГЛЕДНЕТЕ ги

    3 0 Отговор
    милите синдикалисти , какви бяха преди и колко са ошопарени сега , сигурно от загриженост към работниците . Стига им толкова айде метла .

    15:00 16.10.2026

  • 15 Читателка

    2 0 Отговор
    Беловласов навлек,от къде ще дойдат парите,включи си кухата глава и си отговори. Ти изпълняваш желанието на двама потенциални клиенти на българската прокуратура,затова си се разпенил.

    15:07 16.10.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

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