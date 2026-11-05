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КНСБ: 1516 евро са нужни за издръжката на семейство
  Тема: Инфлацията

КНСБ: 1516 евро са нужни за издръжката на семейство

5 Ноември, 2026 12:57 937 29

  • издръжка на живот-
  • кнсб-
  • инфлация-
  • цени-
  • семеен бюджет

За един работещ необходимият месечен доход е 842 евро, а разходите за храна достигат 333 евро

КНСБ: 1516 евро са нужни за издръжката на семейство - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

1516 евро са необходими месечно за издръжката на тричленно семейство в България, показват данните на КНСБ за последните три месеца. В изчислението са включени двама работещи възрастни и едно дете до 14 години. За един работещ, който живее сам, са нужни 842 евро на месец.

Необходимият доход за семейството се е увеличил с 6,4% за година. При сравнението с предходния период сумата за сам човек е нараснала с 51 евро, а за тричленно семейство – с 92 евро. Спрямо 2024 г. увеличението достига 178 евро.

Храната изисква 333 евро месечно

КНСБ отчита и поскъпване на хранителните и нехранителните стоки с 5,3% на годишна база. Само за храна на тричленно семейство са необходими 333 евро месечно.

Виолета Иванова, заместник-директор на Института за социални и синдикални изследвания и обучение към КНСБ, посочва, че „ръстът се отличава в България съществено от този на държавите в ЕС“.

Дизелът поскъпва с 55% в България

Сред посочените от синдиката примери са зърнените храни, включително хлябът. Техните цени са се увеличили с 1,5% в България при среден ръст от 0,4% за Европейския съюз.

Най-голяма е разликата при горивата. При дизела отчетеното увеличение в България е 55%, докато средното за Европейския съюз е 40%. При бензина ръстът у нас е близо 34% спрямо 27,3% за ЕС.

Данните очертават по-висока необходима сума за покриване на основните разходи на домакинствата, докато поскъпването продължава да засяга както храните, така и транспорта и останалите стоки от ежедневното потребление.


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 на калпав фатмак

    6 19 Отговор
    еврото му пречи

    13:01 05.11.2026

  • 4 ма ДУРО

    11 15 Отговор
    Е те точно с толкова общата и муньо си изкарват блаженно месеца...
    Даже им остава за следващия месец

    13:01 05.11.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Тик-Ток

    22 2 Отговор
    В клуба на богатите или ставайте богати или напуснете държавата

    Коментиран от #26

    13:03 05.11.2026

  • 7 Е че ти никога

    6 18 Отговор

    До коментар #1 от "Боримечката":

    не си излизал от руската такава и много ти личи.
    Задръж си кремльовските имперски лозунги за лична употреба, не се интересуваме

    13:03 05.11.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Теодор

    29 3 Отговор
    Ами да ви ги даде Борисов. Нали той прие еврото. Дори се хвали с това, тъ па нара банкянски.

    Коментиран от #10, #29

    13:07 05.11.2026

  • 10 Алооо,

    1 11 Отговор

    До коментар #9 от "Теодор":

    Зайчара е червен комуняга като теб!!!

    13:10 05.11.2026

  • 11 Ъъъ

    20 1 Отговор
    А какъв е смисълът от подобни изчисления? Това за да се отчита дейност ли се прави? Щото не никой не му дреме колко пари са нужни за издръжка на един работещ и той получава €481 след данъци - колкото е реалната минимална заплата в страната

    13:12 05.11.2026

  • 12 1516

    16 0 Отговор
    Това стига,ако лишаваш от някои неща,а не да живееш спокойно.

    13:17 05.11.2026

  • 13 Анонимен

    12 1 Отговор
    ТАЗИ СУМА Е СМЕШНА

    13:26 05.11.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Адрес 4000

    3 2 Отговор
    По точно
    15162
    И то ако се лишаваш и не се разболяваш
    И нямаш деца

    Коментиран от #16, #18

    13:32 05.11.2026

  • 16 Адрес 4000

    0 1 Отговор

    До коментар #15 от "Адрес 4000":

    15162

    Коментиран от #17

    13:33 05.11.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Адрес 4000

    4 1 Отговор

    До коментар #15 от "Адрес 4000":

    1516 по 2

    13:34 05.11.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Осем

    0 0 Отговор
    членно!

    13:51 05.11.2026

  • 21 Хубава жена

    1 2 Отговор
    Да му мислят мъжете! Аз и гола да съм, кредитната карта си е с мен. Даже тогава работи най-добре.

    13:56 05.11.2026

  • 22 Реалист

    2 1 Отговор
    В тези пари влиза ли наема? Ако плащаш и издръжка за дете, тогава каква е сметката?? Ясно е че целта е да стигат парите от заплата до заплата. Така или иначе няма да имаме нищо и ще бъдем щастливи.

    13:56 05.11.2026

  • 23 безпартиен

    4 0 Отговор
    Какви заплати получават платените синдикалисти месечно? Тайна ли е? Колко души са на заплати от синдикатите?За един приятел питам, че иска и той в синдикат на платена длъжност!

    13:58 05.11.2026

  • 24 Тия С Въздух Ли ?

    3 0 Отговор
    Се Хранят ?

    14:02 05.11.2026

  • 25 порцийка

    2 0 Отговор
    333 евро за храна месечно на тричленно семейство е нереално ниска сума, предназначена за "манекени" на Бухенвалд примерно...

    14:02 05.11.2026

  • 26 Веднага !

    3 0 Отговор

    До коментар #6 от "Тик-Ток":

    Нека България Ми осигури Минималната Пенсия Във Франция !

    Или Германия !

    14:05 05.11.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Подкрепа

    2 0 Отговор
    Смях в залата,нека дойде този от КНСБ и му давам жената и детето да ги изхранва,облича и покрива всички сметки и данаци и тогава да ми говорят от това измислено КНСБ профсъюзи баз членска маса ще ми определят и втълпяват не верни неща. В момента на сегашните цени трябват около 2300 евро на тричленно семейство

    14:07 05.11.2026

  • 29 Всички от БСП също участвахте в престъпл

    2 0 Отговор

    До коментар #9 от "Теодор":

    ....в престъплението с незаконното евро, а всички от умрялото БСП сега управлявате с Радев и Йотова, да не говорим че тоя мим от президенството сега премиер отказа да внесе искане за провеждане на референдум и питане на народа по това престъпление...

    14:08 05.11.2026

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