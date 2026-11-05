КНСБ: 1516 евро са нужни за издръжката на семейство

1516 евро са необходими месечно за издръжката на тричленно семейство в България, показват данните на КНСБ за последните три месеца. В изчислението са включени двама работещи възрастни и едно дете до 14 години. За един работещ, който живее сам, са нужни 842 евро на месец.
Необходимият доход за семейството се е увеличил с 6,4% за година. При сравнението с предходния период сумата за сам човек е нараснала с 51 евро, а за тричленно семейство – с 92 евро. Спрямо 2024 г. увеличението достига 178 евро.
Храната изисква 333 евро месечно
КНСБ отчита и поскъпване на хранителните и нехранителните стоки с 5,3% на годишна база. Само за храна на тричленно семейство са необходими 333 евро месечно.
Виолета Иванова, заместник-директор на Института за социални и синдикални изследвания и обучение към КНСБ, посочва, че „ръстът се отличава в България съществено от този на държавите в ЕС“.
Дизелът поскъпва с 55% в България
Сред посочените от синдиката примери са зърнените храни, включително хлябът. Техните цени са се увеличили с 1,5% в България при среден ръст от 0,4% за Европейския съюз.
Най-голяма е разликата при горивата. При дизела отчетеното увеличение в България е 55%, докато средното за Европейския съюз е 40%. При бензина ръстът у нас е близо 34% спрямо 27,3% за ЕС.
Данните очертават по-висока необходима сума за покриване на основните разходи на домакинствата, докато поскъпването продължава да засяга както храните, така и транспорта и останалите стоки от ежедневното потребление.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 на калпав фатмак
13:01 05.11.2026
4 ма ДУРО
Даже им остава за следващия месец
13:01 05.11.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Тик-Ток
Коментиран от #26
13:03 05.11.2026
7 Е че ти никога
До коментар #1 от "Боримечката":не си излизал от руската такава и много ти личи.
Задръж си кремльовските имперски лозунги за лична употреба, не се интересуваме
13:03 05.11.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Теодор
Коментиран от #10, #29
13:07 05.11.2026
10 Алооо,
До коментар #9 от "Теодор":Зайчара е червен комуняга като теб!!!
13:10 05.11.2026
11 Ъъъ
13:12 05.11.2026
12 1516
13:17 05.11.2026
13 Анонимен
13:26 05.11.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Адрес 4000
15162
И то ако се лишаваш и не се разболяваш
И нямаш деца
Коментиран от #16, #18
13:32 05.11.2026
16 Адрес 4000
До коментар #15 от "Адрес 4000":15162
Коментиран от #17
13:33 05.11.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Адрес 4000
До коментар #15 от "Адрес 4000":1516 по 2
13:34 05.11.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Осем
13:51 05.11.2026
21 Хубава жена
13:56 05.11.2026
22 Реалист
13:56 05.11.2026
23 безпартиен
13:58 05.11.2026
24 Тия С Въздух Ли ?
14:02 05.11.2026
25 порцийка
14:02 05.11.2026
26 Веднага !
До коментар #6 от "Тик-Ток":Нека България Ми осигури Минималната Пенсия Във Франция !
Или Германия !
14:05 05.11.2026
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Подкрепа
14:07 05.11.2026
29 Всички от БСП също участвахте в престъпл
До коментар #9 от "Теодор":....в престъплението с незаконното евро, а всички от умрялото БСП сега управлявате с Радев и Йотова, да не говорим че тоя мим от президенството сега премиер отказа да внесе искане за провеждане на референдум и питане на народа по това престъпление...
14:08 05.11.2026