КНСБ: 1516 евро са нужни за издръжката на семейство

1516 евро са необходими месечно за издръжката на тричленно семейство в България, показват данните на КНСБ за последните три месеца. В изчислението са включени двама работещи възрастни и едно дете до 14 години. За един работещ, който живее сам, са нужни 842 евро на месец.

Необходимият доход за семейството се е увеличил с 6,4% за година. При сравнението с предходния период сумата за сам човек е нараснала с 51 евро, а за тричленно семейство – с 92 евро. Спрямо 2024 г. увеличението достига 178 евро.

Храната изисква 333 евро месечно

КНСБ отчита и поскъпване на хранителните и нехранителните стоки с 5,3% на годишна база. Само за храна на тричленно семейство са необходими 333 евро месечно.

Виолета Иванова, заместник-директор на Института за социални и синдикални изследвания и обучение към КНСБ, посочва, че „ръстът се отличава в България съществено от този на държавите в ЕС“.

Дизелът поскъпва с 55% в България

Сред посочените от синдиката примери са зърнените храни, включително хлябът. Техните цени са се увеличили с 1,5% в България при среден ръст от 0,4% за Европейския съюз.

Най-голяма е разликата при горивата. При дизела отчетеното увеличение в България е 55%, докато средното за Европейския съюз е 40%. При бензина ръстът у нас е близо 34% спрямо 27,3% за ЕС.

Данните очертават по-висока необходима сума за покриване на основните разходи на домакинствата, докато поскъпването продължава да засяга както храните, така и транспорта и останалите стоки от ежедневното потребление.