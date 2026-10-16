Кой е Джими Хофа и защо Витанов го свърза с КНСБ?

Името на Джими Хофа се появи в българския политически спор около протеста на КНСБ и размера на минималната работна заплата за 2027 г. Председателят на парламентарната група на „Прогресивна България“ Петър Витанов сравни председателя на КНСБ Пламен Димитров с един от най-противоречивите синдикални лидери в историята на Съединените щати.

Поводът беше протестът на КНСБ в София с искане за по-високи доходи. Правителството предложи минималната работна заплата през 2027 г. да бъде 660 евро, докато синдикатът настоява за 690 евро. КНСБ поиска и поне 10% увеличение на възнагражденията в бюджетната сфера, при предвидено повишение от над 5%.

Кой е Джими Хофа

Джеймс Ридъл Хофа, известен като Джими Хофа, е роден през 1913 г. в щата Индиана. Започва като синдикален организатор и постепенно се издига в ръководството на „Тиймстърс“ – мощния американски профсъюз на транспортните работници.

Хофа оглавява синдиката от 1957 до 1971 г. По време на управлението му „Тиймстърс“ се превръща в една от най-влиятелните трудови организации в САЩ. Той е популярен сред много работници заради твърдата си линия в преговорите и способността си да организира мащабни стачки и колективни действия.

Наред с влиянието си Хофа остава свързан и с тежки криминални и политически скандали. Федералните власти разследват отношенията му с представители на организираната престъпност. През 1964 г. той е осъден по дела за манипулиране на съдебни заседатели и измами, свързани със синдикален пенсионен фонд. През 1967 г. започва да изтърпява 13-годишна присъда.

През 1971 г. президентът Ричард Никсън помилва Хофа, но поставя условие да не участва в синдикална дейност до 1980 г. Той прави опити да се върне начело на „Тиймстърс“, но на 30 юли 1975 г. изчезва пред ресторант в Мичиган. ФБР продължава да разглежда случая като неразкрито изчезване. Хофа никога не е открит, а през 1982 г. е обявен за мъртъв.

Какво каза Петър Витанов

В публикацията си Витанов припомни криминалната страна от биографията на Хофа и я използва като политическа аналогия към ръководството на КНСБ. По-късно, в кулоарите на Народното събрание, той уточни:

„Това е персонално отношение към лидера. Много дълбоко уважавам синдикалната дейност.“

Витанов обясни критиката си с твърдение за двоен стандарт. Според него при предишни управления, когато са били замразявани пенсии и възнаграждения, КНСБ не е реагирала по същия начин. Той постави под въпрос и смисъла на протеста срещу размера на минималната заплата, след като механизмът за определянето ѝ е бил обсъждан със синдикати и работодатели.

Председателят на парламентарната група заяви, че протестите за достойни условия на труд и по-високи доходи имат основание, но трябва да се съобразяват с възможностите на бюджета. По думите му спрямо предходния вариант на бюджета се предвижда увеличение на доходите, включително над 7,5% за учителите.

Сравнението с Джими Хофа е политическа оценка на Петър Витанов. Публично представените данни не установяват аналогия между Пламен Димитров и престъпленията, за които американският синдикален лидер е бил осъден, нито доказват твърденията на Витанов за политическа координация на КНСБ с предишни управляващи.

Източници: dariknews.bg, 24chasa.bg, apnews.com