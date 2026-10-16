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Кой е Джими Хофа и защо Витанов го свърза с КНСБ?
  Тема: Известни личности

Кой е Джими Хофа и защо Витанов го свърза с КНСБ?

16 Октомври, 2026 21:41 932 15

  • петър витанов-
  • пламен димитров-
  • кнсб-
  • джими хофа-
  • минимална работна заплата

Петър Витанов заяви, че сравнението с американския синдикален лидер е лично отношение към Пламен Димитров, а не оценка за синдикатите

Кой е Джими Хофа и защо Витанов го свърза с КНСБ? - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Името на Джими Хофа се появи в българския политически спор около протеста на КНСБ и размера на минималната работна заплата за 2027 г. Председателят на парламентарната група на „Прогресивна България“ Петър Витанов сравни председателя на КНСБ Пламен Димитров с един от най-противоречивите синдикални лидери в историята на Съединените щати.

Поводът беше протестът на КНСБ в София с искане за по-високи доходи. Правителството предложи минималната работна заплата през 2027 г. да бъде 660 евро, докато синдикатът настоява за 690 евро. КНСБ поиска и поне 10% увеличение на възнагражденията в бюджетната сфера, при предвидено повишение от над 5%.

Кой е Джими Хофа

Джеймс Ридъл Хофа, известен като Джими Хофа, е роден през 1913 г. в щата Индиана. Започва като синдикален организатор и постепенно се издига в ръководството на „Тиймстърс“ – мощния американски профсъюз на транспортните работници.

Хофа оглавява синдиката от 1957 до 1971 г. По време на управлението му „Тиймстърс“ се превръща в една от най-влиятелните трудови организации в САЩ. Той е популярен сред много работници заради твърдата си линия в преговорите и способността си да организира мащабни стачки и колективни действия.

Наред с влиянието си Хофа остава свързан и с тежки криминални и политически скандали. Федералните власти разследват отношенията му с представители на организираната престъпност. През 1964 г. той е осъден по дела за манипулиране на съдебни заседатели и измами, свързани със синдикален пенсионен фонд. През 1967 г. започва да изтърпява 13-годишна присъда.

През 1971 г. президентът Ричард Никсън помилва Хофа, но поставя условие да не участва в синдикална дейност до 1980 г. Той прави опити да се върне начело на „Тиймстърс“, но на 30 юли 1975 г. изчезва пред ресторант в Мичиган. ФБР продължава да разглежда случая като неразкрито изчезване. Хофа никога не е открит, а през 1982 г. е обявен за мъртъв.

Какво каза Петър Витанов

В публикацията си Витанов припомни криминалната страна от биографията на Хофа и я използва като политическа аналогия към ръководството на КНСБ. По-късно, в кулоарите на Народното събрание, той уточни:

„Това е персонално отношение към лидера. Много дълбоко уважавам синдикалната дейност.“

Витанов обясни критиката си с твърдение за двоен стандарт. Според него при предишни управления, когато са били замразявани пенсии и възнаграждения, КНСБ не е реагирала по същия начин. Той постави под въпрос и смисъла на протеста срещу размера на минималната заплата, след като механизмът за определянето ѝ е бил обсъждан със синдикати и работодатели.

Председателят на парламентарната група заяви, че протестите за достойни условия на труд и по-високи доходи имат основание, но трябва да се съобразяват с възможностите на бюджета. По думите му спрямо предходния вариант на бюджета се предвижда увеличение на доходите, включително над 7,5% за учителите.

Сравнението с Джими Хофа е политическа оценка на Петър Витанов. Публично представените данни не установяват аналогия между Пламен Димитров и престъпленията, за които американският синдикален лидер е бил осъден, нито доказват твърденията на Витанов за политическа координация на КНСБ с предишни управляващи.

Източници: dariknews.bg, 24chasa.bg, apnews.com


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    14 6 Отговор
    Закъснели са с протестите.Трябваше да излязат миналата година срещу еврозоната.В еврозоната заплатите и пенсиите се индексират с инфлацията която се води от 2 до 5 процента.

    Коментиран от #4, #8

    21:45 16.10.2026

  • 2 затвор

    18 3 Отговор
    Нашият е надминал Джими с милиони !!!Та той получи от дон тиквун милиони за да не скачат робите срещу него !

    21:46 16.10.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Горски

    13 0 Отговор
    а е почти 700 евро по старата формула, измислиха нова формула, само за да не се вдигнат толкова. Да измислят формула, как депутатите да се намалят на 100, да имат ограничен бюджет за пътуване, НСО да не им пазарува за вкъщи покупки, да не си сменят авто парка с нови и по-скъпи автомобили, отколкото струват всъщност. Да не взимат по 10 хиляди евро заплати , да премахнат парите от комисиите, тези комисии нищо не решават и нямат законодателна власт. Депутатите източват хазната. Минимална заплата на запад не се и облага с данъци или има необлагаем минимум от 1000 евро, тук от 620 евро, чисто 480 се взимат. Минимална заплата на запад не се и облага с данъци или има необлагаем минимум от 1000 евро, тук от 620 евро, чисто 480 се взимат. Какво става с автоматизмите за определяне заплатите на милиционерите, военни, пожарникари, държавните служители или, защото са "нашите" хора, ще продължат да си взимат големите заплати, ние да им плащаме осигуровките, понеже те са бедни, 20 заплати при пенсиониране и куп още привилегии все за тях, но всичко това го плаща съсипания, отруден българдки работник трета категория труд с данъците си и със заемите, които изплаща, за да живеят добре определени богопомазани? Това ще има край, защото така не може да продължава.

    22:00 16.10.2026

  • 6 Мръсни човечета

    7 3 Отговор
    Рундьови

    22:01 16.10.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Последният разбрал си,

    7 2 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Наивник си, те подкрепяха еврозоната. Доста натрупаха евраци, еврозоната ги покри, а сега се правят на спасили.

    22:03 16.10.2026

  • 9 безпартиен

    5 2 Отговор
    Тоз байрактар какво работи и каква заплата взима?За един приятел питам че иска и той да сее байрака!

    22:06 16.10.2026

  • 10 Сатана Z

    3 0 Отговор
    Ако Петър Витанов продължава да дразни работодателите с искане за повишаване на минималната работна заплата може да изчезне завинаги като Джими Хофа.

    22:08 16.10.2026

  • 11 Баба Бойка

    6 3 Отговор
    Не знаем кой е Джими Хофа , но знаем със сигурност ,че баба Бойка потурчи и изслямизира България с помощта на продажнотот ДПС.

    22:11 16.10.2026

  • 12 любопитно

    6 3 Отговор
    Този с военното образование има само ДВЕ години трудов стаж. Всичко друго е КНСБ.
    С какво е допринесъл за тази държава?

    Коментиран от #13

    22:23 16.10.2026

  • 13 Анонимен

    4 2 Отговор

    До коментар #12 от "любопитно":

    А Витанов дъртият червен комунист какво работи хахахаха цял живот на държавната хранилка а Йотова и радев и цялата червена служебница горките измориха се да лежат и да прибират от държавната хранилкаъхахаха

    22:33 16.10.2026

  • 14 Анонимен

    4 1 Отговор
    Мрз сега трябваше да е 800 евро но къде ти тези червените олигарси само прибират и грабят

    22:34 16.10.2026

  • 15 Перо

    3 1 Отговор
    Тук профсъюзите са една мафиотска организация, нямаща нищо общо със западните синдикати! Прибират вноски само от държавни служители и рекетират правителството за заплати и с това си изчерпят задълженията! А какви бенефити дават на свойте членове за тяхната поддръжка, членство и вноски, кръгла нула! Прибират им парите и главатарите си осигуряват доживотни дебели заплати и пенсии!

    22:52 16.10.2026

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