БНБ очаква 5,2% годишна инфлация в края на 2026 г

Годишната инфлация в България ще се ускори до 5,2% в края на 2026 г., прогнозира Българската народна банка. Средногодишният ръст на потребителските цени се очаква да бъде 4,6% през тази година, 3,1% през 2027 г. и 2,9% през 2028 г.

„Годишната инфлация ще се ускори до 5,2% в края на 2026 г., докато средногодишната инфлация се очаква да възлезе на 4,6% през 2026 г., 3,1% през 2027 г. и 2,9% през 2028 г.“, посочва БНБ.

По-слаб растеж през 2027 г.

Централната банка очаква реалният растеж на брутния вътрешен продукт да достигне 2,8% през 2026 г., да се забави до 2,5% през 2027 г., а през 2028 г. да се ускори до 2,7%.

Основен двигател на икономическата активност остава вътрешното търсене, най-вече частното потребление. Приносът на нетния износ е отрицателен.

Дефицитът по текущата сметка за последните 12 месеца към юли е достигнал 8,1% от БВП. Това е най-високото му равнище от 2009 г. насам.

Енергията и услугите ускоряват инфлацията

Инфлацията, измерена чрез хармонизирания индекс на потребителските цени, е достигнала 5,0% през август 2026 г. при 3,5% през декември 2025 г. Най-голям принос за ускоряването са имали енергийните продукти и услугите.

Според БНБ конфликтът в Близкия изток е повишил цените на петрола и горивата, което е увеличило производствените и транспортните разходи на предприятията. На пазара на труда условията остават силно затегнати в исторически план, но през второто тримесечие са се появили признаци за постепенно охлаждане.

Три сценария заради несигурността

Към основната прогноза БНБ е добавила три алтернативни сценария – благоприятен, неблагоприятен и силно неблагоприятен. Те разглеждат възможните последици от различни по сила и продължителност шокове върху предлагането и цените на енергийните стоки.

Прогнозата е изготвена въз основа на данни и информация, публикувани до 18 септември 2026 г., както и на макроикономическа прогноза, подготвена към 21 септември 2026 г.

Източници: bntnews.bg