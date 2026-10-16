БНБ очаква 5,2% годишна инфлация в края на 2026 г

Годишната инфлация в България ще се ускори до 5,2% в края на 2026 г., прогнозира Българската народна банка. Средногодишният ръст на потребителските цени се очаква да бъде 4,6% през тази година, 3,1% през 2027 г. и 2,9% през 2028 г.
„Годишната инфлация ще се ускори до 5,2% в края на 2026 г., докато средногодишната инфлация се очаква да възлезе на 4,6% през 2026 г., 3,1% през 2027 г. и 2,9% през 2028 г.“, посочва БНБ.
По-слаб растеж през 2027 г.
Централната банка очаква реалният растеж на брутния вътрешен продукт да достигне 2,8% през 2026 г., да се забави до 2,5% през 2027 г., а през 2028 г. да се ускори до 2,7%.
Основен двигател на икономическата активност остава вътрешното търсене, най-вече частното потребление. Приносът на нетния износ е отрицателен.
Дефицитът по текущата сметка за последните 12 месеца към юли е достигнал 8,1% от БВП. Това е най-високото му равнище от 2009 г. насам.
Енергията и услугите ускоряват инфлацията
Инфлацията, измерена чрез хармонизирания индекс на потребителските цени, е достигнала 5,0% през август 2026 г. при 3,5% през декември 2025 г. Най-голям принос за ускоряването са имали енергийните продукти и услугите.
Според БНБ конфликтът в Близкия изток е повишил цените на петрола и горивата, което е увеличило производствените и транспортните разходи на предприятията. На пазара на труда условията остават силно затегнати в исторически план, но през второто тримесечие са се появили признаци за постепенно охлаждане.
Три сценария заради несигурността
Към основната прогноза БНБ е добавила три алтернативни сценария – благоприятен, неблагоприятен и силно неблагоприятен. Те разглеждат възможните последици от различни по сила и продължителност шокове върху предлагането и цените на енергийните стоки.
Прогнозата е изготвена въз основа на данни и информация, публикувани до 18 септември 2026 г., както и на макроикономическа прогноза, подготвена към 21 септември 2026 г.
Източници: bntnews.bg
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 🦉🦉🦉🦉
20:23 16.10.2026
2 1488
20:24 16.10.2026
3 🦉🦉🦉🦉
Е как така 5% инфлация- махнахте нулата ли❓
Коментиран от #5
20:25 16.10.2026
4 Приносът на нетния износ е отрицателен.
Работа !
20:39 16.10.2026
5 Изтървали Са !
До коментар #3 от "🦉🦉🦉🦉":Нулата !
20:40 16.10.2026
6 иван костов
20:43 16.10.2026
7 Наблюдател
20:58 16.10.2026
8 Стенли
20:59 16.10.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 БНБ трябва да е само БАНКА
Коментиран от #15
21:11 16.10.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Сатана Z
"Що така бе,Миме" пееше Руслан Мъйнов
21:31 16.10.2026
13 Трол на Мирчев
21:34 16.10.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Точно така
До коментар #10 от "БНБ трябва да е само БАНКА":От там излезе измамата 1лв-1евро. После стана 1 лв- 2 евро , 3 евро и нагоре
21:37 16.10.2026
16 Гост
21:43 16.10.2026