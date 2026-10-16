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БНБ очаква 5,2% годишна инфлация в края на 2026 г

БНБ очаква 5,2% годишна инфлация в края на 2026 г

16 Октомври, 2026 20:22 611 16

  • инфлация-
  • бнб-
  • икономика-
  • бвп-
  • потребителски цени

Средногодишната инфлация се прогнозира на 4,6% през 2026 г., 3,1% през 2027 г. и 2,9% през 2028 г. Растежът на БВП ще се забави до 2,5% през 2027 г

БНБ очаква 5,2% годишна инфлация в края на 2026 г - 1
Снимка: Shutterstock
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Годишната инфлация в България ще се ускори до 5,2% в края на 2026 г., прогнозира Българската народна банка. Средногодишният ръст на потребителските цени се очаква да бъде 4,6% през тази година, 3,1% през 2027 г. и 2,9% през 2028 г.

„Годишната инфлация ще се ускори до 5,2% в края на 2026 г., докато средногодишната инфлация се очаква да възлезе на 4,6% през 2026 г., 3,1% през 2027 г. и 2,9% през 2028 г.“, посочва БНБ.

По-слаб растеж през 2027 г.

Централната банка очаква реалният растеж на брутния вътрешен продукт да достигне 2,8% през 2026 г., да се забави до 2,5% през 2027 г., а през 2028 г. да се ускори до 2,7%.

Основен двигател на икономическата активност остава вътрешното търсене, най-вече частното потребление. Приносът на нетния износ е отрицателен.

Дефицитът по текущата сметка за последните 12 месеца към юли е достигнал 8,1% от БВП. Това е най-високото му равнище от 2009 г. насам.

Енергията и услугите ускоряват инфлацията

Инфлацията, измерена чрез хармонизирания индекс на потребителските цени, е достигнала 5,0% през август 2026 г. при 3,5% през декември 2025 г. Най-голям принос за ускоряването са имали енергийните продукти и услугите.

Според БНБ конфликтът в Близкия изток е повишил цените на петрола и горивата, което е увеличило производствените и транспортните разходи на предприятията. На пазара на труда условията остават силно затегнати в исторически план, но през второто тримесечие са се появили признаци за постепенно охлаждане.

Три сценария заради несигурността

Към основната прогноза БНБ е добавила три алтернативни сценария – благоприятен, неблагоприятен и силно неблагоприятен. Те разглеждат възможните последици от различни по сила и продължителност шокове върху предлагането и цените на енергийните стоки.

Прогнозата е изготвена въз основа на данни и информация, публикувани до 18 септември 2026 г., както и на макроикономическа прогноза, подготвена към 21 септември 2026 г.

Източници: bntnews.bg


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 🦉🦉🦉🦉

    11 0 Отговор
    Абе аз на ХЛАДИЛНИКА ли да вярвам или на ТАЛАВИЗОРО🤔❗

    20:23 16.10.2026

  • 2 1488

    6 0 Отговор
    е нал беше отрицателна

    20:24 16.10.2026

  • 3 🦉🦉🦉🦉

    8 0 Отговор
    На където да се обърнеш, на където да погледнеш- всичко е с ПОНЕ 50% НАГОРЕ❗
    Е как така 5% инфлация- махнахте нулата ли❓

    Коментиран от #5

    20:25 16.10.2026

  • 4 Приносът на нетния износ е отрицателен.

    3 1 Отговор
    Това Се Казва !

    Работа !

    20:39 16.10.2026

  • 5 Изтървали Са !

    4 0 Отговор

    До коментар #3 от "🦉🦉🦉🦉":

    Нулата !

    20:40 16.10.2026

  • 6 иван костов

    4 1 Отговор
    БНБ трябва да бъде закрита изцяло, или на 90% !

    20:43 16.10.2026

  • 7 Наблюдател

    3 0 Отговор
    Според мен ще е 52%, не 5.2%, ама щом казвате…

    20:58 16.10.2026

  • 8 Стенли

    2 0 Отговор
    Не знам какво очаква БНБ , но както виждам , се задава перфектната ценова буря , ако вдигнат газът с 34%, а дори да не с толкова а с20% при тези високи цени на тока , ако спрат изплащането на ежемесечните компенсации на тока , за предприятия и фирми , плюс безумни скъпите горива , които както се вижда ще останат тези високи цени цяла зима , нищо добро не ми чака , както казваше Киселова ,да ни е яка гърбината

    20:59 16.10.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 БНБ трябва да е само БАНКА

    4 2 Отговор
    БНБ нито е българска, нито е народна, да я преименуват на БАНКАТА. Тя предаде българското лъвче и българите.

    Коментиран от #15

    21:11 16.10.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Сатана Z

    0 0 Отговор
    Еврозоната отчита 2.5% инфлация според днешни данни,а България се готви за 5.2% по голяма дори и от Хърватия след влизането и в клуба на богатите в Райската градина.
    "Що така бе,Миме" пееше Руслан Мъйнов

    21:31 16.10.2026

  • 13 Трол на Мирчев

    0 0 Отговор
    Когато инфлацията стане над 10% Българияе се включи във войната с Русия защото ще потекат пари от запада и ще щтракаме с пръсти и цвилим: Бангаранга!

    21:34 16.10.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Точно така

    0 0 Отговор

    До коментар #10 от "БНБ трябва да е само БАНКА":

    От там излезе измамата 1лв-1евро. После стана 1 лв- 2 евро , 3 евро и нагоре

    21:37 16.10.2026

  • 16 Гост

    0 0 Отговор
    Бенебето са шайка изкуфели старци

    21:43 16.10.2026

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