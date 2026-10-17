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Вартоломей идва у нас за честванията на св. Йоан Рилски

Вартоломей идва у нас за честванията на св. Йоан Рилски

17 Октомври, 2026 06:08, обновена 17 Октомври, 2026 06:10 506 7

  • вселенски патриарх вартоломей-
  • свети йоан рилски-
  • рилски манастир-
  • българска патриаршия

Вселенският патриарх ще участва в богослуженията в София и Рилския манастир от 17 до 19 октомври

Вартоломей идва у нас за честванията на св. Йоан Рилски - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Вселенският патриарх Вартоломей пристига в България на 17 октомври за честванията на 1150 години от рождението и 1080 години от успението на свети Йоан Рилски Чудотворец. Посещението е по покана на Светия синод на Българската православна църква – Българска патриаршия и ще продължи до 19 октомври.

В 17:00 ч. патриарх Вартоломей и водената от него делегация ще бъдат посрещнати в Синодалната палата от българския патриарх Даниил и митрополити от Светия синод. Час по-късно двамата предстоятели ще открият в Националния дворец на културата изложбата „Света Гора в София“ на гръцкия художник Евтимий Варламис, живял от 1942 до 2016 г.

Литургия в „Св. Александър Невски“

На 18 октомври програмата продължава в патриаршеската катедрала „Св. Александър Невски“. Българският патриарх ще бъде посрещнат в 9:00 ч., а Вселенският патриарх – в 9:15 ч. Тържествената архиерейска света литургия започва в 9:30 ч., като двамата предстоятели ще вземат молитвено участие.

В 12:00 ч. ще бъде отслужен трисагий – заупокойна молитва – на гроба на блаженопочившия български патриарх Неофит, който се намира под колонадата на столичния храм „Св. Неделя“.

Кулминацията е в Рилския манастир

Кулминацията на посещението е на 19 октомври – деня, в който Българската православна църква почита свети Йоан Рилски. В 9:00 ч. в Рилската света обител ще бъде отслужена празнична съборна патриаршеска света литургия.

Решението за поканата към патриарх Вартоломей е взето от Светия синод на 26 юни. При предаването ѝ в Истанбул Вселенският патриарх е определил отношенията между двете църкви като свързани от „свещени и неразрушими връзки“.

Първоначално Българската патриаршия обяви честванията за периода 16–20 октомври. Публикуваната на 14 октомври актуална програма за визитата на патриарх Вартоломей е конкретизирана за 17, 18 и 19 октомври.

Източници: bta.bg, plovdiv24.bg, tribune.bg


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Сандо

    5 2 Отговор
    Да повикаш тази гадина на гости е равнозначно на това,да вкараш змия в постелята си.

    06:19 17.10.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Мръсен дядка

    5 2 Отговор
    Върху расото да си сложи пагоните от ЦРУ.

    06:39 17.10.2026

  • 4 Мръсен дядка

    3 3 Отговор
    Смятах нашия патриарх че е с топки, а той бил само с вратовръзка.

    06:41 17.10.2026

  • 5 Питане

    2 2 Отговор
    А КГБ, Гундяев, и руските попове ???
    Неандерталката ще слага ли пак наколенки....

    06:45 17.10.2026

  • 6 Ха ха ха

    4 1 Отговор
    Този турски офицер и уж православен много много не го искаме тука.

    06:45 17.10.2026

  • 7 Ивайло

    2 1 Отговор
    Доказан българомразец, хич да не се чувства добре дошъл

    06:49 17.10.2026

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