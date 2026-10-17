Вартоломей идва у нас за честванията на св. Йоан Рилски

Вселенският патриарх Вартоломей пристига в България на 17 октомври за честванията на 1150 години от рождението и 1080 години от успението на свети Йоан Рилски Чудотворец. Посещението е по покана на Светия синод на Българската православна църква – Българска патриаршия и ще продължи до 19 октомври.

В 17:00 ч. патриарх Вартоломей и водената от него делегация ще бъдат посрещнати в Синодалната палата от българския патриарх Даниил и митрополити от Светия синод. Час по-късно двамата предстоятели ще открият в Националния дворец на културата изложбата „Света Гора в София“ на гръцкия художник Евтимий Варламис, живял от 1942 до 2016 г.

Литургия в „Св. Александър Невски“

На 18 октомври програмата продължава в патриаршеската катедрала „Св. Александър Невски“. Българският патриарх ще бъде посрещнат в 9:00 ч., а Вселенският патриарх – в 9:15 ч. Тържествената архиерейска света литургия започва в 9:30 ч., като двамата предстоятели ще вземат молитвено участие.

В 12:00 ч. ще бъде отслужен трисагий – заупокойна молитва – на гроба на блаженопочившия български патриарх Неофит, който се намира под колонадата на столичния храм „Св. Неделя“.

Кулминацията е в Рилския манастир

Кулминацията на посещението е на 19 октомври – деня, в който Българската православна църква почита свети Йоан Рилски. В 9:00 ч. в Рилската света обител ще бъде отслужена празнична съборна патриаршеска света литургия.

Решението за поканата към патриарх Вартоломей е взето от Светия синод на 26 юни. При предаването ѝ в Истанбул Вселенският патриарх е определил отношенията между двете църкви като свързани от „свещени и неразрушими връзки“.

Първоначално Българската патриаршия обяви честванията за периода 16–20 октомври. Публикуваната на 14 октомври актуална програма за визитата на патриарх Вартоломей е конкретизирана за 17, 18 и 19 октомври.

Източници: bta.bg, plovdiv24.bg, tribune.bg