Бомбени заплахи вдигнаха МиГ-29 за три полета до България ОБЗОР

Три пътнически самолета, изпълняващи полети до България, бяха ескортирани от изтребители МиГ-29 след получени бомбени заплахи. Самолетите на Ryanair са летели от Копенхаген, Мадрид и Лондон към София.

Екипажите на българските Военновъздушни сили са били активирани от авиобаза „Граф Игнатиево“. Изтребителите са излетели в 10:11 часа, за да прихванат и съпроводят гражданските самолети до летищата в София и Пловдив, съобщи Министерството на отбраната.

Самолетът от Лондон е пренасочен към Пловдив

Полетите от Копенхаген и Мадрид са кацнали по план на летище „Васил Левски“ в София. Самолетът от Лондон е бил отклонен към летище Пловдив, където е кацнал в обособена зона за последваща проверка. На борда са се намирали 184 души.

На място са били изпратени пожарни автомобили и линейки в съответствие с аварийния план. След кацането пътниците са свалени от самолета, а машината и багажът са проверени. Не са открити взривни устройства или други опасни предмети. Пътниците са получили автобусен транспорт до София.

Пет полета до България са били засегнати

„Просто направиха проверка. Свалиха ни по трима и ни наредиха в редичка. Провериха багажа с кучета и никой не даде обяснение за нищо“, разказа пред БНТ пътничката Валя Цонкова.

Случаят от 5 ноември е поредният от серията сигнали в европейското въздушно пространство. На 2 ноември полет на Wizz Air от Лондон Лутън до София беше отклонен към Будапеща след бомбена заплаха, получена по време на полета. Унгарски изтребител „Грипен“ съпроводи самолета до летището в унгарската столица.

Така за няколко дни общият брой на полетите до България, засегнати от подобни заплахи, достигна пет. Според БНТ само на 5 ноември броят на засегнатите полети в Европа е бил 25. Сред останалите авиокомпании, чиито самолети са били проверявани или отклонявани, са LOT, Scandinavian Airlines, Finnair, Aegean Airlines и Wizz Air.

Във Великобритания транспортният министър Хайди Александър определи серията сигнали като „злонамерени измами“, съобщи Асошиейтед прес. Агенцията посочи, че заплахите са довели до отклоняване, военен ескорт или принудително кацане на самолети в няколко европейски държави.

При изпълнението на подобни мисии българските изтребители действат по процедурата „Еър Полисинг“. По команда на Обединения център за въздушни операции на НАТО те изпълняват задачи по откриване, опознаване и ескортиране на въздухоплавателни средства. Разследването за произхода на имейлите и за евентуална връзка между отделните случаи продължава.

Източници: bntnews.bg, apnews.com, euronews.com