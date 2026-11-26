В края на 1913 г. Българската екзархия напуска Цариград и премества седалището си в София. Решението идва след Балканската и Междусъюзническата война, които почти напълно ликвидират екзархийското ведомство в европейска Турция. Екзарх Йосиф I се установява в българската столица, а в Цариград оставя екзархийско заместничество, оглавено от митрополит Мелетий Велешки.

В историческите справки се срещат различни конкретни дати за преместването. Българската патриаршия посочва 24 ноември 1913 г. като деня, в който поради влошеното си здравословно състояние екзарх Йосиф се установява в София. Българската телеграфна агенция отбелязва 26 ноември, а Регионалният исторически музей – София посочва 27 ноември. Общото между тези сведения е, че преместването се извършва в края на ноември 1913 г.

Екзархията остава в Цариград повече от четири десетилетия

Българската екзархия е създадена със султански ферман от 27 февруари стар стил, или 10 март нов стил, 1870 г. Тя е първата официално призната българска институция в Османската империя, а нейното седалище е определено в Цариград. Екзархийският устав, приет през 1871 г., урежда устройството и дейността на църковната организация.

След Освобождението през 1878 г. екзарх Йосиф I остава в Цариград. Оттам той поддържа отношенията с османските власти и ръководи църковното и просветното дело сред българите, които остават извън пределите на Княжество България. Основната му задача е да съхрани националното съзнание на българите в Македония, Одринска и Беломорска Тракия.

Резултатите от тази дейност се виждат и в мащаба на образователната мрежа. През учебната 1912-1913 г. в екзархийските земи действат 1373 училища, сред които 13 гимназии и 87 прогимназии. В тях се обучават 78 854 ученици, а учителите са 2266.

В Цариград остава заместничество

След войните българската църковна структура в Македония и Одринско е разпокъсана, а екзарх Йосиф вече не разполага с предишния си диоцез. В Цариград остава митрополит Мелетий Велешки като екзархийски наместник. По-късни исторически изследвания определят това заместничество като институция, която продължава да представлява българското църковно дело сред останалата в Османската империя българска общност.

Загубата на екзархийските епархии е тежък удар за Йосиф I. В разговор с цар Фердинанд, предаден от Регионалния исторически музей – София, екзархът казва:

„Няма какво да си кажем повече с Вас. Това, което аз градих в продължение на тридесет години, Вие го разрушихте за три.“

Екзарх Йосиф I умира в София на 20 юни 1915 г. След смъртта му нов екзарх не е избран и Българската църква се управлява от Светия синод чрез наместник-председатели. През 1953 г. Българската екзархия е издигната в Българска патриаршия.

Източници: bta.bg, pravoslavie.bg, archives.bnr.bg