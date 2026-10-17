Руслан Трад: Русия винаги ще иска цяла Украйна

Как ще се отрази на войната в Украйна сделката на Доналд Тръмп с Владимир Путин. Защо атаките с дронове срещу търговски кораби в Черно море, включително край българския бряг и в румънски териториални води, се увеличават и как може да се защити Източният фланг на НАТО, коментира в "Мрежата" по програма "Христо Ботев" Руслан Трад анализатор към Атлантическия съвет на САЩ.

Сделката между Тръмп и Путин и спрените разузнавателни данни към Украйна

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"Дори ако има подобно развитие, Украйна може да разчита на европейските партньори. Тук е интересно дори участието на Япония, която през годините споделяше доста от своите спътникови данни с украинските въоръжени сили. Не е случайно и че Токио разви множество съвместни проекти с украинската армия, включително през септември по отношение на дроновете и защитата от дронове.

Така че Украйна може да разчита на своите съюзници, разбира се, не в мащаба, с който разполагат САЩ. Но тук все пак има и друг слой. Когато се стигне до подобно решение, видяхме какво се случи със Starlink или отбранителната система Starshield, която е важна за украинските въоръжени сили. Дори при такова развитие, когато бяха намалени скоростта и достъпът до Starlink, веднага имаше проблеми в самата администрация на САЩ, защото не всички са съгласни с такива решения.

Със сигурност изявленията, които направи Тръмп, противоречат на законодателството в Съединените щати и най-вече на решенията на Конгреса. Такива мерки могат да бъдат предприети единствено ако бъдат приети със закон, защото санкциите са приети със закон и могат да бъдат отменени само с друг закон. В момента в Конгреса няма настроение за нещо подобно.

Но нека не бъдем наивни. Има различни сигнали в подкрепа на тезата, че администрацията на Тръмп и лично той се опитват да придобият бизнес активи от "Лукойл". Обещавани са му такива. Дори се говори за обща разработка на заводи и достъп до ресурси на територията на окупираните от Русия украински територии."

Защо изборите в Украйна остават спорна тема

"Путин също има интерес Зеленски да не е президент на Украйна. Но изненадващо преди няколко дни РФ обяви, че е против провеждането на избори на територията на цяла Украйна, така че сама си противоречи. Проучванията допълнително показват картина, която е в полза на Зеленски в момента. Особено предвид факта, че голяма част от обществото в Украйна не подкрепя провеждането на избори по време на война."

Какво би последвало при евентуална украинска капитулация

"Има дори сценарии, по които се работи, защото винаги съществува предпоставката какво ще се случи, ако украинските въоръжени сили отстъпят и ръководството на Украйна подпише капитулация, а тези територии бъдат дадени на РФ.

Ние вече сме виждали такива епизоди в историята. Не чак толкова отдавнашна история. РФ винаги ще иска цяла Украйна, а не само Западна или Южна Украйна. Но да кажем, че получи това, което иска в момента. Получи категоричен контрол и международно признание на окупираните територии.

Следващата атака ще дойде, защото това е начинът, по който действа РФ, и тя го е заложила в своята стратегия. Това не е тайна. Не е нещо конспиративно. Русия иска да има пълен контрол върху Черно море и Балтийско море.

Не е случайно, че руските въоръжени сили продължават да ескалират войната в Черно море, опитвайки се да прекъснат всички коридори от и към черноморските точки и пристанища на Украйна. Това, което наблюдаваме покрай нашите брегове, в никакъв случай не е случайно.

И това е, за което говори и Джорджа Мелони, че ние ще обсъждаме поредна окупирана държава, но там няма да спре конфронтацията. Тя няма да спре на украинската граница. Защото вече имаме сигнали от руска страна, че се готви ескалация на по-широк фронт, включително чрез изграждане на инфраструктура за дроновете "Геран-4" и "Геран-5", които спокойно могат да поразяват позиции далеч навътре в европейска територия. Руската федерация изгради огромна такава инфраструктура, която вече е оперативна и се намира близо до европейските граници.

Със сигурност бихме били изправени пред един много проблематичен нов съсед, който е обявил България и европейските държави за вражески. И това е едностранно действие, предприето отдавна от Москва. Така че в този смисъл със сигурност няма да имаме мир.

А представете си какво ще се случи вътре в Украйна. За руските сили това със сигурност няма да е разходка в парка."

Защо атаките с дронове в Черно море са точно сега

"Директно е свързано със събитията на фронта в Украйна, които в момента не са добри за руското командване. Имаме две контраофанзиви на украинските сили, които по принцип изненадаха руското командване. Едната е на север, другата е на южния фронт. Знаем, че има и активна операция, която успя да изтласка немалко руски позиции. В този контекст, а и защото руската армия започна тази ескалация още преди няколко месеца, през последните седмици се цели категорично да се окаже натиск върху пристанищата на Украйна, защото оттам Украйна снабдява хазната си със свежи приходи, а не с доставки на оръжие.

Оттам не преминава оръжие или военен материал. Оттам преминава износ и внос на различни цивилни продукти, като цимент, строителни материали, зърно и т.н. Всичко това обаче е голямо перо в украинския бюджет.

Военните доставки, за които често се говори, че едва ли не минават през този коридор, не минават оттам, най-малкото по силата на споразумението, което съществуваше, макар че вече не е активно, между Украйна, Руската федерация и Турция. Този коридор, който минава покрай Румъния и България, е именно търговски коридор.

Явно вече имаме нова стратегия, която Русия ще прилага все по-често, опитвайки се да възстанови своите позиции в Черно море. Знаем, че след атаките на Украйна през последните две години голяма част от Черноморския флот беше прехвърлена към Каспийския район или беше потопена. Това е сериозен проблем за Русия като цяло. Тя също се опитва да измести Украйна като доставчик на зърнени продукти и продукция за големите пазари в Близкия изток и Африка."

И какво следва от тук нататък да направят страните членки

"България трябва да предприеме много сериозни стъпки, за да защити критичната и цивилната инфраструктура, особено тази, която се намира близо до активните военни зони. Това означава цялото крайбрежие.

Следващата стъпка е въвеждането на специализиран софтуер с изкуствен интелект, с какъвто разполагат съседни държави, включително Северна Македония. Такъв софтуер може да наблюдава граничните зони 24 часа в денонощието без човешка намеса. Това е напълно изпълнимо и не е толкова скъпо. Нашите въоръжени сили много добре знаят за какво става дума. Това също е по линия на европейските проекти за отбрана.

Това, което беше обявено като допълнително партньорство, защото вече съществуват такива партньорства с Румъния и с Турция, е абсолютно добра новина за нас. Надявам се България да бъде активен участник, защото в крайна сметка си представяме, че при подобни събития това влияе директно и на местната икономика. Никой рибар няма да излезе спокойно в открито море, без да се притеснява. Дори да няма следващи атаки, това ще се отрази на туризма в тези зони през следващата година.

Така че България няма друг интерес, освен да подсили своята отбрана, колкото и да не ѝ се иска да дава тези пари.

Исканията на българското Министерство на отбраната към НАТО

"НАТО има възможността да ни даде каквото искаме. Не само защото разполага с чисто техническата възможност да изпълни подобно искане, но и защото от известно време се отделят значителни ресурси за отбраната на източния фланг, който започва още от Финландия. Не е случайно, че Финландия и други страни от Балтийския регион настояваха за засилено партньорство в Черноморския регион, защото го разглеждат като част от една обща отбранителна линия. Отдавна има такова пренасочване на ресурси и готовност за реакция с мобилни групи при по-сериозни атаки и при обща опасност за териториите на съюзниците в тези сектори. Така че според мен е напълно възможно това да бъде изпълнено и съответно да се демонстрира сила, което никак не е малко.

Затова, според мен, това решение беше много наложително и добре дошло."

Прогноза

"Всички да бъдем готови за по-сериозни ескалации. Трябва да спрем да избягваме думата "война", както се прави сега. Това е безотговорно. Населението трябва да знае, че живеем в много активен регион и че най-малкото трябва да сме готови като общество, да знаем, че нещо може да се случи, и да знаем как да реагираме. За мен това е изключително важно и се надявам никога да не ни се наложи да го изпитаме на практика."

Източник: БНР