Ето новина от новина в Euronews:

„До тази сутрин се смяташе, че четири държави от ЕС – Словакия, Унгария, Чехия и България – искат да бъдат освободени от участие в новия заем от 45 млрд. евро в подкрепа на Украйна. Една от тях обаче вече промени позицията си“



При пристигането си на срещата българският премиер Румен Радев потвърди, че страната ни все пак ще участва в заема, но само в частта от 20 млрд. евро, предназначена за бюджетна подкрепа на Киев. България няма да допринася за останалите 25 млрд. евро, предвидени за военна помощ. Това е политическа победа за председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен“.

Да припомним: на 10 октомври Урсула посети Българя и във Варна се срещна с премиера Румен Радев. Несъмнено е упражнила натиск върху него за участие в помощта за Украйна- и сега ще се изръсим с някой милиард, който уж ще ни се върне, когато Русия плати репарации на Украйна.

Много обичам българските поговорки и тук прилягат две“: „Трай коньо за зелена трева“ и ще видим връщане на парите „На куково лято“.

Всеизвестно е, че след една война репарации плащат само победените страни. Значи Радев, като ще раздава народни пари смята, че Русия ще бъде победена, ще плати репарации и ще ни върнат парите.

Повтаря се до болка позната история- когато се налага да ни притиснат ни посещава висш чуждестранен политик и ние клякаме и както цинично се казва „сваляме гащи“.

На времето на 5 февруари 2012г. Хилари Клинтън посети за четири часа София, срещна се с премиера Бойко Борисов и няколко дни след това, той тури кръст на АЕЦ „Белене“. На 8 юни 2014г. американския сенатор Джони Маккейн посети София с още двама други сенатори и веднага след срещата Веднага след срещата я премиерът Пламен Орешарски обяви, че България спира работата по строителството на газопровода „Южен поток“.