Силният вятър в София е съборил клони на места, а в квартал „Лагера“ паднал клон е ударил три автомобила. По-сериозно е пострадала едната кола, съобщава Новини.бг.

Щетите в столицата са част от по-широка метеорологична обстановка с поривист вятър. За периода от 20:00 часа на 18 ноември до 08:00 часа на 19 ноември на телефон 112 са подадени 250 сигнала за щети от вятъра в страната.

„Сигналите за отстраняване на паднали дървета за цялата страна са 119“, съобщиха от дирекция „Национална система 112“. За София-град са отчетени 32 такива сигнала, а предадените сигнали за щети в столицата са 108. Те са свързани с ламарини, части от покривни конструкции, билбордове и клони. Регистрирани са и 23 сигнала за проблеми с електрозахранването.

Националният институт по метеорология и хидрология е издал жълт код за силен вятър в седем области за 20 ноември. Вятърът е от запад-северозапад и постепенно отслабва, а максималната температура в София се очаква да достигне около 19 градуса. Данни за пострадали хора при инцидента в „Лагера“ не са посочени.

Източници: novini.bg