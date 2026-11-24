Общо 238 сигнала за щети и поражения от силния вятър са постъпили на телефон 112 между 7:00 и 19:00 ч. в понеделник. Данните са на дирекция „Национална система 112“ към МВР.

Най-много са сигналите в София – 74. Граждани са съобщавали за паднали дървета, огради, опасни билбордове и надвиснали ламарини.

Щети и прекъсвания на тока в Северна България

В област Монтана са регистрирани 46 сигнала за паднали дървета и електрически стълб. Във Враца са подадени пет сигнала за паднали дървета, като едно от тях е било върху автомобил, както и четири сигнала за аварии в електропреносната мрежа. Съобщено е и за липса на електричество в село Кален.

В област Видин са постъпили сигнали за четири паднали дървета, паднали мазилки и прекъснато захранване в село Новоселци. В Русенско сигналите са 23. В самия Русе са съобщени случаи с висяща ламарина от покрив и паднал електрически проводник.

В Плевенско са регистрирани 16 сигнала – осем за паднали дървета, едно от които върху автомобил, три за аварии в електропреносната мрежа и пет за паднали тавани и мазилка. Има още 16 сигнала във Великотърновско, седем в Габровско, по два в Ловешко и Разградско и един за скъсана ламарина на покрив в Силистра.

Паднали дървета и мазилки в Южна България

В Добричко са подадени четири сигнала – три за паднали дървета и един за запушена шахта. В Шуменско са регистрирани три сигнала. При един от случаите дърво е паднало върху два автомобила, а при друг мазилка е паднала върху кола. В Търговищко също са отчетени три сигнала за паднали дървета.

Районният център 112 в Кърджали е получил сигнали за паднали дървета в Пловдивска, Пазарджишка, Смолянска и Хасковска област. В Пловдив дърво е паднало върху лек автомобил без пострадали. Съобщено е още за паднали мазилки по жилищни сгради и отлепена външна изолация на последен етаж.

В област Пловдив са подадени и пет сигнала за аварии в електропреносната мрежа – в община Хисаря и селата Кръстевич, Беловица, Мало Крушево и Красново.

В Старозагорско сигналите са седем, като е съобщено за пет населени места без ток. В Сливенско са регистрирани пет сигнала, в Бургаско – четири, а в Ямболско – един. В Благоевградско са подадени пет сигнала за паднали дървета, а в Кюстендилско – два.

В публикуваната разбивка има разлика между посочените 23 сигнала през районния център 112 в Кърджали и изброените по области случаи, които са 22. Общият брой, съобщен от дирекция „Национална система 112“, остава 238 сигнала.

Източници: nova.bg