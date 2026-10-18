Полицейска операция в Благоевградско: 15 са задържани за различни престъпления

Петнадесет души са задържани за различни престъпления през тази седмица в хода на специализирана полицейска операция в Благоевградско. Нито един от тях не е задържан за нарушения на изборните права на гражданите. Това съобщи главен инспектор Страхил Анталавичев, началник на сектор „Опазване на обществения ред“, цитиран от Нова телевизия.
Операцията се провежда във връзка с предизборната кампания. Днешните действия са по-мащабни и включват взаимодействие с други институции и жандармерията. В Сандански екипи на жандармерията ще работят съвместно с местните полицаи.
„Нямаме задържани, но това не ни пречи. Ние си правим профилактика, съставяме протоколи, проверяваме лицата. Имаме информация за тях от предишни избори, че купуват и продават гласове“, заяви Анталавичев в отговор на въпрос за задържани за купуване на гласове.
По думите му към момента няма получени сигнали за изборни нарушения.
„Не можем да кажем дали се купуват или не, но нямаме получени сигнали“, уточни той.
В рамките на операцията са съставени около 50 предупредителни протокола на потенциални купувачи и продавачи на гласове.
На територията на цялата област са осигурени 25 допълнителни екипа. Предвидени са множество проверки на хора и автомобили.
Полицията работи и по сигнали, свързани с наркотици. По думите на Анталавичев има задържани лица и установени количества наркотични вещества. При проверките на автомобили са установени и водачи, употребили алкохол или наркотици.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Прогресивните ги е страх
Сега внимават Гюро да бе спечели.
Коментиран от #7
11:01 18.10.2026
2 !!!?
11:01 18.10.2026
3 ГЕРБ и ДПС
11:01 18.10.2026
4 Всичко
11:04 18.10.2026
5 Емигрант
11:12 18.10.2026
6 Я, на Рачо брат му
11:16 18.10.2026
7 Агоп
До коментар #1 от "Прогресивните ги е страх":Глупости.Кой ще гласува за тоя брикет и другия интелектуално осакатен нещастник?Ако пък има такива това означава,че народа ни е за закриване.Не държавата,а народа.
Коментиран от #9, #12
11:20 18.10.2026
8 Голяма скука е,
11:22 18.10.2026
9 Няма значение
До коментар #7 от "Агоп":Какъв ти е проблемът?
Коцкото ти с Волгата няма шанс.
11:24 18.10.2026
10 шефа каза
Елате при нас, за да не дойдем ние при вас!
11:39 18.10.2026
11 Интересно
11:42 18.10.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Сега на беззаконието му казват:
Коментиран от #15
11:48 18.10.2026
14 Вик от навалицата
11:50 18.10.2026
15 Гълъбите са нечистоплътни птици
До коментар #13 от "Сега на беззаконието му казват:":Разнасят всякакви зарази, хлебарки и т.н. Бият се помежду си.
Библията не е това, което беше.
Предпочитам да се казва "Яребицата на мира" и тем подобни. Горкият Пикасо.
11:54 18.10.2026
16 А във Варна
КОГА?
11:56 18.10.2026