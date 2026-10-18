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Полицейска операция в Благоевградско: 15 са задържани за различни престъпления

Полицейска операция в Благоевградско: 15 са задържани за различни престъпления

18 Октомври, 2026 10:52 785 16

  • полицейска операция-
  • благоевград-
  • задържани-
  • престъпления

Няма получени сигнали за купуване на гласове, съставени са около 50 предупредителни протокола 

Полицейска операция в Благоевградско: 15 са задържани за различни престъпления - 1
Снимка: Нова телевизия
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Петнадесет души са задържани за различни престъпления през тази седмица в хода на специализирана полицейска операция в Благоевградско. Нито един от тях не е задържан за нарушения на изборните права на гражданите. Това съобщи главен инспектор Страхил Анталавичев, началник на сектор „Опазване на обществения ред“, цитиран от Нова телевизия.
Операцията се провежда във връзка с предизборната кампания. Днешните действия са по-мащабни и включват взаимодействие с други институции и жандармерията. В Сандански екипи на жандармерията ще работят съвместно с местните полицаи.
„Нямаме задържани, но това не ни пречи. Ние си правим профилактика, съставяме протоколи, проверяваме лицата. Имаме информация за тях от предишни избори, че купуват и продават гласове“, заяви Анталавичев в отговор на въпрос за задържани за купуване на гласове.

По думите му към момента няма получени сигнали за изборни нарушения.

„Не можем да кажем дали се купуват или не, но нямаме получени сигнали“, уточни той.

В рамките на операцията са съставени около 50 предупредителни протокола на потенциални купувачи и продавачи на гласове.

На територията на цялата област са осигурени 25 допълнителни екипа. Предвидени са множество проверки на хора и автомобили.

Полицията работи и по сигнали, свързани с наркотици. По думите на Анталавичев има задържани лица и установени количества наркотични вещества. При проверките на автомобили са установени и водачи, употребили алкохол или наркотици.


Благоевград / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Прогресивните ги е страх

    6 1 Отговор
    от Гюровия регион. Нормална предизборна чистка. Преди шетаха из Кърджалийско и Шуменско.
    Сега внимават Гюро да бе спечели.

    Коментиран от #7

    11:01 18.10.2026

  • 2 !!!?

    8 0 Отговор
    Милиционерите имитират дейност...туткат се за пред медиите за пропагдни клипове на Гълъбарника на Мистър Кеш !!!?

    11:01 18.10.2026

  • 3 ГЕРБ и ДПС

    3 1 Отговор
    Нямат кандидати за президенти. Това обяснява някои неща.

    11:01 18.10.2026

  • 4 Всичко

    10 0 Отговор
    Пунта Мара . Вдигнаха им заплатите , нагласиха ги в модерни нови коли - каквото им свирят , това ще играят ! Ганьо бачка и плаща .

    11:04 18.10.2026

  • 5 Емигрант

    8 0 Отговор
    Защо само преди избори тази българска полиция прави акции и арести ? През останалото време защо не задържа така масово за наркотици и други престъпления, сега ли е времето да се "отчете" работа, през останалото време се прибират подкупите от престъпниците или се помилват и излизат на свобода за да бъдат на "разположение" когато се наложи ? Тези действия сега показват, че полицията знае за всички престъпления, но не реагира през останалото време за да може да "набере точки" преди някои избори, тези сега задържаните след 2-3 дни ще са свободни и готови да продължат дейността си до следващите избори когато пак ще бъдат задържани, а полицията обявена за МОЖЕЩА !

    11:12 18.10.2026

  • 6 Я, на Рачо брат му

    0 1 Отговор
    Макя

    11:16 18.10.2026

  • 7 Агоп

    1 2 Отговор

    До коментар #1 от "Прогресивните ги е страх":

    Глупости.Кой ще гласува за тоя брикет и другия интелектуално осакатен нещастник?Ако пък има такива това означава,че народа ни е за закриване.Не държавата,а народа.

    Коментиран от #9, #12

    11:20 18.10.2026

  • 8 Голяма скука е,

    1 1 Отговор
    откак забраниха коментари под речите на Костя К.

    11:22 18.10.2026

  • 9 Няма значение

    2 1 Отговор

    До коментар #7 от "Агоп":

    Какъв ти е проблемът?
    Коцкото ти с Волгата няма шанс.

    11:24 18.10.2026

  • 10 шефа каза

    1 1 Отговор
    България си избра Мосва и руския мир. Гласувайте за Йотова.
    Елате при нас, за да не дойдем ние при вас!

    11:39 18.10.2026

  • 11 Интересно

    3 0 Отговор
    Рязко спряха да бият тъпана, че са акции срещу купуването на гласове, откакто се усетиха, че ГЕРБ и ДПС не участват в тези избори и надвисна въпроса: "Тогава кой купува гласове в момента"!!!

    11:42 18.10.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Сега на беззаконието му казват:

    1 0 Отговор
    "Да те накаца Гълъб".

    Коментиран от #15

    11:48 18.10.2026

  • 14 Вик от навалицата

    1 1 Отговор
    Нон стоп ,проверки на престъпниците без почивен ден ,защото и те нямат почивен ден

    11:50 18.10.2026

  • 15 Гълъбите са нечистоплътни птици

    2 0 Отговор

    До коментар #13 от "Сега на беззаконието му казват:":

    Разнасят всякакви зарази, хлебарки и т.н. Бият се помежду си.
    Библията не е това, което беше.
    Предпочитам да се казва "Яребицата на мира" и тем подобни. Горкият Пикасо.

    11:54 18.10.2026

  • 16 А във Варна

    1 0 Отговор
    при Коцевите дерибейци
    КОГА?

    11:56 18.10.2026

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