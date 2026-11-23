Университетска Първа МБАЛ – София „Св. Йоан Кръстител“ се разграничи от всякакви неправомерни практики при издаването на решения на ТЕЛК. Позицията е публикувана във връзка със специализираната проверка срещу предполагаеми злоупотреби, проведена на 23 ноември.

От лечебното заведение уточняват, че съобщеният в медиите брой задържани лица се отнася до действия в няколко области на страната, а не само до Първа градска болница. „При проведените действия на територията на лечебното заведение е проверено едно лице“, се посочва в позицията.

Болницата не участва в медицинската преценка

Ръководството подчертава, че ТЕЛК е орган на медицинската експертиза, а решенията се постановяват от членовете на съответната комисия въз основа на медицинската документация и действащите нормативни изисквания.

Според болницата нито изпълнителният директор, нито ръководството участват в медицинската преценка и в определянето на степента на увреждане или трайно намалена работоспособност. Контролът върху медицинската експертиза се осъществява от нормативно определените институции, сред които НЕЛК, РЗИ, НОИ и НЗОК.

„Категорично заявяваме, че не толерираме корупционни практики и нарушения на закона“, се казва още в изявлението. От лечебното заведение посочват, че законността, професионалната етика и отговорността към пациентите са принципи, от които няма да отстъпят.

Болницата определя като недопустимо евентуални неправомерни действия на отделни лица да поставят под съмнение авторитета на Университетска Първа МБАЛ – София и професионализма на медицинските специалисти.

Източници: focus-news.net, bntnews.bg, bnrnews.bg