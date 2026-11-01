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Андрей Гюров: Гласувах за сигурна и европейска България
  Тема: Избори

Андрей Гюров: Гласувах за сигурна и европейска България

1 Ноември, 2026 11:10 651 50

  • андрей гюров-
  • президентски избори-
  • избори-
  • благоевград-
  • ден на народните будители

Кандидатът за президент упражни правото си на глас в Благоевград и призова гражданите да участват в изборите

Андрей Гюров: Гласувах за сигурна и европейска България - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Кандидатът за президент Андрей Гюров упражни правото си на глас в Благоевград. След това той заяви: „Гласувах за сигурна, стабилна и европейска България“.

Гюров определи предизборната кампания като „позитивна, почтена и открита“. По думите му резултатът от първия тур е дал възможност на избирателите да направят избор между бъдещето и миналото.

„Сега решението е в ръцете на всички български граждани. Днес те са народните будители. Излезте и гласувайте“, призова кандидатът за президент.

Той поздрави българите по повод Деня на народните будители. Гюров, който е университетски преподавател, определи празника и като свой професионален празник.

„За мен като университетски преподавател това също е професионален празник. Разчитам го като добър знак и поздравявам всички колеги“, каза той.


Благоевград / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 който и да е

    4 11 Отговор
    ще бъде победа Пирова

    11:13 01.11.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Европейца

    29 5 Отговор
    ЕС в този си вид е вреден за Европа и трябва да бъде разглобен. Не може да вземе единно решение по никой въпрос - нито дали да завие към Русия и да изрита кравария нито обратното. Стои в разкрачена позиция и затъва.... розовоите понита са на друга планета явно

    11:14 01.11.2026

  • 4 андрешко гурелов

    13 3 Отговор
    Гласувах за сигурна бая платена служба
    пък после и за премиер с помощта на преизбиратели
    като трамплин както го направиха тикван, кирчо и радев
    я били първо кмет министър президент

    11:15 01.11.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Азззззззз

    16 4 Отговор
    Значи Гюров е гласувал за Йотова...

    11:16 01.11.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Робот

    9 1 Отговор
    Само реактивно желязо може да покаже правилния път..! Опростачването е нобратимо.

    11:18 01.11.2026

  • 12 Варна

    16 2 Отговор
    Сигурни бяхме при Другаря Тодор Живков,а сега СТАБИЛНО ни ограбват и бавно но сигурно ни унищожават урсулите !

    11:18 01.11.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Просто

    13 0 Отговор
    е гласувал за себе си. Останалото е излишен политически шум.

    11:20 01.11.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 оня с коня

    3 16 Отговор

    До коментар #2 от "Някой си гласувал за европейска България":

    Без "Европката" ставаш Руска Задунайска Губерния НА МОМЕНТА.Мдааа...!

    Коментиран от #44, #45, #49

    11:21 01.11.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 българина

    12 1 Отговор
    След като вече е гласувал ,може спокойно да взема бойното снаражение и да ходи да пази Черно море , барем е полезен с нещо на държавата .

    11:22 01.11.2026

  • 20 Чума

    10 0 Отговор

    До коментар #15 от "Иван Грозни":

    Кой - спонсора му! Носиш на Киев доларите, Киев купува от спонсора дрончета и някаква друга стока, плаща с подарените от теб пари и % от тях се връщат при теб! Освен това вредиш на омразната за някои етноси и повредени души Москва! Това е истината, която се трие!

    11:23 01.11.2026

  • 21 Нищоправеца

    20 6 Отговор
    Гюрооо, надявай се на Баце и Феномена. Само те могат да те "оправят". Видяхме те на "дебатът" ква мижитурка си

    11:23 01.11.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 европиец

    19 7 Отговор
    Гюро , тези масови протести в Европа са срещу вашата шайка , не са за подкрепа .

    11:25 01.11.2026

  • 24 Ха мит ха ни мит

    14 4 Отговор
    Преди около десет минути, Асен Василев излъга в ефир, че Йотова била навършили пенсионна възраст.

    Коментиран от #30

    11:26 01.11.2026

  • 25 ХАРОН

    17 5 Отговор
    За каква България? Сигурна? Като Франция, Белгия, Нидерландия и вече Германия и Швейцария? Либералния модел се провали с гръм и трясък по европейските улици и площади. Това не е моето европейско семейство!

    11:26 01.11.2026

  • 26 КАК ,,НЕЗАВИСИМ,, ДУЕТ С КОНДЮ ША

    5 6 Отговор

    До коментар #22 от "!!!?":

    СТИГНЕ ДО ТУК.....!?!!!

    11:26 01.11.2026

  • 27 Гларуса

    4 3 Отговор
    Избора е между дъртамързеливакрава и мазенлигавкариерист-носач на стикове за голф... еми не, благодаря

    11:27 01.11.2026

  • 28 родител 1

    15 4 Отговор
    Аз имам двама синове , големи момчета са вече , а Гюров иска да ги праща на война .Не , не ги давам .

    11:28 01.11.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Ха мит ха ни мит

    6 1 Отговор

    До коментар #24 от "Ха мит ха ни мит":

    Който не вярва да гледа изказването му при гласуването по бтв.

    11:31 01.11.2026

  • 31 обективен

    11 2 Отговор
    Ама този ще го сполети съдбата на Цецка Цачева !!! От утре ще е се покрил като мишка!!!

    11:32 01.11.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Дудов

    6 1 Отговор
    Значи е гласувал за опонента си

    11:34 01.11.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Поправка

    10 3 Отговор
    Андрей Гюров: Гласувах за войната на европейска България

    11:37 01.11.2026

  • 37 Дориана

    8 3 Отговор
    Дайте да видим как
    Боко гласува за Гюров с машинка!

    11:38 01.11.2026

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 ЦИК

    2 8 Отговор

    До коментар #38 от "!!!?":

    Тоя е гласувал за себе си !

    11:42 01.11.2026

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Гласувах

    7 1 Отговор
    Андрей Гюров: Гласувах за сигурна и еврейска, пардон европейска България!

    11:45 01.11.2026

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 Божеее

    6 8 Отговор
    Колко много Копейки има на този свят Божеее!!!

    Коментиран от #46, #48, #50

    11:48 01.11.2026

  • 44 Верно ли

    5 1 Отговор

    До коментар #16 от "оня с коня":

    Хахах, ние едно време не станахме "задунайская губерня", когато искахме, та сега, когато ДАЖЕ руснацуте не ни щат, ще ставаме! Аман от простите ви опорки!

    11:50 01.11.2026

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 хахах не знаех че розавите тромпети като

    2 1 Отговор

    До коментар #42 от "!!!?":

    теб говорят за Левски каква европа бре урсоланец раз-пра-н

    11:53 01.11.2026

  • 48 сега разбирам че оба-

    1 0 Отговор

    До коментар #43 от "Божеее":

    тни-те като теб са с предимство в коемнтарите си

    11:55 01.11.2026

  • 49 сега разбирам че обра-

    1 0 Отговор

    До коментар #16 от "оня с коня":

    тните като те б работят в факти и нпо-то

    11:56 01.11.2026

  • 50 Розов

    0 0 Отговор

    До коментар #43 от "Божеее":

    Тромпет е дядо ти Комуниста с червета жигула. Панелка Московска.

    11:56 01.11.2026

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