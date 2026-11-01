Андрей Гюров: Гласувах за сигурна и европейска България

Кандидатът за президент Андрей Гюров упражни правото си на глас в Благоевград. След това той заяви: „Гласувах за сигурна, стабилна и европейска България“.

Гюров определи предизборната кампания като „позитивна, почтена и открита“. По думите му резултатът от първия тур е дал възможност на избирателите да направят избор между бъдещето и миналото.

„Сега решението е в ръцете на всички български граждани. Днес те са народните будители. Излезте и гласувайте“, призова кандидатът за президент.

Той поздрави българите по повод Деня на народните будители. Гюров, който е университетски преподавател, определи празника и като свой професионален празник.

„За мен като университетски преподавател това също е професионален празник. Разчитам го като добър знак и поздравявам всички колеги“, каза той.