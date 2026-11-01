Андрей Гюров: Гласувах за сигурна и европейска България

Кандидатът за президент Андрей Гюров упражни правото си на глас в Благоевград. След това той заяви: „Гласувах за сигурна, стабилна и европейска България“.
Гюров определи предизборната кампания като „позитивна, почтена и открита“. По думите му резултатът от първия тур е дал възможност на избирателите да направят избор между бъдещето и миналото.
„Сега решението е в ръцете на всички български граждани. Днес те са народните будители. Излезте и гласувайте“, призова кандидатът за президент.
Той поздрави българите по повод Деня на народните будители. Гюров, който е университетски преподавател, определи празника и като свой професионален празник.
„За мен като университетски преподавател това също е професионален празник. Разчитам го като добър знак и поздравявам всички колеги“, каза той.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 който и да е
11:13 01.11.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Европейца
11:14 01.11.2026
4 андрешко гурелов
пък после и за премиер с помощта на преизбиратели
като трамплин както го направиха тикван, кирчо и радев
я били първо кмет министър президент
11:15 01.11.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Азззззззз
11:16 01.11.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Робот
11:18 01.11.2026
12 Варна
11:18 01.11.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Просто
11:20 01.11.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 оня с коня
До коментар #2 от "Някой си гласувал за европейска България":Без "Европката" ставаш Руска Задунайска Губерния НА МОМЕНТА.Мдааа...!
Коментиран от #44, #45, #49
11:21 01.11.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 българина
11:22 01.11.2026
20 Чума
До коментар #15 от "Иван Грозни":Кой - спонсора му! Носиш на Киев доларите, Киев купува от спонсора дрончета и някаква друга стока, плаща с подарените от теб пари и % от тях се връщат при теб! Освен това вредиш на омразната за някои етноси и повредени души Москва! Това е истината, която се трие!
11:23 01.11.2026
21 Нищоправеца
11:23 01.11.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 европиец
11:25 01.11.2026
24 Ха мит ха ни мит
Коментиран от #30
11:26 01.11.2026
25 ХАРОН
11:26 01.11.2026
26 КАК ,,НЕЗАВИСИМ,, ДУЕТ С КОНДЮ ША
До коментар #22 от "!!!?":СТИГНЕ ДО ТУК.....!?!!!
11:26 01.11.2026
27 Гларуса
11:27 01.11.2026
28 родител 1
11:28 01.11.2026
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Ха мит ха ни мит
До коментар #24 от "Ха мит ха ни мит":Който не вярва да гледа изказването му при гласуването по бтв.
11:31 01.11.2026
31 обективен
11:32 01.11.2026
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Дудов
11:34 01.11.2026
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 Поправка
11:37 01.11.2026
37 Дориана
Боко гласува за Гюров с машинка!
11:38 01.11.2026
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 ЦИК
До коментар #38 от "!!!?":Тоя е гласувал за себе си !
11:42 01.11.2026
40 Този коментар е премахнат от модератор.
41 Гласувах
11:45 01.11.2026
42 Този коментар е премахнат от модератор.
43 Божеее
Коментиран от #46, #48, #50
11:48 01.11.2026
44 Верно ли
До коментар #16 от "оня с коня":Хахах, ние едно време не станахме "задунайская губерня", когато искахме, та сега, когато ДАЖЕ руснацуте не ни щат, ще ставаме! Аман от простите ви опорки!
11:50 01.11.2026
45 Този коментар е премахнат от модератор.
46 Този коментар е премахнат от модератор.
47 хахах не знаех че розавите тромпети като
До коментар #42 от "!!!?":теб говорят за Левски каква европа бре урсоланец раз-пра-н
11:53 01.11.2026
48 сега разбирам че оба-
До коментар #43 от "Божеее":тни-те като теб са с предимство в коемнтарите си
11:55 01.11.2026
49 сега разбирам че обра-
До коментар #16 от "оня с коня":тните като те б работят в факти и нпо-то
11:56 01.11.2026
50 Розов
До коментар #43 от "Божеее":Тромпет е дядо ти Комуниста с червета жигула. Панелка Московска.
11:56 01.11.2026