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НАП откри 7 нарушения при проверки в 17 бензиностанции
  Тема: Икономика

НАП откри 7 нарушения при проверки в 17 бензиностанции

28 Октомври, 2026 16:48 911 3

  • нап-
  • бензиностанции-
  • проверки-
  • гориво-
  • касови бележки

Съвместните проверки са извършени в седем области на страната. Установени са проблеми с касови бележки, отчетността и документите за горивата

НАП откри 7 нарушения при проверки в 17 бензиностанции - 1
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Седем нарушения са установени при съвместни проверки на 17 бензиностанции в седем области на страната, съобщи Националната агенция за приходите. В контролните действия са участвали НАП, ГДБОП, служители на МВР и Агенция „Митници“, а проверките са координирани от Междуведомствения координационен център.

Обектите са проверени в областите София, Пловдив, Варна, Русе, Плевен, Хасково и Перник. Три от нарушенията са установени в бензиностанции в Карлово и Хасково. Те са свързани с неиздаване на касова бележка, както и с неизрядности при документирането и подаването на информация за доставката и престоя на гориво.

Разлики в касите и липсващи дневници

В обекти в Русе и Бяла инспекторите са открили разлика между наличните средства в касата и сумите, маркирани на фискалното устройство. Установена е и липса на специален дневник за обслужване на системата, чрез която се отчитат продажбите и наличното гориво чрез нивомерна система.

При две проверки в Кнежа и Койнаре са установени още три опита за неспазване на законовите изисквания. Сред тях са разминаване между касовата наличност и отчетените суми на касовия апарат, липса на задължителен реквизит във фискалния бон и липса на актуално свидетелство за калибриране на резервоарите за съхранение на гориво.

При работа с електронна система с фискална памет в тези обекти не са били представени и калибровъчните таблици към свидетелството за резервоарите. От търговците са изискани допълнителни документи, а НАП предстои да извърши подробен анализ на информацията в тях.

Източници: btvnovinite.bg


София / България
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ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 5556

    7 1 Отговор
    Е те така всеки ден на различни места без предварително известие!

    16:54 28.10.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Тити

    0 0 Отговор
    След изборите всички нарушения ще се забравят.

    17:44 28.10.2026

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