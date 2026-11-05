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Абровски: Законопроект за веригите до края на 2026 г.

Абровски: Законопроект за веригите до края на 2026 г.

5 Ноември, 2026 09:19 555 8

  • пламен абровски-
  • търговски вериги-
  • цени на храните-
  • законопроект-
  • проверки

Предвижда се регулация на работното време, размера и разположението на големите магазини

Абровски: Законопроект за веригите до края на 2026 г. - 1
Снимка: БНТ
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

До края на 2026 г. в Народното събрание ще бъде внесен законопроект, който да регулира големите търговски вериги. Това заяви министърът на земеделието и храните Пламен Абровски в студиото на „Денят започва“ по БНТ. По думите му България е единствената държава без подобно законодателство.

„До края на годината в парламента ще бъде внесен законопроект, който да регулира големите търговски вериги“, каза Абровски.

Министърът посочи, че бъдещите правила може да засягат работното време на веригите, както и възможността и условията за изграждане на големи магазини. По думите му трябва да се обсъди и колко големи могат да бъдат обектите и къде да бъдат разполагани.

Като пример Абровски посочи София, където според него два магазина на една и съща верига могат да бъдат концентрирани на около 500 метра един от друг, а в близост да се появят още два. Той постави въпроса как това се отразява на задръстванията и нивата на шума.

Министърът разказа и за разговор с представител на търговска верига, който му заявил, че компанията ще инвестира 150 милиона евро в България. Абровски поставил въпроса дали инвестицията в нови магазини няма да бъде компенсирана чрез надценките върху стоките. По думите му представителят на компанията отговорил, че не се е замислял по темата.

Изявлението за законопроекта идва на фона на проверки на държавните институции в магазините на една от четирите големи търговски вериги. Абровски заяви, че проверките се извършват в продължение на три дни и обхващат всеки магазин на съответната верига.

Целта е да се провери качеството и безопасността на храните, както и начинът, по който се формират цените. „Ние не гоним никой. Ние проверяваме“, каза министърът, като добави, че държавата иска да гарантира безопасността на храните за потребителите.

Като пример за разликите в цените Абровски посочи млякото в Люксембург и София. Той заяви, че проверките трябва да покажат как се формира крайната цена на храните и дали разликите са обосновани.

Към момента не са обявени конкретните текстове на бъдещия законопроект, нито срокове за обществено обсъждане или подробности за процедурата по внасянето му. Потвърденото намерение е проектът да бъде внесен в парламента до края на 2026 г.


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Френския

    6 1 Отговор
    вирус скоро ще дойде и тук, не защото правителството е слабо а защото олигархията е взела контрола и инструментите за влияние върху всичко..!

    Коментиран от #3

    09:24 05.11.2026

  • 2 1234

    1 1 Отговор
    то и за малките трябва. От къде на къде на съседа клиентите ще спират пред моята къща и неговата кола пред моята къща. Отваряш магазин само с осигурени паркоместа... Големите вериги само с паркоместа.. Няколко Били има по центъра на няколко града без паркоместа. и твърд срок с разплащане с доставчици. Работно време не повече от 12ч. и най-важното родно производство.

    Коментиран от #4

    09:31 05.11.2026

  • 3 Честита блага ракия

    2 3 Отговор

    До коментар #1 от "Френския":

    на новото Радево булче Костадинов!

    09:31 05.11.2026

  • 4 Магазинера

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "1234":

    На времето на всички вериги им подариха паркингите за да "имало място за паркиране". Сега ги отдват под наем и печелят за заведения, явтомивки, рент а кари и пр.,повече отколкото от магазина. Да им бъдат отнети и върнати на общините

    09:37 05.11.2026

  • 5 Ей го гаменът на

    0 0 Отговор
    Чалгаря, обещания му дай само да прави пред микрофоните ! Някой да се сеща какво полезно е направил този хайдук от родата на гербаджията Мирослав Младенов ?

    09:39 05.11.2026

  • 6 Потребител

    1 0 Отговор
    Не е ясно за какво става въпрос, също като закона за българския език. Тъпотиите трябва да приключат, а не да се разрастват. Всички говорим на български език,който е обявен в Конституцията за официален, приет като език и в ЕС, за депутатите какъв е проблема, освен че самите те не знаят как да го използват. Всички пазаруваме и не мисля,че правителството трябва да ни нарежда къде и кога. Какво става в България, лозунгът вся власть советом ли вече действа?

    09:48 05.11.2026

  • 7 комунистически Закон

    0 0 Отговор
    Къде в ЕС има закон за веригите? Кво се напъват Мая и Зеления руски чорап??

    09:48 05.11.2026

  • 8 еднакви цени

    1 0 Отговор
    Защо в малките магазини и във Кауфланд цените са еднакви?????

    09:49 05.11.2026

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