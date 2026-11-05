Абровски: Законопроект за веригите до края на 2026 г.

До края на 2026 г. в Народното събрание ще бъде внесен законопроект, който да регулира големите търговски вериги. Това заяви министърът на земеделието и храните Пламен Абровски в студиото на „Денят започва“ по БНТ. По думите му България е единствената държава без подобно законодателство.

„До края на годината в парламента ще бъде внесен законопроект, който да регулира големите търговски вериги“, каза Абровски.

Министърът посочи, че бъдещите правила може да засягат работното време на веригите, както и възможността и условията за изграждане на големи магазини. По думите му трябва да се обсъди и колко големи могат да бъдат обектите и къде да бъдат разполагани.

Като пример Абровски посочи София, където според него два магазина на една и съща верига могат да бъдат концентрирани на около 500 метра един от друг, а в близост да се появят още два. Той постави въпроса как това се отразява на задръстванията и нивата на шума.

Министърът разказа и за разговор с представител на търговска верига, който му заявил, че компанията ще инвестира 150 милиона евро в България. Абровски поставил въпроса дали инвестицията в нови магазини няма да бъде компенсирана чрез надценките върху стоките. По думите му представителят на компанията отговорил, че не се е замислял по темата.

Изявлението за законопроекта идва на фона на проверки на държавните институции в магазините на една от четирите големи търговски вериги. Абровски заяви, че проверките се извършват в продължение на три дни и обхващат всеки магазин на съответната верига.

Целта е да се провери качеството и безопасността на храните, както и начинът, по който се формират цените. „Ние не гоним никой. Ние проверяваме“, каза министърът, като добави, че държавата иска да гарантира безопасността на храните за потребителите.

Като пример за разликите в цените Абровски посочи млякото в Люксембург и София. Той заяви, че проверките трябва да покажат как се формира крайната цена на храните и дали разликите са обосновани.

Към момента не са обявени конкретните текстове на бъдещия законопроект, нито срокове за обществено обсъждане или подробности за процедурата по внасянето му. Потвърденото намерение е проектът да бъде внесен в парламента до края на 2026 г.