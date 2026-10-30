НАП, ГДБОП и митниците проверяват 17 бензиностанции в седем области

Националната агенция за приходите проверява 17 бензиностанции в седем области на страната. Акцията е съвместна с ГДБОП, служители на МВР и Агенция „Митници“.

До проверките се е стигнало след анализ на резултатите от предходни инспекции и установени нарушения, посочи Адриан Василев от Главна дирекция „Фискален контрол“ към НАП. По думите му обектите не са избрани на случаен принцип.

Какви нарушения са установени

„17-те бензиностанции не са избрани на случаен принцип“, заяви Василев.

Инспекторите са установили неиздаване на фискални касови бележки, разлики в касовите наличности и проблеми при декларирането на движението на горивата. Проверява се и съхранението на документите, свързани с продажбите.

При един от обектите е установен проблем с нивомерната система, която отчита наличното гориво. За него ще бъдат извършени допълнителни контролни действия.

Според НАП проверяваните бензиностанции са обекти, при които е отчетен риск от недеклариране или неотразяване на приходи от продажби.

Санкциите могат да достигнат 20 000 евро

При неиздаване на фискален касов бон санкцията може да достигне до 10 000 евро при първо нарушение. При неотразяване на приходи и повторно нарушение размерът може да стигне до 20 000 евро.

При наличие на предвидените в закона обстоятелства търговският обект може да бъде запечатан за срок до 30 дни.

Гражданите могат да подават сигнали за нарушения на телефон 0700 18 700 или на имейл [email protected]. В сигнала трябва да бъдат посочени бензиностанцията и адресът ѝ, както и датата, часът и размерът на плащането.

Източници: nova.bg