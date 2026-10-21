Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
България »
Министър Абровски: Започваме проверки по цялата верига на доставки на хранителните продукти

Министър Абровски: Започваме проверки по цялата верига на доставки на хранителните продукти

21 Октомври, 2026 13:20 449 6

  • търговски вериги-
  • доставки-
  • проверки-
  • мзх-
  • пламен абровски

Той бе категоричен, че целта е да се покаже, че държавата може да работи и гарантира яснота и изсветляване на цялата верига на доставки

Министър Абровски: Започваме проверки по цялата верига на доставки на хранителните продукти - 1
Снимка: МЗХ
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Държавата започна проверки във всички централни складове на големите търговски вериги, за да проследи движението на хранителните продукти. Целта е да се осигури прозрачност по цялата верига на доставки. Това заяви министърът на земеделието и храните Пламен Абровски, който днес се запозна с хода на съвместна проверка на Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ), Националната агенция за приходите (НАП) и Комисията за защита на потребителите (КЗП) в централен склад на търговска верига в село Равно поле, Софийска област.

Земеделският министър уточни, че инспекциите обхващат общо седем централни склада на големи вериги, като действията на контролните органи започнаха едновременно тази сутрин.

„Централните складове са събирателни пунктове. Тук пристигат продуктите от доставчиците и производителите и оттук те се разпределят към търговската мрежа. Ще бъдат проверявани доставчици, производители и прекупвачи, за да се проследи произходът на хранителните продукти, начинът на доставка и причините за избора на определени продукти пред други“ каза още министър Абровски. Той допълни, че ще бъде проучено защо българските храни не заемат по-голям дял в предлагането.

„От следващата седмица служители на БАБХ и представители на КЗП ще започнат и проверки на магазините на всички търговски вериги един по един, като там целта ще бъде пълно изсветляване на ценообразуването и доставните цени“, информира министър Абровски.

Той бе категоричен, че целта е да се покаже, че държавата може да работи и гарантира яснота и изсветляване на цялата верига на доставки.

В събитието край село Равно поле участваха още изпълнителният директор на БАБХ проф. Светла Янчева, председателят на КЗП Мая Манолова и изпълнителният директор на НАП Борис Михайлов.


България
Поставете оценка:
Оценка 3.7 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Иван

    3 0 Отговор
    Тия агенции, цял рояк. Къде спаха досега толкова време?! Поне да ги махнат и разликите в издръжката им да ги дават на потребителите. По реално ще го усетят отколкото чрез контрола им

    13:24 21.10.2026

  • 2 Магазинера

    2 1 Отговор
    Евала ПБ(Партизанска България) евала Мунчо, евала Логорея. Ненадминати сте във вдигането на цената на рушвета! Лозунги, лозунги и пак лозунги. Итака докато се споразумеем за комисионната

    13:24 21.10.2026

  • 3 каза още министър

    2 0 Отговор
    каза още министър Абровски. Той допълни, че ще бъде проучено защо българските храни не заемат по-голям дял в предлагането. - Урааааа!!!

    13:26 21.10.2026

  • 4 потребител

    1 2 Отговор
    Крайно време беше , навсякъде в ЕС цените са двойно по ниски

    13:43 21.10.2026

  • 5 така така

    2 2 Отговор
    За високите цени и инфлацията причината е, че тикватаОтБанкя въведе прогнилото евро, за да се спаси от "Магнитски"!

    Коментиран от #6

    13:45 21.10.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове