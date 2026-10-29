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Абровски: Цените са застопорени от ноември 2025 г

Абровски: Цените са застопорени от ноември 2025 г

29 Октомври, 2026 08:37 675 27

  • цени-
  • пламен абровски-
  • надценки-
  • проверки-
  • верига на доставки

Министърът на земеделието заяви, че институциите проверяват за необосновани надценки по цялата верига на доставки

Абровски: Цените са застопорени от ноември 2025 г - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Цените са се застопорили от ноември 2025 г., а институциите проверяват за необосновани надценки по цялата верига на доставки. Това заяви министърът на земеделието Пламен Абровски в ефира на предаването „Здравей, България“ по NOVA.

„Ограничаването на цените е дълъг процес, който изисква проследяване на цялата верига на доставки – от производителя до търговските вериги“, каза Абровски.

По думите му проверките са насочени към установяване на необосновани надценки при движението на стоките от производителя до търговските вериги. Министърът не посочи конкретни продукти, компании или размер на установени надценки.

Темата за цените и контрола по веригата на доставки остава в процес на проверка. От NOVA посочват, че се очакват допълнителни подробности.


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 тоя пък

    25 0 Отговор
    къде живее ?

    Коментиран от #9, #22

    08:40 29.10.2026

  • 2 читател

    17 0 Отговор
    Докато ги проверят и то минали три години .

    08:40 29.10.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Киро

    15 0 Отговор
    Про100 - малее, тоа е по глупав от мене!
    Жено, ела да видиш че не е верно което ти казват.

    08:41 29.10.2026

  • 5 каза

    14 0 Отговор
    Хабровски с ехидната си усмивка

    08:41 29.10.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Домати

    20 0 Отговор
    Вярно, застопорени са. През 2025 г. се вдигнаха два пъти и после се застопориха. Което струваше пет лева, сега струва 5 евро. Абсолютно застопоряване. Даже мозъкът на този се е застопорил или по-точно на всички нас дето ги търпим.

    08:44 29.10.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 СЗО

    8 0 Отговор

    До коментар #1 от "тоя пък":

    Цените на диваните и кухненските маси са застопорени.

    08:44 29.10.2026

  • 10 Последния Софиянец

    17 0 Отговор
    Егати държавата щом този е министър!

    08:44 29.10.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 пенсионер

    13 0 Отговор
    слушам го тоя сутрината по нова и се чудя как може тоя да бъде министър на земеделието сигурно не познава мотиката говори много сладко но на приказки а де факто нищо ама нищо не правят цените отиват все нагоре въпреки обещанията на льотчика

    08:46 29.10.2026

  • 13 Данъци

    13 0 Отговор
    Данъкът на даден имот от 100 лева стана 100 евро.
    Даже дадена колекционна монета в БНБ от 76 лева стана 76 евро.
    Всичко е застопорено.

    08:49 29.10.2026

  • 14 Ше гласувам за

    6 0 Отговор
    Мисюс, че дано застопоряването продължи! Ма, няма да съм жив да видя колко е успяло застопоряването на тоя мазен псевдо-кому-нис!

    08:51 29.10.2026

  • 15 Мишел

    8 0 Отговор
    Така са застопорени, че се удвоиха и утроиха.

    08:51 29.10.2026

  • 16 Този завалийката

    7 0 Отговор
    Този човек не е за тая работа. Та той не знае даже таблицата за умножение. Жалкари събирани от кол и въже, изпитани за знания в конкурса на слави тр. за министри...Повече какво да каже човек?

    08:52 29.10.2026

  • 17 Ццц

    5 3 Отговор
    Доживях да видя евро за лев. Но откакто го няма лева! Гледам Гюров и "експертите" му още смятат еврозоната за голям успех! Да минеш транзит границата е единствения +

    08:54 29.10.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Цените Са Застопорени !

    6 0 Отговор
    На Необосновано !

    Високи Цени !

    Искаме !

    НОРМАЛНОСТ !

    08:56 29.10.2026

  • 22 РАК

    6 0 Отговор

    До коментар #1 от "тоя пък":

    Ако чете само статистиката(стъкмистиката) и не купува нищо( и е държавна издръжка) сигурно е така.

    08:57 29.10.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 666

    5 0 Отговор
    Прав си батко че цените са застопорени само че ако е било 1 лев сега е едно евро

    09:11 29.10.2026

  • 25 Георги

    0 0 Отговор
    кои цени бе? В детската градина театъра от 5лв стана 5 евро, екскурзиите от 40-45лв станаха 40-45евро, допълнителните занимания същата работа. Всичко навсякъде смени само валутата, не и цифрата.

    09:30 29.10.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 мда

    0 0 Отговор
    Застопорени са. Ама вместо в лева са в евро.

    09:44 29.10.2026

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