Абровски: Цените са застопорени от ноември 2025 г

Цените са се застопорили от ноември 2025 г., а институциите проверяват за необосновани надценки по цялата верига на доставки. Това заяви министърът на земеделието Пламен Абровски в ефира на предаването „Здравей, България“ по NOVA.

„Ограничаването на цените е дълъг процес, който изисква проследяване на цялата верига на доставки – от производителя до търговските вериги“, каза Абровски.

По думите му проверките са насочени към установяване на необосновани надценки при движението на стоките от производителя до търговските вериги. Министърът не посочи конкретни продукти, компании или размер на установени надценки.

Темата за цените и контрола по веригата на доставки остава в процес на проверка. От NOVA посочват, че се очакват допълнителни подробности.