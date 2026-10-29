Абровски: Цените са застопорени от ноември 2025 г

Цените са се застопорили от ноември 2025 г., а институциите проверяват за необосновани надценки по цялата верига на доставки. Това заяви министърът на земеделието Пламен Абровски в ефира на предаването „Здравей, България“ по NOVA.
„Ограничаването на цените е дълъг процес, който изисква проследяване на цялата верига на доставки – от производителя до търговските вериги“, каза Абровски.
По думите му проверките са насочени към установяване на необосновани надценки при движението на стоките от производителя до търговските вериги. Министърът не посочи конкретни продукти, компании или размер на установени надценки.
Темата за цените и контрола по веригата на доставки остава в процес на проверка. От NOVA посочват, че се очакват допълнителни подробности.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 тоя пък
Коментиран от #9, #22
08:40 29.10.2026
2 читател
08:40 29.10.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Киро
Жено, ела да видиш че не е верно което ти казват.
08:41 29.10.2026
5 каза
08:41 29.10.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Домати
08:44 29.10.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 СЗО
До коментар #1 от "тоя пък":Цените на диваните и кухненските маси са застопорени.
08:44 29.10.2026
10 Последния Софиянец
08:44 29.10.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 пенсионер
08:46 29.10.2026
13 Данъци
Даже дадена колекционна монета в БНБ от 76 лева стана 76 евро.
Всичко е застопорено.
08:49 29.10.2026
14 Ше гласувам за
08:51 29.10.2026
15 Мишел
08:51 29.10.2026
16 Този завалийката
08:52 29.10.2026
17 Ццц
08:54 29.10.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Цените Са Застопорени !
Високи Цени !
Искаме !
НОРМАЛНОСТ !
08:56 29.10.2026
22 РАК
До коментар #1 от "тоя пък":Ако чете само статистиката(стъкмистиката) и не купува нищо( и е държавна издръжка) сигурно е така.
08:57 29.10.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 666
09:11 29.10.2026
25 Георги
09:30 29.10.2026
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 мда
09:44 29.10.2026