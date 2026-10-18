В Пазарджишко се провежда полицейска операция срещу изборните нарушения и битовата престъпност

Специализирана полицейска операция се провежда на територията на област Пазарджик. Основната цел е предотвратяване на нарушения и престъпления, засягащи избирателните права на гражданите, както и активно противодействие на битовата престъпност.
В рамките на операцията е засилен и контролът над участниците в движението по пътищата, казаха за БНТ от пресцентъра на ОД на МВР в Пазарджик.
В акцията са включени екипи на дирекцията и районните управления в Пазарджик, Пещера, Панагюрище, Велинград и Септември.
Допълнително участват и автопатрули на Зоналното жандармерийско управление в Пловдив.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Защото
16:40 18.10.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
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6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Дорби
16:56 18.10.2026
8 Анонимен
17:05 18.10.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Например
17:11 18.10.2026
11 1488
мисирките кукуригат от радост !
17:15 18.10.2026