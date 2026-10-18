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В Пазарджишко се провежда полицейска операция срещу изборните нарушения и битовата престъпност

В Пазарджишко се провежда полицейска операция срещу изборните нарушения и битовата престъпност

18 Октомври, 2026 16:38 453 11

  • пазарджик-
  • полицейска операция-
  • изборни нарушения-
  • битова престъпност

В акцията са включени екипи на дирекцията и районните управления в Пазарджик, Пещера, Панагюрище, Велинград и Септември.

В Пазарджишко се провежда полицейска операция срещу изборните нарушения и битовата престъпност - 1
Илюстративна снимка БГНЕС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Специализирана полицейска операция се провежда на територията на област Пазарджик. Основната цел е предотвратяване на нарушения и престъпления, засягащи избирателните права на гражданите, както и активно противодействие на битовата престъпност.

В рамките на операцията е засилен и контролът над участниците в движението по пътищата, казаха за БНТ от пресцентъра на ОД на МВР в Пазарджик.
В акцията са включени екипи на дирекцията и районните управления в Пазарджик, Пещера, Панагюрище, Велинград и Септември.

Допълнително участват и автопатрули на Зоналното жандармерийско управление в Пловдив.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Защото

    1 0 Отговор
    купуването и продаването на гласове е престъпление !

    16:40 18.10.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Дорби

    3 0 Отговор
    Каква е тая битова престъпност? Жена наби мъжа си! Като гледам престъпниците вилнеят и никой не ги закача.

    16:56 18.10.2026

  • 8 Анонимен

    1 0 Отговор
    ХАХАХАХАХАЧЕ ТО НЯМА ИЗБОРИ ТУК Е БЪЛГАРИЯ НЕ Е ВЕНЕЦУЕЛЛЪЖИ ЧЕРВЕНИ НЕБИВАЛИ СЕРАЗПРОСТРАНЯВАТ ПОСТОЯННО ТАКА СЕ ДЪРЖАТ МАРОУМНИЦИТЕ В СТРАХ

    17:05 18.10.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Например

    1 0 Отговор
    В Карло...вска община последните 4 избора за кме...т се купуват,и с римски...те гласове от селата печели един и същ бок...лук....продавача на СДС ,....

    17:11 18.10.2026

  • 11 1488

    0 1 Отговор
    от Пуврьщане пуснаха поредната платена помия с изключени коментари

    мисирките кукуригат от радост !

    17:15 18.10.2026

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