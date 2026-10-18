В Пазарджишко се провежда полицейска операция срещу изборните нарушения и битовата престъпност

Специализирана полицейска операция се провежда на територията на област Пазарджик. Основната цел е предотвратяване на нарушения и престъпления, засягащи избирателните права на гражданите, както и активно противодействие на битовата престъпност.

В рамките на операцията е засилен и контролът над участниците в движението по пътищата, казаха за БНТ от пресцентъра на ОД на МВР в Пазарджик.

В акцията са включени екипи на дирекцията и районните управления в Пазарджик, Пещера, Панагюрище, Велинград и Септември.

Допълнително участват и автопатрули на Зоналното жандармерийско управление в Пловдив.