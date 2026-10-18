Цветлин Йовчев: От руските атаки с дронове по кораби в Черно море има реална опасност за България

Целта на атаките на Русия е да разколебае Европа в подкрепата ѝ за Украйна и да тества готовността на НАТО да реагира.

Това каза пред БНР бившият председател на ДАНС и бивш министър на вътрешните работи Цветлин Йовчев, като подчерта, че от атаките с дронове по кораби в Черно море има реална опасност за България:

"Има реална опасност и вредните последици, произтичащи от руските удари, вече са налице - застраховките на товарните кораби, от които зависи вносът и износът от черноморските пристанища поскъпнаха. Това води до негативен икономически ефект".

Ако ескалацията продължи, може да се затрудни и дори да спре трафикът през Черно море, което ще нанесе изключително сериозни икономически щети на България, прогнозира той.

"Виждаме ескалация на руските хибридни атаки, включително чрез саботажи, на територията на страни от НАТО и ЕС - подготовката на атака с дрон на летището в Лайпциг, палежът на антени на територията на България, който беше съвсем скоро и все още нямаме достатъчно информация, за да го коментираме, запалването на оръжейните складове. Всичко това показва, че се търси ефектът на една целенасочена ескалация от страна на Русия, която цели да разколебае Европа по отношение на подкрепата за Украйна и да тества готовността на НАТО да реагира в такава ситуация. Не случайно атаките се извършват така, че извършителят да има възможност да отрича участие и да прехвърля военния риск от последващи действия върху НАТО, а не върху Русия", коментира Йовчев.

Според него предпазливата позиция на управляващите по отношение на Русия се дължи на желанието им във външнополитически аспект да демонстрират неутралитет по отношение на войната в Украйна и във вътрешнополитически аспект - целят получаване на желаните от тях изборни резултати:

"Една такава позиция, демонстрирайки неутралитет, не ни пази, демонстрирането на неутралитет няма да запази България".

Необходими са бързи мерки във военната област, за да се предпазим от голямата заплаха, свързана с корабоплаването в Черно море, подчерта Цветлин Йовчев и уточни:

"Изоставане имаме по отношение на радарите, на съвременни многоцелеви изтребители, нямаме никакви способности в момента за противовъздушна отбрана и т.н. В тази посока трябва да се вземат много спешни мерки".

Той определи като положително искането за предислоциране на сили и средства на НАТО на наша територия, за да се защитят териториалните води в Черно море, "но не е ясно кога ще се случи това и затова държавата трябва да предприеме спешни мерки за създаване на способности, за да можем да гарантираме тази сигурност".

"Когато преместим трафика в наши териториални води, ще се постигне и друг много важен ефект - този риск от ескалация ще бъде прехвърлен върху руската страна. В зоната от 12 мили, в която са териториалните ни води, ако има атаки, ще се тълкуват по различен начин по отношение на агресия и задействане на Член 5 от Договора за НАТО".

Очакванията са за различен вид руски диверсии и информационни хибридни атаки, свързани с разпространението на руската пропаганда, посочи Йовчев и добави:

"Трябва да се засили защитата на критичната инфраструктура и да се даде възможност на службите да засилят контраразузнавателното противодействие и наблюдение на наша територия. Не винаги с конвенционални средства може да се отговори на хибридни заплахи. Често ефективният начин е също чрез хибридни методи. ЕС трябва бързо да направи така, че Русия да види, че ще плаща висока икономическа цена за тази ескалация. Мерките трябва да бъдат много по-драстични по отношение на икономическите санкции, дори това да е за сметка на икономическите интереси на някоя от страните".