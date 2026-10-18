Цветлин Йовчев: От руските атаки с дронове по кораби в Черно море има реална опасност за България

Целта на атаките на Русия е да разколебае Европа в подкрепата ѝ за Украйна и да тества готовността на НАТО да реагира.
Това каза пред БНР бившият председател на ДАНС и бивш министър на вътрешните работи Цветлин Йовчев, като подчерта, че от атаките с дронове по кораби в Черно море има реална опасност за България:
"Има реална опасност и вредните последици, произтичащи от руските удари, вече са налице - застраховките на товарните кораби, от които зависи вносът и износът от черноморските пристанища поскъпнаха. Това води до негативен икономически ефект".
Ако ескалацията продължи, може да се затрудни и дори да спре трафикът през Черно море, което ще нанесе изключително сериозни икономически щети на България, прогнозира той.
"Виждаме ескалация на руските хибридни атаки, включително чрез саботажи, на територията на страни от НАТО и ЕС - подготовката на атака с дрон на летището в Лайпциг, палежът на антени на територията на България, който беше съвсем скоро и все още нямаме достатъчно информация, за да го коментираме, запалването на оръжейните складове. Всичко това показва, че се търси ефектът на една целенасочена ескалация от страна на Русия, която цели да разколебае Европа по отношение на подкрепата за Украйна и да тества готовността на НАТО да реагира в такава ситуация. Не случайно атаките се извършват така, че извършителят да има възможност да отрича участие и да прехвърля военния риск от последващи действия върху НАТО, а не върху Русия", коментира Йовчев.
Според него предпазливата позиция на управляващите по отношение на Русия се дължи на желанието им във външнополитически аспект да демонстрират неутралитет по отношение на войната в Украйна и във вътрешнополитически аспект - целят получаване на желаните от тях изборни резултати:
"Една такава позиция, демонстрирайки неутралитет, не ни пази, демонстрирането на неутралитет няма да запази България".
Необходими са бързи мерки във военната област, за да се предпазим от голямата заплаха, свързана с корабоплаването в Черно море, подчерта Цветлин Йовчев и уточни:
"Изоставане имаме по отношение на радарите, на съвременни многоцелеви изтребители, нямаме никакви способности в момента за противовъздушна отбрана и т.н. В тази посока трябва да се вземат много спешни мерки".
Той определи като положително искането за предислоциране на сили и средства на НАТО на наша територия, за да се защитят териториалните води в Черно море, "но не е ясно кога ще се случи това и затова държавата трябва да предприеме спешни мерки за създаване на способности, за да можем да гарантираме тази сигурност".
"Когато преместим трафика в наши териториални води, ще се постигне и друг много важен ефект - този риск от ескалация ще бъде прехвърлен върху руската страна. В зоната от 12 мили, в която са териториалните ни води, ако има атаки, ще се тълкуват по различен начин по отношение на агресия и задействане на Член 5 от Договора за НАТО".
Очакванията са за различен вид руски диверсии и информационни хибридни атаки, свързани с разпространението на руската пропаганда, посочи Йовчев и добави:
"Трябва да се засили защитата на критичната инфраструктура и да се даде възможност на службите да засилят контраразузнавателното противодействие и наблюдение на наша територия. Не винаги с конвенционални средства може да се отговори на хибридни заплахи. Често ефективният начин е също чрез хибридни методи. ЕС трябва бързо да направи така, че Русия да види, че ще плаща висока икономическа цена за тази ескалация. Мерките трябва да бъдат много по-драстични по отношение на икономическите санкции, дори това да е за сметка на икономическите интереси на някоя от страните".
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Европеец
Коментиран от #27
17:14 18.10.2026
2 Мич
Коментиран от #21
17:14 18.10.2026
3 да добре
17:15 18.10.2026
4 Библиотекаря
17:15 18.10.2026
5 Малий
Коментиран от #19
17:17 18.10.2026
6 Горски
Коментиран от #9, #26, #29
17:18 18.10.2026
7 БОЦ - ко
На куче - куче подарих...,
Ако е сега - не бих.... 😭
Коментиран от #11
17:19 18.10.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Европеец
До коментар #6 от "Горски":Поредният ти коментар с който съм съгласен.... Верен и точен....
Коментиран от #16
17:20 18.10.2026
10 Факт
17:20 18.10.2026
11 БОЦ - ко
До коментар #7 от "БОЦ - ко":БОКОВИ...
17:21 18.10.2026
12 Истината
17:22 18.10.2026
13 Перо
17:23 18.10.2026
14 Хаха
17:25 18.10.2026
15 от дрънкащи плъхове за
17:28 18.10.2026
16 Горски
До коментар #9 от "Европеец":Благодаря ти, бъди здрав!
17:28 18.10.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Чума
17:33 18.10.2026
19 Мишел
До коментар #5 от "Малий":Растат загубите-размените на тела са над 500 украински за двайсетина руски.
17:33 18.10.2026
20 Без име..
17:35 18.10.2026
21 На кой му пука
До коментар #2 от "Мич":Имало реална опасност за България?! От какво и за кого е тая опасност? Дали е опасно, че задлъжнелите ще изгубят кредитите си, които ги задушават, дали е опасно, че работещите за пари, с които не могат да вържат двата края ще загубят безсмислената си работа или недостатъчната си заплата или неграмотния си чорбаджия? Дали е безопасно приспаното безсмислено съществуване? Безопасен ли животът в недоимък и умора, без почивка. Кое и за кого е опасно?! Да му мислят тия, които има какво да губят! Но все пак, да опасно е, защото няма нищо по-опасно от хора, които няма какво да губят. Робът може да изгуби само оковите си!
17:36 18.10.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Цветлин Йовчев е срам
17:39 18.10.2026
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 А то се знае отдавна,
До коментар #1 от "Европеец":че люби петроханците, още преди да се качат на Петрохан...
17:50 18.10.2026
28 Видя Се !
Не Става !
От 37 Години !
Е Все Така !
17:51 18.10.2026
29 Капейчо
До коментар #6 от "Горски":"преди това през годината са били атакувани около 400 други плавателни съда, за което нашите медии не са писали."
Ама това в нашата Вселена ли е било или в друга?
"Борис Джонсън „натисна“ Зеленски да не подписва никакъв мирен договор"
Няма как Джонсън да натиска Зеленски да подписва никакви договори, защото от руска страна, както и сега, се искаха територии, а по конституция Зеленски няма право да отстъпва земя. Ако руското предложение е било сериозно, то тогава щеше да има референдум. Русия искаше признаване на Домбас, разоръжаване на Украйна и армия до 50 000 души. Ела Вълчо, изяж ме.
Намалете малко четенето на руски сайтове!
17:53 18.10.2026
30 Този не изглежда страшен като Кандев
17:54 18.10.2026
31 аман от експерти бе тюююю
а що не знае че дроновете са английски и целят провокация?!
17:57 18.10.2026
32 Смешник
18:00 18.10.2026
33 Смешник
18:02 18.10.2026