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Цветлин Йовчев: От руските атаки с дронове по кораби в Черно море има реална опасност за България

Цветлин Йовчев: От руските атаки с дронове по кораби в Черно море има реална опасност за България

18 Октомври, 2026 17:10 713 33

  • цветлин йовчев-
  • руски атаки-
  • дронове-
  • черно море-
  • опасност-
  • българия

"Изоставане имаме по отношение на радарите, на съвременни многоцелеви изтребители, нямаме никакви способности в момента за противовъздушна отбрана и т.н. В тази посока трябва да се вземат много спешни мерки", коментира още бившият шеф на ДАНС

Цветлин Йовчев: От руските атаки с дронове по кораби в Черно море има реална опасност за България - 1
Снимка: bTV
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Целта на атаките на Русия е да разколебае Европа в подкрепата ѝ за Украйна и да тества готовността на НАТО да реагира.

Това каза пред БНР бившият председател на ДАНС и бивш министър на вътрешните работи Цветлин Йовчев, като подчерта, че от атаките с дронове по кораби в Черно море има реална опасност за България:

"Има реална опасност и вредните последици, произтичащи от руските удари, вече са налице - застраховките на товарните кораби, от които зависи вносът и износът от черноморските пристанища поскъпнаха. Това води до негативен икономически ефект".

Ако ескалацията продължи, може да се затрудни и дори да спре трафикът през Черно море, което ще нанесе изключително сериозни икономически щети на България, прогнозира той.

"Виждаме ескалация на руските хибридни атаки, включително чрез саботажи, на територията на страни от НАТО и ЕС - подготовката на атака с дрон на летището в Лайпциг, палежът на антени на територията на България, който беше съвсем скоро и все още нямаме достатъчно информация, за да го коментираме, запалването на оръжейните складове. Всичко това показва, че се търси ефектът на една целенасочена ескалация от страна на Русия, която цели да разколебае Европа по отношение на подкрепата за Украйна и да тества готовността на НАТО да реагира в такава ситуация. Не случайно атаките се извършват така, че извършителят да има възможност да отрича участие и да прехвърля военния риск от последващи действия върху НАТО, а не върху Русия", коментира Йовчев.

Според него предпазливата позиция на управляващите по отношение на Русия се дължи на желанието им във външнополитически аспект да демонстрират неутралитет по отношение на войната в Украйна и във вътрешнополитически аспект - целят получаване на желаните от тях изборни резултати:

"Една такава позиция, демонстрирайки неутралитет, не ни пази, демонстрирането на неутралитет няма да запази България".

Необходими са бързи мерки във военната област, за да се предпазим от голямата заплаха, свързана с корабоплаването в Черно море, подчерта Цветлин Йовчев и уточни:

"Изоставане имаме по отношение на радарите, на съвременни многоцелеви изтребители, нямаме никакви способности в момента за противовъздушна отбрана и т.н. В тази посока трябва да се вземат много спешни мерки".

Той определи като положително искането за предислоциране на сили и средства на НАТО на наша територия, за да се защитят териториалните води в Черно море, "но не е ясно кога ще се случи това и затова държавата трябва да предприеме спешни мерки за създаване на способности, за да можем да гарантираме тази сигурност".

"Когато преместим трафика в наши териториални води, ще се постигне и друг много важен ефект - този риск от ескалация ще бъде прехвърлен върху руската страна. В зоната от 12 мили, в която са териториалните ни води, ако има атаки, ще се тълкуват по различен начин по отношение на агресия и задействане на Член 5 от Договора за НАТО".

Очакванията са за различен вид руски диверсии и информационни хибридни атаки, свързани с разпространението на руската пропаганда, посочи Йовчев и добави:

"Трябва да се засили защитата на критичната инфраструктура и да се даде възможност на службите да засилят контраразузнавателното противодействие и наблюдение на наша територия. Не винаги с конвенционални средства може да се отговори на хибридни заплахи. Често ефективният начин е също чрез хибридни методи. ЕС трябва бързо да направи така, че Русия да види, че ще плаща висока икономическа цена за тази ескалация. Мерките трябва да бъдат много по-драстични по отношение на икономическите санкции, дори това да е за сметка на икономическите интереси на някоя от страните".


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Европеец

    37 4 Отговор
    Тоя "експерт" ми е много противен, следователно няма да чета простотиите които ще говори...... Отдалече си личи, че е петроханец....

    Коментиран от #27

    17:14 18.10.2026

  • 2 Мич

    34 3 Отговор
    Йовчев, преди те мислех за сериозен и мъдър. Явно съм сбъркал. Не се излагай.

    Коментиран от #21

    17:14 18.10.2026

  • 3 да добре

    17 0 Отговор
    ще приготвим пиле със зеле

    17:15 18.10.2026

  • 4 Библиотекаря

    20 2 Отговор
    е абсолютен ненужнки

    17:15 18.10.2026

  • 5 Малий

    4 18 Отговор
    В Европа цените растат, а в Русия жертвите растат. Кво оплакват европейците

    Коментиран от #19

    17:17 18.10.2026

  • 6 Горски

    32 3 Отговор
    Въвличат ни, бедна ви е фантазията. Най-големият проблем обаче е, че не можем и не сме подготвени да издържим икономически. Това беше идеята зад атаката под фалшив флаг, извършена от МИ6, за да долетят натовските помияри над България и района! С помощта на местния мунчовски. Да викаш турците, за да те пазят от руснаците и сам да си от Мустафа паша е велико предателство. Да стане капитан Петко войвода, че да ви заблъска всичките гашльовци от региона, барабар със славяновското. Ако някой трябва да връчи нота, то това е Русия по отношение на българското нацистко ръководство, което от години участва във войната на страната на укронацистите и спомага за избиване на руснаци. Преди 1989г. България имаше над 300 бойни самолета. Трябва същевременно да се отчете, че самолетите не са в състояние да се справят с множество дронове едновременно. Същевременно последните случаи с потопените кораби не трябва да се преекспонират – преди това през годината са били атакувани около 400 други плавателни съда, за което нашите медии не са писали. Още по-малко следва да се правят прибързани заключения – дроновете могат да бъдат както на всяка от воюващите страни, така и на трети страни, които са заинтересовани от продължаването на войната. Да припомним например, че подводните дронове на Украйна са английски, а преди това през април 2022 г. точно Борис Джонсън „натисна“ Зеленски да не подписва никакъв мирен договор, а лондонските политици и сега са най-силните му мотиватори

    Коментиран от #9, #26, #29

    17:18 18.10.2026

  • 7 БОЦ - ко

    2 9 Отговор
    Боксови терзания -

    На куче - куче подарих...,
    Ако е сега - не бих.... 😭

    Коментиран от #11

    17:19 18.10.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Европеец

    11 2 Отговор

    До коментар #6 от "Горски":

    Поредният ти коментар с който съм съгласен.... Верен и точен....

    Коментиран от #16

    17:20 18.10.2026

  • 10 Факт

    3 15 Отговор
    Има заявки към бг фирми за 5 милиона тона пшеница,тона е към 100 евро,сега заради руските престъпници може тоя бизнес да пострада

    17:20 18.10.2026

  • 11 БОЦ - ко

    0 1 Отговор

    До коментар #7 от "БОЦ - ко":

    БОКОВИ...

    17:21 18.10.2026

  • 12 Истината

    4 2 Отговор
    Тая псевдо война е няква схема между Британия сащ и русия

    17:22 18.10.2026

  • 13 Перо

    16 2 Отговор
    Какъв шеф на ДАНС, бил е политически куфар, без никакви познания от национална сигурност! Никога не е бил на някакво ниво по кариерната стълбица, нито има понятие от оперативната работа и методите на работа на службите! Кадровото обезпечение на сегашната служба за сигурност е пълна нула! Те изпълняват само поръчки на чужди служби и са като тяхно поделение!

    17:23 18.10.2026

  • 14 Хаха

    13 3 Отговор
    На това чиче ако му боядисаш вратата не може се прибра.

    17:25 18.10.2026

  • 15 от дрънкащи плъхове за

    5 2 Отговор
    Черно море има реална опасност за България

    17:28 18.10.2026

  • 16 Горски

    4 1 Отговор

    До коментар #9 от "Европеец":

    Благодаря ти, бъди здрав!

    17:28 18.10.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Чума

    4 1 Отговор
    Ето този приличен на Овчо, когато бе министър на Орешарски, гледаше важно и говореше сериозно празни приказки, докато мигрантската вълна вече не можеше да не бъде забелязана! Бойко дезертира по своему, когато е напечено, а този отначало не знаеше или се правеше на незнаещ, ходеха и се снимаха по лъскави места, ГКПП, нова техника и хеликоптери! Когато пришълците станаха много, отиде в Турция да върши уж работа! Комшиите му се подиграха и баш когато бе там, същото денонощие пуснаха рекордна бройка насам! Пита тези на терен как да помогнел, сякаш е от друго министерство, планета или БЧК!? Омбусмана Константин Пенчев, истински юрист, веднага санкционира това поведение на висшата власт и посочи, че натоварват низши звена с неприсъщи за тях задачи, вместо лично да се заемат и решават възникналите въпроси!

    17:33 18.10.2026

  • 19 Мишел

    6 3 Отговор

    До коментар #5 от "Малий":

    Растат загубите-размените на тела са над 500 украински за двайсетина руски.

    17:33 18.10.2026

  • 20 Без име..

    8 1 Отговор
    Цветлю да взема куфара,каската и да заминава за Окрайната ,неговата родина ..Бързо.Ади!!

    17:35 18.10.2026

  • 21 На кой му пука

    7 1 Отговор

    До коментар #2 от "Мич":

    Имало реална опасност за България?! От какво и за кого е тая опасност? Дали е опасно, че задлъжнелите ще изгубят кредитите си, които ги задушават, дали е опасно, че работещите за пари, с които не могат да вържат двата края ще загубят безсмислената си работа или недостатъчната си заплата или неграмотния си чорбаджия? Дали е безопасно приспаното безсмислено съществуване? Безопасен ли животът в недоимък и умора, без почивка. Кое и за кого е опасно?! Да му мислят тия, които има какво да губят! Но все пак, да опасно е, защото няма нищо по-опасно от хора, които няма какво да губят. Робът може да изгуби само оковите си!

    17:36 18.10.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Цветлин Йовчев е срам

    4 1 Отговор
    за ВНВМУ "Никола Й. Вапцаров" и работи срещу България.

    17:39 18.10.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 А то се знае отдавна,

    2 1 Отговор

    До коментар #1 от "Европеец":

    че люби петроханците, още преди да се качат на Петрохан...

    17:50 18.10.2026

  • 28 Видя Се !

    1 0 Отговор
    Че С Навеуждане !

    Не Става !

    От 37 Години !

    Е Все Така !

    17:51 18.10.2026

  • 29 Капейчо

    0 2 Отговор

    До коментар #6 от "Горски":

    "преди това през годината са били атакувани около 400 други плавателни съда, за което нашите медии не са писали."

    Ама това в нашата Вселена ли е било или в друга?

    "Борис Джонсън „натисна“ Зеленски да не подписва никакъв мирен договор"

    Няма как Джонсън да натиска Зеленски да подписва никакви договори, защото от руска страна, както и сега, се искаха територии, а по конституция Зеленски няма право да отстъпва земя. Ако руското предложение е било сериозно, то тогава щеше да има референдум. Русия искаше признаване на Домбас, разоръжаване на Украйна и армия до 50 000 души. Ела Вълчо, изяж ме.
    Намалете малко четенето на руски сайтове!

    17:53 18.10.2026

  • 30 Този не изглежда страшен като Кандев

    0 1 Отговор
    И това е единствената им разлика. Иначе са лика прилика. Чуйте го в тубата какви локуми разтяга - абсолютен калъф

    17:54 18.10.2026

  • 31 аман от експерти бе тюююю

    0 0 Отговор
    айде брее и тоя е експерт и знае на кого са дроновете

    а що не знае че дроновете са английски и целят провокация?!

    17:57 18.10.2026

  • 32 Смешник

    0 0 Отговор
    радарите и съвременните многоцелеви изтребители щели да го спасят. Олеее....

    18:00 18.10.2026

  • 33 Смешник

    1 0 Отговор
    И като спре трафикът през Черно море кой наш износ ще спре? А?

    18:02 18.10.2026

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