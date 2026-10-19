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Кои спечелиха частичните местни избори в неделя
  Тема: Избори

Кои спечелиха частичните местни избори в неделя

19 Октомври, 2026 04:01 430 0

  • частични местни избори-
  • кметове-
  • драгомъж-
  • яворово-
  • полски тръмбеш

Нургин Басри е избран за кмет на Драгомъж, а в Яворово предстои балотаж. В Полски Тръмбеш Росен Русанов беше единственият кандидат

Кои спечелиха частичните местни избори в неделя - 1
Снимка: БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Нургин Ахмед Басри от „Движение за права и свободи – ДПС“ е избран за кмет на село Драгомъж, община Исперих, на първи тур. Решението е на Общинската избирателна комисия, а кандидатът е получил 101 действителни гласа.

В Драгомъж са гласували 110 от 264 избиратели, което прави избирателна активност от 41,67 процента. Една бюлетина е недействителна, а осем души са отбелязали „Не подкрепям никого“. Изборният ден е преминал без жалби и сигнали за нарушения, съобщи заместник-председателят на ОИК Исперих Джанан Родоплу.

Балотаж в Яворово

В старозагорското село Яворово ще има втори тур. До него достигнаха Станимир Стойчев, издигнат от „Възраждане“, и Жечо Жечев от ГЕРБ.

Стойчев получи 94 гласа, Жечев – 81, а независимият кандидат Росица Николаева събра 56 гласа. Право на глас имаха 292 жители, като до урните отидоха 238 души, или близо 82 процента. „За избран на втория тур ще бъде обявен кандидатът, получил повече действителни гласове от своя опонент“, съобщи председателят на ОИК Стара Загора Теодора Крумова.

Балотажът в Яворово е насрочен за 25 октомври – датата, на която ще се проведат и изборите за президент и вицепрезидент.

Един кандидат в Полски Тръмбеш

В община Полски Тръмбеш Росен Русанов, издигнат от инициативен комитет, беше единственият регистриран кандидат за кмет. Частичният вот се наложи, след като досегашният кмет Георги Чакъров стана депутат.

В същия ден избори за кмет се проведоха и в село Масларево. Там се състезаваха Петранка Маринова от „БСП – Обединена левица“ и Йордан Йорданов, подкрепен от „Продължаваме промяната – Демократична България“. В публикуваните до ранните часове на 19 октомври данни не беше обявен окончателен победител за селото.

Вотът в неделя обхвана общо 14 частични местни избора, сред които още Мало Конаре, Малък Вършец, Обител, Съдийско поле, Рудник, Царева ливада, Токачка, Малорад, Искрец и Трапоклово. За част от тези населени места окончателните решения на общинските избирателни комисии все още не бяха публикувани в наличните информационни съобщения.

В село Обител, община Омуртаг, гласуваха 258 от 653 избиратели. „Изборният ден в Обител е преминал без нарушения на изборния процес. Не са регистрирани жалби или сигнали“, каза заместник-председателят на ОИК Омуртаг Стилиян Илиев.

Източници: bta.bg


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