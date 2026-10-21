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Пеевски: Управляващите са в пълна истерия - само насилие. Натиск върху кметове, върху партии

Пеевски: Управляващите са в пълна истерия - само насилие. Натиск върху кметове, върху партии

21 Октомври, 2026 10:56 1 030 32

  • делян пеевски-
  • управляващи-
  • истерия-
  • насилие-
  • кметове-
  • партии

"Наблюдавам резултатите на социологическите агенции. Виждам какви са притесненията им. И най-вече - доходите на хората  - пълна лъжа. Цените в магазините - пълна лъжа. Цените на горивата са по две. Доходите намаляват, цените се увеличават. Енергията поскъпна", каза още лидерът на ДПС 

Пеевски: Управляващите са в пълна истерия - само насилие. Натиск върху кметове, върху партии - 1
Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Управляващите се крият. Не разбирам защо Илияна Йотова се подведе на всичко това и не дойде да си обясни нещата - защо я крият, какво толкова тайно има. Това заяви лидерът на ДПС Делян Пеевски в кулоарите на парламента, предаде репортер на ФОКУС.

Коментарът му дойде, след като два поредни опита за осигуряване на кворум се провалиха и извънредното заседание на Народното събрание, на което трябваше да бъде изслушване по казуса с помилването на Огнян Атанасов, известен като "Петричкия Ескобар“, не се състоя.

"Управляващите са в пълна истерия - само насилие. Натиск върху кметове, върху партии. Наблюдавам резултатите на социологическите агенции. Виждам какви са притесненията им. И най-вече - доходите на хората - пълна лъжа. Цените в магазините - пълна лъжа. Цените на горивата са по две. Доходите намаляват, цените се увеличават. Енергията поскъпна", каза още той.

"От пълнене на касите не могат да свършат нищо за хората", обърна се Пеевски към премиера Радев и допълни:

"С натиск няма да стане. Насилието води само към едно - към край на това правителство".


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Е,хааа

    31 2 Отговор
    🤣Сладур.

    11:01 21.10.2026

  • 2 провинциалист

    30 1 Отговор
    Г-н Пеевски може да си възвърне общественото доверие, само ако се включи в "Живот на кантар".

    11:02 21.10.2026

  • 3 ГАДЖЕТО НА ДЕБЕЛИЯ И НЕГО

    14 1 Отговор
    ТРЯА ДА СА ИЗТРЪСКАТ С БАГАЖА ИМ ПЪЪЪЪЪЛЕН С КЕШ МИЛИАРДИ ОТ МИТНИЧАРИТЕ ТАРАШЕЩИ СЕЛСКИТЕ РАКИДЖИИНИЦИ ЗА СТО ДВЕСТА КИЛА РЪКИЯ...

    11:03 21.10.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Бате

    4 24 Отговор
    Деляне, връщай се, че военните ни умориха от глад.

    11:06 21.10.2026

  • 6 Оставка

    4 17 Отговор
    на ДПС, ГЕРБ, СДС, ДБ и ПП.
    Защо ПБ и Радев увеличиха местни данъци и такси имоти с 33.3% от 2027, и със СТО до 2029 г. на ЕДИНСТВЕНИ жилища. То е ясно, че автоматично общините ще вдигнат такса смет.
    Защо ПБ увеличи Здравни, замразете тези заплати и пенсии, съкращавайте бюджетници? Защо ПБ върна незаконната СИ 30% на Трайков и Гюров плюс увеличение счетоводни услуги с 40%, отделно от цени ток и таксите им преноси 50%.
    Докога ще го дерете жив този народ.
    С ойрото ни довършихте само за година повишени цени със Сто процента от 2025 до октомври 2026.
    А от 2020 с 60% плавно до 2025.
    68 млрд лева Минус, разходи ойро, инфлация, дефицити, дългови спирали, Спекула.
    Манолова говори за СТРАШНИ надценки при храни.
    Оставка, зимата идва, вие ще надпишите сметки ток януари поне от 150 до 300 ойро.
    Купувате ток за 2 ойро през деня, а вечер го продавате по 300 ойро за мегаватчас.
    Оставка на Ойраджиите.
    С камъни ще ви гонят хората по площадите, не заради геополитика,
    а заради непосилни цени на ток, вода, парно.

    11:07 21.10.2026

  • 7 ЦСКА Москва

    37 1 Отговор
    Безнаказаността води до наглостта ! Този престъпник ако беше в затвора където му е мястото от преди 20 г. сега нямаше да му слушаме и гледаме мръсотиите които говори и прави .

    11:08 21.10.2026

  • 8 Обективен

    29 0 Отговор
    На всяка свиння идва Коледата .

    11:09 21.10.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Страхотно !

    17 1 Отговор
    Натиск върху кметове ? Само да вметна че на един кмет на едно село до Пловдив,имотите му се утроиха да не кажа и повече.За кеша под матрака няма да говорим. Така че натиска е най-малкото!

    11:12 21.10.2026

  • 11 нормално е да имитират дейност

    3 5 Отговор
    нали ще спечелват и местните избори
    патрона каза: - Дела трябват

    11:13 21.10.2026

  • 12 О, наглец

    16 0 Отговор
    Млъкни!

    11:14 21.10.2026

  • 13 Пешо

    14 1 Отговор
    Шиши, Коледа идва, кротко!

    11:18 21.10.2026

  • 14 Всичките

    14 0 Отговор
    прасета на мезета

    11:20 21.10.2026

  • 15 Мара

    23 0 Отговор
    Когато ти подариха 5 милиона само за разходките с частния самолет, всичко в държавата беше наред. Сега, обаче, когато има сериозна опасност да ти спре кранчето, нищо в държата не е наред. Смешник.

    11:20 21.10.2026

  • 16 Ачо

    10 0 Отговор
    Прасе,идва и твоят ред!Коледа е близо!И да квичиш .................!

    11:24 21.10.2026

  • 17 Престани да квичиш защото

    10 0 Отговор
    Борисов падна заради теб. Ако не издаваше такъв висок шум от кочината това нямаше да се случи. Сложиха ти герданчето А сега колкото повече искаш толкова повече настройваш гражданите срещу себе си в полза на Радев

    11:26 21.10.2026

  • 18 пери

    11 0 Отговор
    Точно ти, Дебеляне - борец за права и справедливост! Аре няма нужда да се напъваш толкоз, че може да се пръснеш.

    11:29 21.10.2026

  • 19 За тебе се въздържат

    11 0 Отговор
    Че ако те натиснат от туловището ти ще изригнат само фекалии.

    11:30 21.10.2026

  • 20 аве лоенатопко

    10 1 Отговор
    .....................ще лаете още няколко дена с тиквата и после ще сте тихи като водата

    11:39 21.10.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Друго си е

    5 0 Отговор
    да вършееш безнаказано преди избори и да купуваш гласове

    11:45 21.10.2026

  • 26 Иванчо

    8 0 Отговор
    Тлъстата свиня Шиши е отдалечен от паричните потоци чрез държавните поръчки и за това вие на умряло. Неговите съпартийци-крадци също са ограничени

    11:50 21.10.2026

  • 27 Хаха

    7 0 Отговор
    Какво беше казал един депутат за съпартиеца му Бисеров преди години - "болят ли ви зъбките г-н Бисеров"! Същият изчезна от политическия живот и за негова радост май само с това се размина...

    11:58 21.10.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Тоя е с амнезия

    2 0 Отговор
    Я да си спомни какво поведение грубо и безпардонни заплахи сееше
    Най безкруполно грабеше

    12:18 21.10.2026

  • 31 Цвете

    2 0 Отговор
    И СЕГА, МАГНИТСКИ, КОЙ КОГО КРАДЕ Е ВЪПРОСЪТ? КАТО ЗНАЕШ ВСИЧКО ВЪТРЕ В КУХНЯТА ,ЗАЩО НЕ ГО КАЖЕШ ГЛАСНО ,А НА ЧАС ПО ЛЪЖИЧКА ? ПО НАРЕЖДАНЕ НА КОГО НЯМА КВОРУМ ДНЕС? ОЧЕВАДНО Е, ЗАЩОТО ЩЕ БЪДАТ РАЗПЪНАТИ НА КРЪСТ ,А И ИМА ЗАЩО, НАЛИ? КОЛКОТО ПОВЕЧЕ СЕ КРИЯТ, ТОЛКОВА ПОВЕЧЕ СЕ ОТДАЛЕЧАВАТ ОТ ПРЕЗИДЕНСТВОТО. ВЧЕРА БЕШЕ САМО РЕПЕТИЦИЯ НА НАИСТИНА НЕДОВОЛНИТЕ И ОГРАБЕНИ БЪЛГАРИ.НО ,ИМАМ ВЪПРОС ЛИЧНО КЪМ ТЕБ? КЪДЕ ИЗЛЕТЯХА ПАРИТЕ НА КТБ ЛАФКА БУЛГАРТАБАК И ВИВАКОМ? ЧУВАЛИТЕ С МИЛИАРДИ ? ТИ СИ ЗАПОЗНАТ И БИ ТРЯБВАЛО ДА ОТГОВОРИШ НА ВСИЧКИ БЪЛГАРИ. КОШНИЦАТА И ГРИЖАТА ЗА ХОРАТА, КЪДЕ Е? НЕ СЕ ЗАБРАВЯТ ОБЕЩАНИЯТА ТАКА ЛЕСНО.САМО ТОГАВА МОЖЕ ДА СЕ ИМА ВЗАИМНО ДОВЕРИЕ, НАЛИ? 🫡🤔😠🤥✈️🫵🤦‍♂️👎🇧🇬

    12:28 21.10.2026

  • 32 Яяяяя

    0 0 Отговор
    Забравил да доуточни: нашите кметове…

    12:30 21.10.2026

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