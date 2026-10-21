Пеевски: Управляващите са в пълна истерия - само насилие. Натиск върху кметове, върху партии

Управляващите се крият. Не разбирам защо Илияна Йотова се подведе на всичко това и не дойде да си обясни нещата - защо я крият, какво толкова тайно има. Това заяви лидерът на ДПС Делян Пеевски в кулоарите на парламента, предаде репортер на ФОКУС.

Коментарът му дойде, след като два поредни опита за осигуряване на кворум се провалиха и извънредното заседание на Народното събрание, на което трябваше да бъде изслушване по казуса с помилването на Огнян Атанасов, известен като "Петричкия Ескобар“, не се състоя.

"Управляващите са в пълна истерия - само насилие. Натиск върху кметове, върху партии. Наблюдавам резултатите на социологическите агенции. Виждам какви са притесненията им. И най-вече - доходите на хората - пълна лъжа. Цените в магазините - пълна лъжа. Цените на горивата са по две. Доходите намаляват, цените се увеличават. Енергията поскъпна", каза още той.

"От пълнене на касите не могат да свършат нищо за хората", обърна се Пеевски към премиера Радев и допълни:

"С натиск няма да стане. Насилието води само към едно - към край на това правителство".