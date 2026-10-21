Пеевски: Управляващите са в пълна истерия - само насилие. Натиск върху кметове, върху партии

Управляващите се крият. Не разбирам защо Илияна Йотова се подведе на всичко това и не дойде да си обясни нещата - защо я крият, какво толкова тайно има. Това заяви лидерът на ДПС Делян Пеевски в кулоарите на парламента, предаде репортер на ФОКУС.
Коментарът му дойде, след като два поредни опита за осигуряване на кворум се провалиха и извънредното заседание на Народното събрание, на което трябваше да бъде изслушване по казуса с помилването на Огнян Атанасов, известен като "Петричкия Ескобар“, не се състоя.
"Управляващите са в пълна истерия - само насилие. Натиск върху кметове, върху партии. Наблюдавам резултатите на социологическите агенции. Виждам какви са притесненията им. И най-вече - доходите на хората - пълна лъжа. Цените в магазините - пълна лъжа. Цените на горивата са по две. Доходите намаляват, цените се увеличават. Енергията поскъпна", каза още той.
"От пълнене на касите не могат да свършат нищо за хората", обърна се Пеевски към премиера Радев и допълни:
"С натиск няма да стане. Насилието води само към едно - към край на това правителство".
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Е,хааа
11:01 21.10.2026
2 провинциалист
11:02 21.10.2026
3 ГАДЖЕТО НА ДЕБЕЛИЯ И НЕГО
11:03 21.10.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Бате
11:06 21.10.2026
6 Оставка
Защо ПБ и Радев увеличиха местни данъци и такси имоти с 33.3% от 2027, и със СТО до 2029 г. на ЕДИНСТВЕНИ жилища. То е ясно, че автоматично общините ще вдигнат такса смет.
Защо ПБ увеличи Здравни, замразете тези заплати и пенсии, съкращавайте бюджетници? Защо ПБ върна незаконната СИ 30% на Трайков и Гюров плюс увеличение счетоводни услуги с 40%, отделно от цени ток и таксите им преноси 50%.
Докога ще го дерете жив този народ.
С ойрото ни довършихте само за година повишени цени със Сто процента от 2025 до октомври 2026.
А от 2020 с 60% плавно до 2025.
68 млрд лева Минус, разходи ойро, инфлация, дефицити, дългови спирали, Спекула.
Манолова говори за СТРАШНИ надценки при храни.
Оставка, зимата идва, вие ще надпишите сметки ток януари поне от 150 до 300 ойро.
Купувате ток за 2 ойро през деня, а вечер го продавате по 300 ойро за мегаватчас.
Оставка на Ойраджиите.
С камъни ще ви гонят хората по площадите, не заради геополитика,
а заради непосилни цени на ток, вода, парно.
11:07 21.10.2026
7 ЦСКА Москва
11:08 21.10.2026
8 Обективен
11:09 21.10.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Страхотно !
11:12 21.10.2026
11 нормално е да имитират дейност
патрона каза: - Дела трябват
11:13 21.10.2026
12 О, наглец
11:14 21.10.2026
13 Пешо
11:18 21.10.2026
14 Всичките
11:20 21.10.2026
15 Мара
11:20 21.10.2026
16 Ачо
11:24 21.10.2026
17 Престани да квичиш защото
11:26 21.10.2026
18 пери
11:29 21.10.2026
19 За тебе се въздържат
11:30 21.10.2026
20 аве лоенатопко
11:39 21.10.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Друго си е
11:45 21.10.2026
26 Иванчо
11:50 21.10.2026
27 Хаха
11:58 21.10.2026
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Тоя е с амнезия
Най безкруполно грабеше
12:18 21.10.2026
31 Цвете
12:28 21.10.2026
32 Яяяяя
12:30 21.10.2026