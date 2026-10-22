Айтен Сабри: Защо само кметове на ДПС са под удар?

„Защо само кметове на ДПС стават обект на подобни акции?“ – този въпрос постави заместник-председателят на Народното събрание и на парламентарната група на ДПС Айтен Сабри след отвеждането на кмета на Кърджали Ерол Мюмюн за разпит.
Мюмюн е бил отведен в районното управление заедно с юридическия си представител. По информация на ДПС преди това служители на полицията са извършили действия в общината и в дома на кмета. Официални подробности за предмета на проверката и процесуалния му статут не са обявени.
„Саморазправата на управляващите с кметовете и с гласоподавателите на Движението за права и свободи продължава“, заяви Сабри пред журналисти. Тя каза, че това е третият пореден ден, в който се предприемат действия срещу кметове на ДПС.
Три акции за три дни
На 21 октомври служители на ГДБОП и ДАНС влязоха в община Белица и в дома на кмета Радослав Ревански. След продължила около седем часа акция той беше изведен с белезници и задържан. Ревански е и заместник-председател на ДПС.
По данни на БНТ при действията са иззети документи и компютърни конфигурации. Медията съобщи, че проверката е свързана с предполагаеми злоупотреби с обществени поръчки и европейски средства, включително проекти, отнасящи се до Агенция „Пътна инфраструктура“. Към този момент прокуратурата не е обявила официално дали на Ревански е повдигнато обвинение.
Ден по-рано е проведена акция в община Сунгурларе. Задържан е кметът Димитър Гавазов, като проверката според публикуваната информация е свързана с обществени поръчки. Така в рамките на три последователни дни действия на разследващи органи засегнаха кметовете на Сунгурларе, Белица и Кърджали – общини, управлявани от представители на ДПС.
Политическата версия на ДПС
Айтен Сабри свърза акциите с политическата конфронтация между ДПС и управляващите. „Почти сме сигурни, че това е, защото ДПС реши да изкара наяве всички схеми на Радев и Копринков. Затова е този натиск срещу нашите кметове“, каза тя.
ДПС определи действията като показни полицейски акции и заяви, че ще сезира европейски институции и правораздавателни органи. Партията твърди, че службите за сигурност се използват като политически инструмент.
Тези твърдения не са потвърдени от прокуратурата или от МВР. Публично обявените данни сочат, че проверките са свързани с обществени поръчки, европейско финансиране и други предполагаеми нарушения. До приключването на разследванията няма съдебно установена вина на нито един от кметовете.
ДПС ще прецени следващите си действия според обвиненията, които могат да бъдат повдигнати. Засега остава неясно дали проверките срещу тримата кметове ще бъдат обединени и кога прокуратурата ще даде официална информация за резултатите от действията в Кърджали.
Източници: bntnews.bg, nova.bg, vesti.bg
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
16:50 22.10.2026
2 Защото
16:50 22.10.2026
3 Тези
16:51 22.10.2026
4 Йода
16:51 22.10.2026
5 Лопата Орешник
16:52 22.10.2026
6 чиба в анадола
Коментиран от #18
16:52 22.10.2026
7 Тц, тц, тц
16:52 22.10.2026
8 Може би
16:53 22.10.2026
9 Защото !
Сме Вече !
Смачкани !
16:53 22.10.2026
10 Ко не разбра
16:54 22.10.2026
11 Разкрития
Та сега въртят циркове. Все още Прокуратурата и службите се владеят от Пеевски.
16:54 22.10.2026
12 Иван Иванов
Защото чрез кметовете на ДПС Шиши и приближените му партийци препират парите си.
Защото чрез кметовете на ДПС се "усвояват" милиони от нагласени държавни поръчки.
16:55 22.10.2026
13 НАРОД
16:55 22.10.2026
14 Ганю Балкански
Но знай,че.." мърша има във всяко стадо"- и в ГЕРБ,ППД,БСП и прочее
16:55 22.10.2026
15 Боздуган
16:56 22.10.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 не разбра ли?!
16:57 22.10.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Кьовеши
До коментар #16 от "Цвете":Ма Европейските фондове ли цицаха?
16:57 22.10.2026
20 Шапкаря
16:58 22.10.2026
21 гост
16:58 22.10.2026
22 Корман
16:58 22.10.2026
23 Защото на рундака
16:58 22.10.2026
24 Хммм
16:59 22.10.2026
25 защото сте
17:00 22.10.2026
26 история
17:03 22.10.2026
27 икономист
17:04 22.10.2026
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Гласоподавател
17:08 22.10.2026
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Аква
17:09 22.10.2026
32 Малкия ради
17:13 22.10.2026
33 Защо само ДПС?
Връща жеста.
17:15 22.10.2026
34 Анонимен
17:16 22.10.2026
35 въй въй
17:17 22.10.2026
36 хихихихи
17:18 22.10.2026
37 Правилно
17:20 22.10.2026
38 Отговора на този въпрос е
17:21 22.10.2026
39 едно дпс примерче
17:27 22.10.2026
40 Защо само кметове на ДПС са под удар?
демек общ поръчки лапане
а явно обичат да се фукат
17:30 22.10.2026
41 Този коментар е премахнат от модератор.
42 Отговора на този въпрос е
17:35 22.10.2026
43 Горски
17:37 22.10.2026