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Айтен Сабри: Защо само кметове на ДПС са под удар?
  Тема: Избори

Айтен Сабри: Защо само кметове на ДПС са под удар?

22 Октомври, 2026 16:48 669 43

  • айтен сабри-
  • дпс-
  • кметове-
  • полицейски акции-
  • ерол мюмюн

Заместник-председателят на парламента определи акциите в Белица, Сунгурларе и Кърджали като натиск срещу партията. Разследващите органи не са обявили публично политически мотив

Айтен Сабри: Защо само кметове на ДПС са под удар? - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

„Защо само кметове на ДПС стават обект на подобни акции?“ – този въпрос постави заместник-председателят на Народното събрание и на парламентарната група на ДПС Айтен Сабри след отвеждането на кмета на Кърджали Ерол Мюмюн за разпит.

Мюмюн е бил отведен в районното управление заедно с юридическия си представител. По информация на ДПС преди това служители на полицията са извършили действия в общината и в дома на кмета. Официални подробности за предмета на проверката и процесуалния му статут не са обявени.

„Саморазправата на управляващите с кметовете и с гласоподавателите на Движението за права и свободи продължава“, заяви Сабри пред журналисти. Тя каза, че това е третият пореден ден, в който се предприемат действия срещу кметове на ДПС.

Три акции за три дни

На 21 октомври служители на ГДБОП и ДАНС влязоха в община Белица и в дома на кмета Радослав Ревански. След продължила около седем часа акция той беше изведен с белезници и задържан. Ревански е и заместник-председател на ДПС.

По данни на БНТ при действията са иззети документи и компютърни конфигурации. Медията съобщи, че проверката е свързана с предполагаеми злоупотреби с обществени поръчки и европейски средства, включително проекти, отнасящи се до Агенция „Пътна инфраструктура“. Към този момент прокуратурата не е обявила официално дали на Ревански е повдигнато обвинение.

Ден по-рано е проведена акция в община Сунгурларе. Задържан е кметът Димитър Гавазов, като проверката според публикуваната информация е свързана с обществени поръчки. Така в рамките на три последователни дни действия на разследващи органи засегнаха кметовете на Сунгурларе, Белица и Кърджали – общини, управлявани от представители на ДПС.

Политическата версия на ДПС

Айтен Сабри свърза акциите с политическата конфронтация между ДПС и управляващите. „Почти сме сигурни, че това е, защото ДПС реши да изкара наяве всички схеми на Радев и Копринков. Затова е този натиск срещу нашите кметове“, каза тя.

ДПС определи действията като показни полицейски акции и заяви, че ще сезира европейски институции и правораздавателни органи. Партията твърди, че службите за сигурност се използват като политически инструмент.

Тези твърдения не са потвърдени от прокуратурата или от МВР. Публично обявените данни сочат, че проверките са свързани с обществени поръчки, европейско финансиране и други предполагаеми нарушения. До приключването на разследванията няма съдебно установена вина на нито един от кметовете.

ДПС ще прецени следващите си действия според обвиненията, които могат да бъдат повдигнати. Засега остава неясно дали проверките срещу тримата кметове ще бъдат обединени и кога прокуратурата ще даде официална информация за резултатите от действията в Кърджали.

Източници: bntnews.bg, nova.bg, vesti.bg


Кърджали / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    8 21 Отговор
    Не искат да купуват гласове за Радев и Йотова.

    16:50 22.10.2026

  • 2 Защото

    33 3 Отговор
    А защо не?

    16:50 22.10.2026

  • 3 Тези

    29 3 Отговор
    От незнам кое си дпс ли е апс ли е не се накрадоха, а електората ум ходи бос, гладен, бедн, беззъб.

    16:51 22.10.2026

  • 4 Йода

    28 1 Отговор
    Защото заслужавате.

    16:51 22.10.2026

  • 5 Лопата Орешник

    26 4 Отговор
    Глей сега къв тъп въпрос! По същата логика мога да попитам, защо само Мюмюни, Садифета и Сабрита защитават Шомпъла Делян? Щото вие сте неговите протежета и всички сте виновни! За това! Други въпроси?

    16:52 22.10.2026

  • 6 чиба в анадола

    18 6 Отговор
    вместо да ни обеснявате колко е хубаво в турция си отивайте там

    Коментиран от #18

    16:52 22.10.2026

  • 7 Тц, тц, тц

    18 4 Отговор
    Ама тая не е ли чела Конституцията ,чл.6?

    16:52 22.10.2026

  • 8 Може би

    15 0 Отговор
    Може би защото най -малко крадат, ха ха ха, майтап голям!

    16:53 22.10.2026

  • 9 Защото !

    7 0 Отговор
    Останалите !

    Сме Вече !

    Смачкани !

    16:53 22.10.2026

  • 10 Ко не разбра

    11 2 Отговор
    Щот са хора на АлиБаба!

    16:54 22.10.2026

  • 11 Разкрития

    8 2 Отговор
    Ами от ГЕРБ вече се включиха активно в предизборната кампания на Йотова, а Шиши с Копринков са поставили условие Демерджиев да бъде отстранен.
    Та сега въртят циркове. Все още Прокуратурата и службите се владеят от Пеевски.

    16:54 22.10.2026

  • 12 Иван Иванов

    20 3 Отговор
    Защото кметовете на ДПС са най-корумпираните.
    Защото чрез кметовете на ДПС Шиши и приближените му партийци препират парите си.
    Защото чрез кметовете на ДПС се "усвояват" милиони от нагласени държавни поръчки.

    16:55 22.10.2026

  • 13 НАРОД

    6 2 Отговор
    И аз това питам, това са хора работещи за благото на народа. Тяхното забогатяване не е от кражби, а от неуморен труд в името на народа.

    16:55 22.10.2026

  • 14 Ганю Балкански

    5 3 Отговор
    Айтен,Айтен! Най накрая бе зададен тоз въпрос,и то от жена. Браво на теб- дано не е под давление на вашия вожд Шишонии.
    Но знай,че.." мърша има във всяко стадо"- и в ГЕРБ,ППД,БСП и прочее

    16:55 22.10.2026

  • 15 Боздуган

    3 0 Отговор
    Въпрос за 100к. Жокер не помага.

    16:56 22.10.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 не разбра ли?!

    7 5 Отговор
    Щото не ви искаме тук, на свещената българска земя.

    16:57 22.10.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Кьовеши

    1 1 Отговор

    До коментар #16 от "Цвете":

    Ма Европейските фондове ли цицаха?

    16:57 22.10.2026

  • 20 Шапкаря

    7 1 Отговор
    Защото от пръв поглед си личи.

    16:58 22.10.2026

  • 21 гост

    12 0 Отговор
    ДПС е туморът на България.

    16:58 22.10.2026

  • 22 Корман

    7 0 Отговор
    Нали вие същите с феномена, феноменално подкарате кметовете на автентичното ДПС, преди да стане феноменално, че и на други партии. Що ревете сега не се разбира. Нали Феномена искаше борба с Дерибеите! Ето има я.

    16:58 22.10.2026

  • 23 Защото на рундака

    2 2 Отговор
    сте му слабост, нали трябва да зарадва стадото? Той ви бори и ви преборва. Голям пехливанин се оказа!

    16:58 22.10.2026

  • 24 Хммм

    3 0 Отговор
    Еревански официално не е от ДПС. То и кметът на Раднево уж не е, но май е

    16:59 22.10.2026

  • 25 защото сте

    13 1 Отговор
    големи измамници

    17:00 22.10.2026

  • 26 история

    13 0 Отговор
    Мачкаха всички хора навсякъде , крадат от къде могат , когато ги хванат било репресия .Ти да видиш ! Дъжава с 1300 години история ,се остави една шепа мародери да я разкостят 37 години .

    17:03 22.10.2026

  • 27 икономист

    8 2 Отговор
    Когато приехме еврото управлваше сглобката .Къде са парите от валутния борд , там се бяха събрали към 80 милиарда лева ?

    17:04 22.10.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Гласоподавател

    9 0 Отговор
    ДПС СТЕ ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА НАЧЕЛО С ДЕЛЯНЧО ПРАСЧЕВ

    17:08 22.10.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Аква

    5 0 Отговор
    Защото са добри, бели и пухкави

    17:09 22.10.2026

  • 32 Малкия ради

    8 1 Отговор
    Щото малкия Ради носи часовник за 50 000 евро те за това

    17:13 22.10.2026

  • 33 Защо само ДПС?

    3 1 Отговор
    Защото Доган е един от тези, които докараха Радев на власт.
    Връща жеста.

    17:15 22.10.2026

  • 34 Анонимен

    2 0 Отговор
    А другите кметове длъжни ли са да участват в схемите?

    17:16 22.10.2026

  • 35 въй въй

    3 0 Отговор
    Милата тя, с шест езика и доктор по икономика е работила секретар на общи на Кърджали и народен дупетат. А защо ли не й вярвам за нищо?!

    17:17 22.10.2026

  • 36 хихихихи

    3 0 Отговор
    Ревански го е орисала фамилията му. Ще реве!

    17:18 22.10.2026

  • 37 Правилно

    2 0 Отговор
    Ами да започнат и герберастките крадливи ктметове.

    17:20 22.10.2026

  • 38 Отговора на този въпрос е

    3 0 Отговор
    В самия въпрос защото кметовете на ДПС имат лоша слава или да го кажем така имат се за богопомазани.

    17:21 22.10.2026

  • 39 едно дпс примерче

    2 0 Отговор
    А Сабрие Сапунджиена на 70 години е член на Комисията за защита от дискриминация, след толкова скандали, много години след пенсия на богата държавна хранилка! А самата комисия има 80 човека админстрация - пълен потерес...Колко още има такива....

    17:27 22.10.2026

  • 40 Защо само кметове на ДПС са под удар?

    1 0 Отговор
    изглежда че бъркат най много в кацата с меда
    демек общ поръчки лапане
    а явно обичат да се фукат

    17:30 22.10.2026

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Отговора на този въпрос е

    2 0 Отговор
    В това че ДПС беше поставено в пълен комфорт и дори повече от комфорт за последните 35 години и не беше равнопоставено на другите политически играчи напротив беше толерирано несправедливо.

    17:35 22.10.2026

  • 43 Горски

    1 0 Отговор
    Така Радев и шайка показаха на ДПС кой ще лапа от схемите вече. Просто смяна на шефа, а за плебса зрелище. Ако осъдят един-двама поне ще си променя мнението. Когато арестуваха Иванчева и цял ден я държаха на улицата с белезници не ходиха да протестират, сега се сетили. Категорично да откажем да плащаме и цент данъци, ако тези ни осъдят в Страсбург. Иван Шкембеджиоглу да плаща разгодите от неговите 400 имота! Глупаците си мислят, че Хасковският пъпеш се опитва да направи нещо за обикновения българин, хахахахаха. Той направи нещо за обикновения българин - вдигна му данъците на ракията. Сега прословутият данък свръхпечалба от банките и мобилните оператори ще бъде калкулиран в тарифите за гражданите... С други думи - държавата ще обложи гражданите, а банките и операторите ще съберат парите и ще ги придвижат към фиска. Ама, за да не си мисли стадото за тези проблеми - трябва да има зрелище. Голям цирк точно преди изборите. Половин година нищо, назначения на всички хора на бацето и шишито навсякъде, всичко върви тихо и мазно отзад, и, о чудо, няколко дни преди изборите - екшън! Очевидно имат хората за глупаци, а в неделя и другата седмица на балотажа ще ги преброят.

    17:37 22.10.2026

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