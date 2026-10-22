Айтен Сабри: Защо само кметове на ДПС са под удар?

„Защо само кметове на ДПС стават обект на подобни акции?“ – този въпрос постави заместник-председателят на Народното събрание и на парламентарната група на ДПС Айтен Сабри след отвеждането на кмета на Кърджали Ерол Мюмюн за разпит.

Мюмюн е бил отведен в районното управление заедно с юридическия си представител. По информация на ДПС преди това служители на полицията са извършили действия в общината и в дома на кмета. Официални подробности за предмета на проверката и процесуалния му статут не са обявени.

„Саморазправата на управляващите с кметовете и с гласоподавателите на Движението за права и свободи продължава“, заяви Сабри пред журналисти. Тя каза, че това е третият пореден ден, в който се предприемат действия срещу кметове на ДПС.

Три акции за три дни

На 21 октомври служители на ГДБОП и ДАНС влязоха в община Белица и в дома на кмета Радослав Ревански. След продължила около седем часа акция той беше изведен с белезници и задържан. Ревански е и заместник-председател на ДПС.

По данни на БНТ при действията са иззети документи и компютърни конфигурации. Медията съобщи, че проверката е свързана с предполагаеми злоупотреби с обществени поръчки и европейски средства, включително проекти, отнасящи се до Агенция „Пътна инфраструктура“. Към този момент прокуратурата не е обявила официално дали на Ревански е повдигнато обвинение.

Ден по-рано е проведена акция в община Сунгурларе. Задържан е кметът Димитър Гавазов, като проверката според публикуваната информация е свързана с обществени поръчки. Така в рамките на три последователни дни действия на разследващи органи засегнаха кметовете на Сунгурларе, Белица и Кърджали – общини, управлявани от представители на ДПС.

Политическата версия на ДПС

Айтен Сабри свърза акциите с политическата конфронтация между ДПС и управляващите. „Почти сме сигурни, че това е, защото ДПС реши да изкара наяве всички схеми на Радев и Копринков. Затова е този натиск срещу нашите кметове“, каза тя.

ДПС определи действията като показни полицейски акции и заяви, че ще сезира европейски институции и правораздавателни органи. Партията твърди, че службите за сигурност се използват като политически инструмент.

Тези твърдения не са потвърдени от прокуратурата или от МВР. Публично обявените данни сочат, че проверките са свързани с обществени поръчки, европейско финансиране и други предполагаеми нарушения. До приключването на разследванията няма съдебно установена вина на нито един от кметовете.

ДПС ще прецени следващите си действия според обвиненията, които могат да бъдат повдигнати. Засега остава неясно дали проверките срещу тримата кметове ще бъдат обединени и кога прокуратурата ще даде официална информация за резултатите от действията в Кърджали.

Източници: bntnews.bg, nova.bg, vesti.bg