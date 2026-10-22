Цветанов: Акциите с кметовете на ДПС не са свързани с изборите. Подготовката на подобни операции отнема месеци

ГДБОП и ДАНС проведоха специализирани акции в общините Сунгурларе и Белица, при които бяха задържани кметовете Димитър Гавазов и Радослав Ревански.

Кметът на Кърджали Ерол Мюмюн също попадна във фокуса на полицейска проверка, след като беше отведен за снемане на обяснения по преписка.

Бившият министър на вътрешните работи Цветан Цветанов изрази мнение пред Bulgaria ON AIR, че разследването срещу кметовете по подозрения за престъпен сговор с цел търговия с влияние тепърва ще се развива и ще бъдат събирани допълнителни доказателства.

Според него моментът на акцията не е свързан с изборите, тъй като подготовката на подобна операция отнема месеци.

Разследването и събирането на доказателства

Цветанов очаква разследването да продължи с установяването на нови факти, които да подкрепят евентуалните обвинения в съда.

"Убеден съм, че това е началото и ще има доста други доказателства, които ще се събират, за да може тази теза да издържи в съда, ако се стигне до обвинение", заяви бившият министър на вътрешните работи в предаването "Денят ON AIR".

Според него подготовката на подобна операция изисква значително време и не бива автоматично да се обвързва с изборния процес.

"Необходими са поне 2-3 месеца, за да се подготви такава операция, и моментът, който е подбран, не е обвързан с изборите", посочи Цветанов.

Той отбеляза, че в случая става дума за обществени поръчки, начина, по който са били организирани, и предполагаемото отклоняване на публични средства.

Бившият вътрешен министър подчерта, че всяко разследване преминава през определени съдебни етапи и окончателната оценка за вината на обвиняемите може да бъде направена едва след приключването им.

По думите му именно след преминаването през последната съдебна инстанция ще стане ясно дали дадено лице е виновно и дали ще се стигне до присъда.

Не можем да говорим за политическа сглобка

По отношение на политическите интерпретации около акцията Цветанов коментира, че на този етап не може да се говори за политическа сглобка. Той призова да се проследи кои правителства са управлявали страната в периода от 2024 г. до октомври 2026 г.

Според него ДПС и ГЕРБ са основните политически формации, които не са заявили участието си в изборния процес, а връзката между това обстоятелство и акцията е по-скоро спекулативна, отколкото основана на конкретни факти.

Цветанов коментира и реакциите на политическите сили, като изрази съмнение, че част от тях не споделят публично всичко, което знаят.

"Наблюдавайки реакциите на политическите сили, мисля, че има нещо, което не споделят публично", отбеляза той.

Бившият министър каза още, че отговорността за изясняването на случая е в ръцете на разследващите органи.

"Бъдещето е в ръцете на всички, които разследват тези корупционни практики", добави Цветанов.

Позицията на Цветанов за Русия и Украйна

В коментара си Цветанов засегна и войната в Украйна, като заяви, че Русия трябва да понесе последствията от действията си.

"Русия като агресор трябва да получи заслуженото. Украйна изтърпя страшно много", каза бившият министър на вътрешните работи.

Той посочи, че България е запазила последователност в действията си спрямо Украйна и не се е отклонявала от поетия курс. Като пример даде договора за стратегическо партньорство с Киев, който не е бил прекратен с идването на Румен Радев.

Цветанов постави въпроса как страната може да защитава националните си интереси, като същевременно запазва принадлежността си към европейските ценности.

Той изрази увереност, че правителството ще защитава националните интереси на страната, без да се подчинява на Русия, и ще продължи да се придържа към европейските ценности.