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Цветанов: Акциите с кметовете на ДПС не са свързани с изборите. Подготовката на подобни операции отнема месеци

Цветанов: Акциите с кметовете на ДПС не са свързани с изборите. Подготовката на подобни операции отнема месеци

22 Октомври, 2026 22:39 1 152 12

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"Наблюдавайки реакциите на политическите сили, мисля, че има нещо, което не споделят публично", отбеляза бившият вътрешен министър

Цветанов: Акциите с кметовете на ДПС не са свързани с изборите. Подготовката на подобни операции отнема месеци - 1
Снимка: Bulgaria ON AIR
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

ГДБОП и ДАНС проведоха специализирани акции в общините Сунгурларе и Белица, при които бяха задържани кметовете Димитър Гавазов и Радослав Ревански.

Кметът на Кърджали Ерол Мюмюн също попадна във фокуса на полицейска проверка, след като беше отведен за снемане на обяснения по преписка.

Бившият министър на вътрешните работи Цветан Цветанов изрази мнение пред Bulgaria ON AIR, че разследването срещу кметовете по подозрения за престъпен сговор с цел търговия с влияние тепърва ще се развива и ще бъдат събирани допълнителни доказателства.

Според него моментът на акцията не е свързан с изборите, тъй като подготовката на подобна операция отнема месеци.

Разследването и събирането на доказателства
Цветанов очаква разследването да продължи с установяването на нови факти, които да подкрепят евентуалните обвинения в съда.
"Убеден съм, че това е началото и ще има доста други доказателства, които ще се събират, за да може тази теза да издържи в съда, ако се стигне до обвинение", заяви бившият министър на вътрешните работи в предаването "Денят ON AIR".

Според него подготовката на подобна операция изисква значително време и не бива автоматично да се обвързва с изборния процес.

"Необходими са поне 2-3 месеца, за да се подготви такава операция, и моментът, който е подбран, не е обвързан с изборите", посочи Цветанов.

Той отбеляза, че в случая става дума за обществени поръчки, начина, по който са били организирани, и предполагаемото отклоняване на публични средства.

Бившият вътрешен министър подчерта, че всяко разследване преминава през определени съдебни етапи и окончателната оценка за вината на обвиняемите може да бъде направена едва след приключването им.

По думите му именно след преминаването през последната съдебна инстанция ще стане ясно дали дадено лице е виновно и дали ще се стигне до присъда.

Не можем да говорим за политическа сглобка
По отношение на политическите интерпретации около акцията Цветанов коментира, че на този етап не може да се говори за политическа сглобка. Той призова да се проследи кои правителства са управлявали страната в периода от 2024 г. до октомври 2026 г.
Според него ДПС и ГЕРБ са основните политически формации, които не са заявили участието си в изборния процес, а връзката между това обстоятелство и акцията е по-скоро спекулативна, отколкото основана на конкретни факти.

Цветанов коментира и реакциите на политическите сили, като изрази съмнение, че част от тях не споделят публично всичко, което знаят.

"Наблюдавайки реакциите на политическите сили, мисля, че има нещо, което не споделят публично", отбеляза той.

Бившият министър каза още, че отговорността за изясняването на случая е в ръцете на разследващите органи.

"Бъдещето е в ръцете на всички, които разследват тези корупционни практики", добави Цветанов.

Позицията на Цветанов за Русия и Украйна
В коментара си Цветанов засегна и войната в Украйна, като заяви, че Русия трябва да понесе последствията от действията си.

"Русия като агресор трябва да получи заслуженото. Украйна изтърпя страшно много", каза бившият министър на вътрешните работи.
Той посочи, че България е запазила последователност в действията си спрямо Украйна и не се е отклонявала от поетия курс. Като пример даде договора за стратегическо партньорство с Киев, който не е бил прекратен с идването на Румен Радев.

Цветанов постави въпроса как страната може да защитава националните си интереси, като същевременно запазва принадлежността си към европейските ценности.

Той изрази увереност, че правителството ще защитава националните интереси на страната, без да се подчинява на Русия, и ще продължи да се придържа към европейските ценности.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

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  • 1 Мъпет шоу

    5 2 Отговор
    РунДя след като опря до мозъка на Цвък работата е фира

    22:41 22.10.2026

  • 2 Европеец

    6 4 Отговор
    Цветанов е прав, а въпреки че не го харесвам...

    22:44 22.10.2026

  • 3 Кьовеши

    1 3 Отговор
    Мдааа

    22:46 22.10.2026

  • 4 Сатана Z

    5 6 Отговор
    Акцията срещу Румен днес също е подготвена добре.Соня Колтуклиева падна на паветата като талпа ,но продължаваше да стиска телефона като бръмбар сламка.

    Коментиран от #6, #7

    22:47 22.10.2026

  • 5 Гробар

    7 2 Отговор
    А оня мошеник кмета на Варна защо го пази Чорапа?

    22:47 22.10.2026

  • 6 Гробар

    4 4 Отговор

    До коментар #4 от "Сатана Z":

    Сама се е потрошила за некой лев. Криза.

    22:49 22.10.2026

  • 7 Наказателен кодекс

    2 0 Отговор

    До коментар #4 от "Сатана Z":

    Синчето ще го съди

    22:49 22.10.2026

  • 8 Фифи

    7 1 Отговор
    Абсолютна подигравка е някой да дава
    трибуна на Апартамента.
    "Мисловните" му колаборации пък са крайна обида!

    22:52 22.10.2026

  • 9 Щом и трепат вече..

    4 1 Отговор
    Лизачите и лизачките наистина взеха властта. Мутри на селски тетки са начело на държавата.

    22:56 22.10.2026

  • 10 Цецо

    3 0 Отговор
    Апартамента върти трибуквието защото очаква нещо хубаво за него.

    23:06 22.10.2026

  • 11 Безспорно подготовката е дълга

    2 0 Отговор
    Но моментът за реализацията е избор на ръководството на МВР, разбирай Демерджиев. За мен остава усещянето, че някой не е бил точен с парите.

    23:22 22.10.2026

  • 12 Господар на кмета

    0 0 Отговор
    Чак пък месеци, едни хора си назначават кметове и после същите хора ги маскарят пред обществото,

    23:37 22.10.2026

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