ДПС спечели три кметства на частичните местни избори, проведени на 18 октомври. Нургин Басри е избран за кмет на Драгомъж в община Исперих, Ихсан Селимов печели в Обител, община Омуртаг, а Юсеин Салиф – в Токачка, община Крумовград. Резултатите бяха съобщени от партията и публикувани от „24 часа“.

В Драгомъж Басри е бил единственият кандидат и е получил 101 гласа. До урните са отишли 110 от общо 264 избиратели, което прави активност от 41,67 процента. Една бюлетина е обявена за недействителна, а осем души са отбелязали, че не подкрепят никого, съобщи пред БТА заместник-председателят на Общинската избирателна комисия в Исперих Джанан Родоплу.

Три различни изборни ситуации

В Токачка също е имало само един кандидат – Юсеин Салиф от ДПС. Преди вота Общинската избирателна комисия в Крумовград е регистрирала две партии, но кандидатура е издигнала само ДПС. Право на глас в селото са имали близо 290 души, а изборите са били насрочени след кончината на редовно избрания кмет Мухамед Мустафа Имам в края на юли.

В Обител Селимов се е състезавал с Джелял Мустафов, издигнат от „Величие“. Частичният вот там е бил насрочен, след като в началото на юни са прекратени предсрочно пълномощията на досегашния кмет Исмет Ереджебов.

Председателят на ДПС Делян Пеевски поздрави избирателите, местните структури и новоизбраните кметове. „Резултатите показват, че ДПС се намира в много добра кондиция“, заяви той, като подчерта значението, което партията отдава на местната власт. Цитатът е разпространен от пресцентъра на ДПС и цитиран от „24 часа“.

Източници: 24chasa.bg, bta.bg