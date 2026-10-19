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ДПС спечели три кметства на частичните местни избори
  Тема: Избори

ДПС спечели три кметства на частичните местни избори

19 Октомври, 2026 08:34 908 4

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  • юсеин салиф

Нургин Басри, Ихсан Селимов и Юсеин Салиф са новите кметове на Драгомъж, Обител и Токачка

ДПС спечели три кметства на частичните местни избори - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

ДПС спечели три кметства на частичните местни избори, проведени на 18 октомври. Нургин Басри е избран за кмет на Драгомъж в община Исперих, Ихсан Селимов печели в Обител, община Омуртаг, а Юсеин Салиф – в Токачка, община Крумовград. Резултатите бяха съобщени от партията и публикувани от „24 часа“.

В Драгомъж Басри е бил единственият кандидат и е получил 101 гласа. До урните са отишли 110 от общо 264 избиратели, което прави активност от 41,67 процента. Една бюлетина е обявена за недействителна, а осем души са отбелязали, че не подкрепят никого, съобщи пред БТА заместник-председателят на Общинската избирателна комисия в Исперих Джанан Родоплу.

Три различни изборни ситуации

В Токачка също е имало само един кандидат – Юсеин Салиф от ДПС. Преди вота Общинската избирателна комисия в Крумовград е регистрирала две партии, но кандидатура е издигнала само ДПС. Право на глас в селото са имали близо 290 души, а изборите са били насрочени след кончината на редовно избрания кмет Мухамед Мустафа Имам в края на юли.

В Обител Селимов се е състезавал с Джелял Мустафов, издигнат от „Величие“. Частичният вот там е бил насрочен, след като в началото на юни са прекратени предсрочно пълномощията на досегашния кмет Исмет Ереджебов.

Председателят на ДПС Делян Пеевски поздрави избирателите, местните структури и новоизбраните кметове. „Резултатите показват, че ДПС се намира в много добра кондиция“, заяви той, като подчерта значението, което партията отдава на местната власт. Цитатът е разпространен от пресцентъра на ДПС и цитиран от „24 часа“.

Източници: 24chasa.bg, bta.bg


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

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  • 1 Чалмата

    4 0 Отговор
    Тук е Пакистан, българи-няма!

    08:39 19.10.2026

  • 2 Ново начало

    5 0 Отговор
    При тези нива на избирателна активност, изборите са нелегитимни, без дори да се отчитат другите евентуални изборни нарушения.

    08:42 19.10.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Шапкаря

    3 0 Отговор
    В тия села няма други освен дпс.Дпс избира дпс.

    08:52 19.10.2026

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