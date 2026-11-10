Пеевски: Трагедията на „Тракия“ е тест за властта

Трагедията на автомагистрала „Тракия“ е тест за способността на властта да се справи с последиците от инцидента. Това заяви лидерът на ДПС Делян Пеевски в позиция, разпространена след двата тежки верижни сблъсъка на магистралата.
Пеевски поднесе съболезнования на близките на загиналите и пожела бързо възстановяване на ранените. „Властта е отговорност“, заявява той.
По данни, публикувани за катастрофите, единият сблъсък е станал при 289-ия километър в платното към Бургас, а другият – при 294-ия километър преди пътния възел „Зимница“ в посока София. При инцидентите има загинали и десетки ранени.
Критика към действията на министрите
В позицията си лидерът на ДПС критикува опитите на министрите да обясняват случилото се с действия или бездействия на предишни управляващи. По думите му недостатъчни са и обещанията за създаване на работни групи, ако те не водят до конкретни действия.„Всеки опит на министрите да си измиват ръцете с нещо „преди“ или да обещават с „работни групи“ нещо за в бъдеще е признак на страх, безпомощност и слабост“, заявява Пеевски.
Той определя катастрофата като трагедия за десетки семейства и посочва, че от реакцията на институциите зависи как ще бъдат поети отговорността и последиците.
Благодарност към спасителните екипи
Пеевски изразява благодарност към полицаите, медицинските екипи, медицинските сестри, военнослужещите и доброволците, които участват в спасителните действия и се грижат за пострадалите.
В позицията не се посочват конкретни оставки или конкретен пакет от мерки. Искането към властта е формулирано като призив за отговорност и действия след тежкия инцидент на автомагистрала „Тракия“.
Източници: novini.bg
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 фактология
Коментиран от #5, #18, #32
18:17 10.11.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Да,ама не
18:18 10.11.2026
4 604
18:19 10.11.2026
5 Пешоо
До коментар #1 от "фактология":Хахахаааа отговорностнот властта.... кой понесе отговорност за последните 40г.?
18:19 10.11.2026
6 гражданин
18:20 10.11.2026
7 гОШО
18:21 10.11.2026
8 Тик-Ток
18:25 10.11.2026
9 Власта
18:25 10.11.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Целото АПИ
18:26 10.11.2026
12 сикоас
18:27 10.11.2026
13 А за теб
Направи 1 тест, да ти видим резултатите.
Изборите тест ли са?
18:27 10.11.2026
14 Мазен Шопар
18:27 10.11.2026
15 Горски
18:28 10.11.2026
16 Деда му
18:29 10.11.2026
17 Леле Грууу ххххх
18:32 10.11.2026
18 Ахааа
До коментар #1 от "фактология":Точно Шиши и Боко са най- виновни за лошото качество на пътищата, заради откраднатите милиарди!.... Не е виновна само мъглата....
18:36 10.11.2026
19 Тест ?
18:36 10.11.2026
20 Да,тест е,но за вашитекалинки в АПИ,
18:37 10.11.2026
21 Полеви аз полицай от време оно
18:37 10.11.2026
22 Коледа
18:38 10.11.2026
23 Емигрант
18:38 10.11.2026
24 Гневен
18:41 10.11.2026
25 ЗАЩО
18:46 10.11.2026
26 Златен евростандарт
18:50 10.11.2026
27 Гост
18:50 10.11.2026
28 Цвете
18:56 10.11.2026
29 ЗАПОЧВА СЕ
18:57 10.11.2026
30 абе да
18:59 10.11.2026
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Йога
До коментар #1 от "фактология":Защото е БОГ ТОЛУМ и не може да се наведе
19:04 10.11.2026
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 Слагаш белчуци
19:08 10.11.2026
35 Иде Коледа
Но с цялата си наглост продължава да вика: Дръжте крадеца!!
19:09 10.11.2026
36 Да, да
19:11 10.11.2026
37 Точно ти
БАЙ СТАВРИ ТЕ ЧАКА.
19:17 10.11.2026