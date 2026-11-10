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Пеевски: Трагедията на „Тракия“ е тест за властта

Пеевски: Трагедията на „Тракия“ е тест за властта

10 Ноември, 2026 18:17 1 011 37

  • делян пеевски-
  • дпс-
  • магистрала тракия-
  • верижна катастрофа-
  • властта

Лидерът на ДПС поднесе съболезнования на близките на загиналите и поиска отговорност от управляващите за последиците от тежкия инцидент

Пеевски: Трагедията на „Тракия“ е тест за властта - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Трагедията на автомагистрала „Тракия“ е тест за способността на властта да се справи с последиците от инцидента. Това заяви лидерът на ДПС Делян Пеевски в позиция, разпространена след двата тежки верижни сблъсъка на магистралата.

Пеевски поднесе съболезнования на близките на загиналите и пожела бързо възстановяване на ранените. „Властта е отговорност“, заявява той.

По данни, публикувани за катастрофите, единият сблъсък е станал при 289-ия километър в платното към Бургас, а другият – при 294-ия километър преди пътния възел „Зимница“ в посока София. При инцидентите има загинали и десетки ранени.

Критика към действията на министрите

В позицията си лидерът на ДПС критикува опитите на министрите да обясняват случилото се с действия или бездействия на предишни управляващи. По думите му недостатъчни са и обещанията за създаване на работни групи, ако те не водят до конкретни действия.

„Всеки опит на министрите да си измиват ръцете с нещо „преди“ или да обещават с „работни групи“ нещо за в бъдеще е признак на страх, безпомощност и слабост“, заявява Пеевски.

Той определя катастрофата като трагедия за десетки семейства и посочва, че от реакцията на институциите зависи как ще бъдат поети отговорността и последиците.

Благодарност към спасителните екипи

Пеевски изразява благодарност към полицаите, медицинските екипи, медицинските сестри, военнослужещите и доброволците, които участват в спасителните действия и се грижат за пострадалите.

В позицията не се посочват конкретни оставки или конкретен пакет от мерки. Искането към властта е формулирано като призив за отговорност и действия след тежкия инцидент на автомагистрала „Тракия“.

Източници: novini.bg


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 фактология

    47 1 Отговор
    Делян защо не отиде там лично да помага?

    Коментиран от #5, #18, #32

    18:17 10.11.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Да,ама не

    24 1 Отговор
    Ти да видиш!

    18:18 10.11.2026

  • 4 604

    50 1 Отговор
    Срама нямате изроуди, пак се търси килипир...

    18:19 10.11.2026

  • 5 Пешоо

    43 1 Отговор

    До коментар #1 от "фактология":

    Хахахаааа отговорностнот властта.... кой понесе отговорност за последните 40г.?

    18:19 10.11.2026

  • 6 гражданин

    53 2 Отговор
    Докато тоз и боко са на свобода , бял ден няма да види нашата страна , и все ще е така !!

    18:20 10.11.2026

  • 7 гОШО

    46 1 Отговор
    Това е ЦИНИЗЪМ

    18:21 10.11.2026

  • 8 Тик-Ток

    50 2 Отговор
    Какъв тест бе Прасе,това е наследството на Тиквата Прасето и Простокирчовците

    18:25 10.11.2026

  • 9 Власта

    6 21 Отговор
    Ще караме бавно ,със съобразена скорост,камиона без спирачки,по нанадолнището!

    18:25 10.11.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Целото АПИ

    11 5 Отговор
    в коментарите,днес!

    18:26 10.11.2026

  • 12 сикоас

    40 3 Отговор
    Бapeкoв: Cлyчилoтo ce нa AM „Tpaкия“ нe e вepижнa кaтacтpoфa, a УБИЙCTBO! Paзcлeдвaйтe Бopиcoв! И Шишко дето въртя в скута педофилите от ПП и ДБ и той плюска.

    18:27 10.11.2026

  • 13 А за теб

    30 0 Отговор
    А за теб, какъв е теста, защо винаги си присвояваш ролята на тестващ?!
    Направи 1 тест, да ти видим резултатите.
    Изборите тест ли са?

    18:27 10.11.2026

  • 14 Мазен Шопар

    29 0 Отговор
    Прави се на загрижен.

    18:27 10.11.2026

  • 15 Горски

    23 0 Отговор
    Поклон пред загиналите невинни хора и искрени съболезнования към близките им ! Голяма трагедия вследствие на разграбеното през годините до сега. Деляне, върни крадените милиарди , както и умника Боко за да се оправи всичко разрушено и неглижирано от вас. Това е наследство от бясната антибългарска клика и вие сте косвените убийци на тези хора. За съжаление много хора по магистралата не спазват разумна дистанция дори при ясно време. При съвременните комфортни коли някой не осъзнават скоростта и колко е дълъг спирачния път. А в мъгла, дори шофьорите на тирове карат "на късмет". За съжаление, като има мъгла не всичко зависи от теб. Дори да караш бавно за да си сигурен че може да спреш до там докъдето имаш видимост (както си трябва), достатъчно е един - двама идиоти да има някъде зад теб и си готов. 8 часа държат хората там за да може точния с парите да се снимал с журналисти брифинг щял да дава ама чакал премиера. 523 млн. лв. стоят във Фонда за пътна безопасност, а жертвите на катастрофи растат, отиват за текущи ремонти на РПУ-та, закупуване на служебни облекла и канцеларски материали, семинари и конкурси като „Пътен полицай на годината“.

    18:28 10.11.2026

  • 16 Деда му

    20 0 Отговор
    Е бил голям милиционер навремето затова като беше на власт купиха стотици нови полицейски коли милиони евра за пътната безопасност на милиционерите.

    18:29 10.11.2026

  • 17 Леле Грууу ххххх

    16 0 Отговор
    Се обади.

    18:32 10.11.2026

  • 18 Ахааа

    17 0 Отговор

    До коментар #1 от "фактология":

    Точно Шиши и Боко са най- виновни за лошото качество на пътищата, заради откраднатите милиарди!.... Не е виновна само мъглата....

    18:36 10.11.2026

  • 19 Тест ?

    16 0 Отговор
    Кои са тестваните ? Звучи вулгарно , безчувствено , подигравателно - унизително към България , българските граждани , политиката и т.н. ! Безсрамно е и мисленето .

    18:36 10.11.2026

  • 20 Да,тест е,но за вашитекалинки в АПИ,

    14 1 Отговор
    а те са хиляди,назначени главно през управлението на тиквата,и свинята!

    18:37 10.11.2026

  • 21 Полеви аз полицай от време оно

    11 0 Отговор
    ТОВА ВЕШИНГРАДСКО ОГОЕНО ПРАСЕ ГОВОРИ ГЛУПОСТИ ДАНО СЕ НАМЕРИ ЧИТАВ ПРОКУРОР С ТОПКИ ДА МУ ВИДИ СМЕТКАТА.

    18:37 10.11.2026

  • 22 Коледа

    12 0 Отговор
    Тест за прасетата

    18:38 10.11.2026

  • 23 Емигрант

    18 0 Отговор
    Ей го обявеният от САЩ и Великобритания за престъпник се явява обвинител вместо обвияем както обеща генералът-комунист и същият този престъпник с имунитет сега използва смъртта на хората за да политизира трагедията ! Наглост и непочтеност, но така ще е защото вместо в затвора глупаци му подариха имунитет, а управници не искат да го разследват за КТБ и Булгартабак а се занимават с някакви полети за 4-5 милиона вместо с престъпления за 5-6 МИЛИАРДА ! С такива просташки реалности България ще дълбае дъното на мизерията !

    18:38 10.11.2026

  • 24 Гневен

    13 0 Отговор
    Докога от трагедиите на хората ще се трупат политически дивиденти???!!!

    18:41 10.11.2026

  • 25 ЗАЩО

    10 0 Отговор
    Пеевски и ББ тест е за Вас как я до правихте 100кмдо Бургас.ББ. се хвалеше колко хиляди км в " построил".Държавата неможачи я съсипахте .

    18:46 10.11.2026

  • 26 Златен евростандарт

    11 0 Отговор
    На опозицията за всичко е виновен Радев, а за Ес-Путин

    18:50 10.11.2026

  • 27 Гост

    7 1 Отговор
    Ква власт бе, муфлон?!! Има една престъпна клика, която продължи и ще доразвие всички схеми, кражби и далавери наследени от тебе и ортака ти борисоф.

    18:50 10.11.2026

  • 28 Цвете

    4 0 Отговор
    ТЛЪСТИЯ ОТГОВОРИ.А КОЙ Е ПРИСВОЯВАЛ ПАРИ ОТ АПИ ? 🤦‍♂️🙄🤔

    18:56 10.11.2026

  • 29 ЗАПОЧВА СЕ

    2 0 Отговор
    ВОЙ ОТ ЗАЙЧАРНИКА , СЕГА ВОЙ ОТ СВИ НАРНИКА , СЛЕДВА ВОЙ ОТ ПРдРОХАНСКИТЕ ЛАМИ.........

    18:57 10.11.2026

  • 30 абе да

    0 0 Отговор
    тест за властта и чест за предишната която слогува на сатаните които искат да ни унищожат и да вземат територията

    18:59 10.11.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Йога

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "фактология":

    Защото е БОГ ТОЛУМ и не може да се наведе

    19:04 10.11.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Слагаш белчуци

    0 0 Отговор
    По добре не се показвай лешояд дебел !

    19:08 10.11.2026

  • 35 Иде Коледа

    2 0 Отговор
    Тази мазна и дебела св и .ня е прак виновник за трагедията - неговите фирми "посторйха" тези :магистрали" и ограбиха половината пари.
    Но с цялата си наглост продължава да вика: Дръжте крадеца!!

    19:09 10.11.2026

  • 36 Да, да

    1 0 Отговор
    А Коледа е тест за Шиши!

    19:11 10.11.2026

  • 37 Точно ти

    1 0 Отговор
    ВЕЧЕ СИ НИКОЙ!
    БАЙ СТАВРИ ТЕ ЧАКА.

    19:17 10.11.2026

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