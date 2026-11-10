Пеевски: Трагедията на „Тракия“ е тест за властта

Трагедията на автомагистрала „Тракия“ е тест за способността на властта да се справи с последиците от инцидента. Това заяви лидерът на ДПС Делян Пеевски в позиция, разпространена след двата тежки верижни сблъсъка на магистралата.

Пеевски поднесе съболезнования на близките на загиналите и пожела бързо възстановяване на ранените. „Властта е отговорност“, заявява той.

По данни, публикувани за катастрофите, единият сблъсък е станал при 289-ия километър в платното към Бургас, а другият – при 294-ия километър преди пътния възел „Зимница“ в посока София. При инцидентите има загинали и десетки ранени.

Критика към действията на министрите

В позицията си лидерът на ДПС критикува опитите на министрите да обясняват случилото се с действия или бездействия на предишни управляващи. По думите му недостатъчни са и обещанията за създаване на работни групи, ако те не водят до конкретни действия.

„Всеки опит на министрите да си измиват ръцете с нещо „преди“ или да обещават с „работни групи“ нещо за в бъдеще е признак на страх, безпомощност и слабост“, заявява Пеевски.

Той определя катастрофата като трагедия за десетки семейства и посочва, че от реакцията на институциите зависи как ще бъдат поети отговорността и последиците.

Благодарност към спасителните екипи

Пеевски изразява благодарност към полицаите, медицинските екипи, медицинските сестри, военнослужещите и доброволците, които участват в спасителните действия и се грижат за пострадалите.

В позицията не се посочват конкретни оставки или конкретен пакет от мерки. Искането към властта е формулирано като призив за отговорност и действия след тежкия инцидент на автомагистрала „Тракия“.

Източници: novini.bg