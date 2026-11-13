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ДПС предлага промени в данъчните закони, брани домашната ракия
  Тема: Икономика

ДПС предлага промени в данъчните закони, брани домашната ракия

13 Ноември, 2026 12:24 49 5

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  • такса смет-
  • лични асистенти

Партията иска защита за домашната ракия, ограничаване на ръста на такса смет и запазване на правата на личните асистенти

ДПС предлага промени в данъчните закони, брани домашната ракия - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Парламентарната група на ДПС ще предложи промени в пакета от данъчни закони, внесен от правителството за разглеждане в Народното събрание. Предложенията бяха представени от депутатите Атидже Вели и Айтен Сабри на брифинг в парламента. Те засягат домашната ракия, такса битови отпадъци, данъчното облагане при продажба на имоти, туристическия данък, стартиращите компании и облекченията за деца.

Едно от основните искания е да отпаднат текстовете, свързани с домашно произведената ракия. От ДПС смятат, че хората, които споделят ракия с близки и приятели, не трябва да бъдат поставяни под общ знаменател с нарушителите, които продават контрабанден алкохол.

Партията настоява също да не се допуска рязко увеличение на такса битови отпадъци вследствие на повишаването на данъчните оценки на имотите. „Целта е домакинствата да не поемат прекомерна финансова тежест“, заявиха от ДПС.

Предложения за имотите и бизнеса

ДПС предлага да отпадне предвиденото от правителството задължение за регистрация по ДДС на предприемачи при първа продажба на жилище или друг имот.

За стартиращите компании и младите предприемачи партията иска по-благоприятни условия. Предложението предвижда загубите да могат да се пренасят за срок от 10 години и в размер на 100%. ДПС предлага туристическият данък да остане на сегашната ставка от 3%.

Данъчни облекчения и лични асистенти

Сред предложенията е и облекчаване на процедурата за ползване на данъчните облекчения за деца. Според ДПС необходимите данни и документи трябва да бъдат включени в данъчната декларация, без да се създават допълнителни административни затруднения и проблеми при последващи проверки.

На брифинга беше поставен и въпросът за правата на личните асистенти. Атидже Вели заяви, че само за един ден е получила над 30 становища от заинтересовани страни и родители, които изразяват възмущение от предвиденото ограничаване на социални права.

Позицията на ДПС е против отнемането на тези права, особено когато става въпрос за хора, които се грижат за болните си деца и близки. Предложенията предстои да бъдат внесени и разгледани в рамките на парламентарната процедура по данъчните закони.

Източници: novini.bg


София / България
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