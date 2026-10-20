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Колективното трудово договаряне е във фокуса на конференция

Колективното трудово договаряне е във фокуса на конференция

20 Октомври, 2026 06:34 601 5

  • колективно трудово договаряне-
  • ръст на заплатите-
  • минимална работна заплата-
  • синдикати-
  • европейска конфедерация на профсъюзите

Европейската конфедерация на профсъюзите обсъжда ръста на заплатите и минималното възнаграждение у нас и в ЕС

Колективното трудово договаряне е във фокуса на конференция - 1
Снимка: БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Колективното трудово договаряне и повишаването на заплатите са във фокуса на международна конференция, която се провежда в България на 20 и 21 октомври. Организатор е Европейската конфедерация на профсъюзите, а домакин е Конфедерацията на независимите синдикати в България.

Сред основните теми са състоянието на колективното трудово договаряне и политиката по отношение на минималната работна заплата в България и Европейския съюз. Участниците ще обсъдят ролята на синдикатите и възможностите чрез колективни споразумения да се постигне ръст на възнагражденията.

Синдикатите настояват за по-високи доходи

Конференцията се провежда на фона на спор около предложенията за възнагражденията в обществения сектор и размера на минималната работна заплата. След критики към предложенията финансовият министър Гълъб Донев се е срещнал със синдикати и работодатели.

Синдикатите са поискали 10% увеличение на заплатите в обществения сектор вместо предложените 5%. По предоставената информация изключение е сектор „Сигурност“, за който не е предвидено увеличение.

От синдикална страна е поискан и по-висок размер на минималната работна заплата – 690 евро вместо предложените 660 евро. Разликата между двете стойности е 30 евро.

Дискусиите в България са част от по-широкия европейски разговор за обхвата на колективното трудово договаряне, минималните възнаграждения и начините за ограничаване на нископлатения труд. Допълнителни решения за размера на заплатите и минималното възнаграждение не са посочени в предоставената информация.

Източници: nova.bg


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Откъде ще ги вземете

    4 0 Отговор
    тези по-високи заплати, от повишени данъци и осигуровки, акцизи.
    Що за цинизъм, 5000 лева стартова заплата на бюджетници, 200 000 заплати шефове на болници и управител Лукойл. от 12 000 до 20 000 заплати депутати и Комисии.
    Здравна повишена, без необлагаем минимум.
    Повишение местни данъци и такси за 3 г. с 100%, Данъчната оценка Радев, и веднага общините
    ще повишат данък смет. На месец здравни, местни данъци, топла вода, студена, парно с 30% сградна и ток общо, мобилни 220 ойро, едно пазаруване за ядене в квартални магазини 120 ойро на седмица, 480 ойро. Вече сме минус 60 ойро.
    А санитарни препарати, хигиенни продукти, лекарства?
    А зъболекари?
    Още ще им повишавате заплатите на бюджетниците, вместо да ги съкратите с 50%.
    68 милиарда лева по въвеждане Ойро, разходи, вклч. ЕСМ да спасяваме социалните с-ми на Франция и Испания.
    България не ви е бащиния. Замразявате пенсии, и режете бюджетни заплати.
    Докога със заеми и лехви без Реформи.
    5.5 милиона с 240 депутати, от които 20 вършат работа.

    Коментиран от #2

    06:56 20.10.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 безпартиен

    3 0 Отговор
    Когато някой политик поиска повишаване на заплатите, нека каже ОТ КОГО ЩЕ ВЗЕМЕ за ДА ДАДЕ! При намаляло с 25/100 население на страната, трябва да се намали с поне толкова и щата в бюджетната сфера!

    07:40 20.10.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Че то и сега си е колективно по браншове

    1 0 Отговор
    Чудят се как да не бачкат и да ни хвърлят прах в очите. То не бяха конференции, форуми, комисии, конгреси, заседания, тристранки, ...
    Измиват си ръцете, че уж правят нещо, за да вземат пари за празнодумство.
    Работете бре!

    08:35 20.10.2026

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