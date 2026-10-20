Колективното трудово договаряне е във фокуса на конференция

Колективното трудово договаряне и повишаването на заплатите са във фокуса на международна конференция, която се провежда в България на 20 и 21 октомври. Организатор е Европейската конфедерация на профсъюзите, а домакин е Конфедерацията на независимите синдикати в България.
Сред основните теми са състоянието на колективното трудово договаряне и политиката по отношение на минималната работна заплата в България и Европейския съюз. Участниците ще обсъдят ролята на синдикатите и възможностите чрез колективни споразумения да се постигне ръст на възнагражденията.
Синдикатите настояват за по-високи доходи
Конференцията се провежда на фона на спор около предложенията за възнагражденията в обществения сектор и размера на минималната работна заплата. След критики към предложенията финансовият министър Гълъб Донев се е срещнал със синдикати и работодатели.
Синдикатите са поискали 10% увеличение на заплатите в обществения сектор вместо предложените 5%. По предоставената информация изключение е сектор „Сигурност“, за който не е предвидено увеличение.
От синдикална страна е поискан и по-висок размер на минималната работна заплата – 690 евро вместо предложените 660 евро. Разликата между двете стойности е 30 евро.
Дискусиите в България са част от по-широкия европейски разговор за обхвата на колективното трудово договаряне, минималните възнаграждения и начините за ограничаване на нископлатения труд. Допълнителни решения за размера на заплатите и минималното възнаграждение не са посочени в предоставената информация.
Източници: nova.bg
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Откъде ще ги вземете
Що за цинизъм, 5000 лева стартова заплата на бюджетници, 200 000 заплати шефове на болници и управител Лукойл. от 12 000 до 20 000 заплати депутати и Комисии.
Здравна повишена, без необлагаем минимум.
Повишение местни данъци и такси за 3 г. с 100%, Данъчната оценка Радев, и веднага общините
ще повишат данък смет. На месец здравни, местни данъци, топла вода, студена, парно с 30% сградна и ток общо, мобилни 220 ойро, едно пазаруване за ядене в квартални магазини 120 ойро на седмица, 480 ойро. Вече сме минус 60 ойро.
А санитарни препарати, хигиенни продукти, лекарства?
А зъболекари?
Още ще им повишавате заплатите на бюджетниците, вместо да ги съкратите с 50%.
68 милиарда лева по въвеждане Ойро, разходи, вклч. ЕСМ да спасяваме социалните с-ми на Франция и Испания.
България не ви е бащиния. Замразявате пенсии, и режете бюджетни заплати.
Докога със заеми и лехви без Реформи.
5.5 милиона с 240 депутати, от които 20 вършат работа.
Коментиран от #2
06:56 20.10.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 безпартиен
07:40 20.10.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Че то и сега си е колективно по браншове
Измиват си ръцете, че уж правят нещо, за да вземат пари за празнодумство.
Работете бре!
08:35 20.10.2026