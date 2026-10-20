Колективното трудово договаряне е във фокуса на конференция

Колективното трудово договаряне и повишаването на заплатите са във фокуса на международна конференция, която се провежда в България на 20 и 21 октомври. Организатор е Европейската конфедерация на профсъюзите, а домакин е Конфедерацията на независимите синдикати в България.

Сред основните теми са състоянието на колективното трудово договаряне и политиката по отношение на минималната работна заплата в България и Европейския съюз. Участниците ще обсъдят ролята на синдикатите и възможностите чрез колективни споразумения да се постигне ръст на възнагражденията.

Синдикатите настояват за по-високи доходи

Конференцията се провежда на фона на спор около предложенията за възнагражденията в обществения сектор и размера на минималната работна заплата. След критики към предложенията финансовият министър Гълъб Донев се е срещнал със синдикати и работодатели.

Синдикатите са поискали 10% увеличение на заплатите в обществения сектор вместо предложените 5%. По предоставената информация изключение е сектор „Сигурност“, за който не е предвидено увеличение.

От синдикална страна е поискан и по-висок размер на минималната работна заплата – 690 евро вместо предложените 660 евро. Разликата между двете стойности е 30 евро.

Дискусиите в България са част от по-широкия европейски разговор за обхвата на колективното трудово договаряне, минималните възнаграждения и начините за ограничаване на нископлатения труд. Допълнителни решения за размера на заплатите и минималното възнаграждение не са посочени в предоставената информация.

Източници: nova.bg