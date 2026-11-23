Синдикалната организация на държавните служители в МВР (СОДС-МВР) засега се въздържа от протестни действия заради проектобюджета за 2027 г. Решението е мотивирано с желанието да продължи диалогът с ръководството на ведомството и да се стигне до конкретни резултати.

Позицията идва на фона на обявен протест за 28 ноември от служители на МВР и затворите. Недоволството е свързано с намеренията за замразяване на възнагражденията в сектор „Сигурност“ през следващата година, както и с това, което синдикатите определят като „цялостното пренебрежение от страна на държавата“.

Какво настоява СОДС-МВР

Сред основните искания на СОДС-МВР е държавните служители в системата да получават допълнително възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит, известно като „клас прослужено време“.

От синдиката посочват, че в проекта на държавния бюджет за 2027 г. са предвидени 5% увеличение на заплатите и средства за представително облекло за служителите със статут по Закона за държавния служител. Според организацията обаче тези параметри не отговарят на искането за по-пълно отчитане на труда и професионалния опит в системата.

СОДС-МВР заявява, че министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев последователно е поставял въпроса за ограниченията в бюджета и финансовите възможности на министерството.

Недоволството остава

Председателят на СФСМВР Илия Кузманов заяви, че причините за недоволството не се изчерпват с липсата на предвидено увеличение на възнагражденията в сектор „Сигурност“ през 2027 г. По думите му напрежението е натрупвано с години, а социалният диалог се е влошил.

„Протест за чест и достойнство“

Така Кузманов определи предстоящата демонстрация. От СФСМВР смятат, че изключването на сектор „Сигурност“ от общия подход за увеличение на възнагражденията на държавните служители е необосновано.

СОДС-МВР не се присъединява засега към протестните действия, но оставя отворен въпроса за следващите си стъпки в зависимост от развитието на разговорите с ръководството на МВР.

Източници: nova.bg