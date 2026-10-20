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Намушканото дете в Карнобат било с 10-сантиметрови прободни рани

Намушканото дете в Карнобат било с 10-сантиметрови прободни рани

20 Октомври, 2026 08:14 414 1

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Ученикът ще остане в болница поне седмица

Намушканото дете в Карнобат било с 10-сантиметрови прободни рани - 1
Снимка: shutterstock
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

14-годишно момче от Карнобат беше нападнато и прободено с нож от свой връстник в понеделник сутринта. Пострадалото дете е с множество прободни рани в лявата част на торса, като някои от тях са с дълбочина около 10 сантиметра. По информация на лекарите към момента няма опасност за живота му.

Според близки на пострадалото момче до насилието се е стигнало след спор между двамата ученици за това кой да седне на определено място в класната стая. Конфликтът се е пренесъл в района на стадиона в Карнобат, където едното момче извадило нож и нанесло множество прободни рани на съученика си.

След инцидента нападателят избягал, но по-късно бил открит и задържан от полицията за срок до 24 часа. Намерено е и оръжието, с което е извършено нападението.

По информация от близки на пострадалото момче двамата ученици са в осми клас в едно от училищата в Карнобат. Познават се от около месец -месец и половина - от началото на учебната година. Веднага след инцидента пострадалото момче получило първа медицинска помощ в лекарския кабинет на училището, а нападателят избягал. Наложило се полицията да го издирва в продължение на часове, преди да бъде открит и задържан.

По-късно станало ясно, че младежът е задържан за срок до 24 часа. Намерено е и оръжието - ножът, с който е нападнал своя връстник.

NOVA се срещна с бащата на пострадалото момче и негови роднини пред лечебното заведение. Хората бяха изключително разстроени и в шок. По думите им в подобно състояние било и самото дете.

"Обади ми се негов съученик и ми каза, че са го намушкали. Веднага тръгнахме, излязохме от работа и отидохме на мястото. Там имаше линейки и полиция", разказа бащата на раненото момче Щилиян Стефанов. И допълни: "Това не е първи подобен случай за нападателя. Знам, че е проявил агресия и към друго дете. Лекарите ще изготвят медицинските документи. Ще търся правата си и ще настоявам да има последствия".

Пострадалото момче е било транспортирано в болницата, където е прегледано от екип от трима лекари, сред които хирурзи и ортопеди. "Детето беше в шок и обляно в кръв. Рядко се виждат подобни картини, особено при деца. Имаше няколко прободни наранявания - пет в лявата част на гърба, едно отпред, под ключицата, както и сериозно нараняване на дясната страна на устната, която на практика беше разрязана почти на две. Картината в първия момент беше доста драматична". Това заяви в „Здравей, България” детският хирург в МБАЛ "Сърце и Мозък- Бургас" д-р Румен Христов.

По думите му раните бяха доста дълбоки - на места около 10 сантиметра. "За щастие, въпреки че се намираха в близост до жизненоважни органи, те не проникваха в гръдната кухина. Детето говореше, но беше силно стресирано и уплашено. В момента е в добро общо състояние. Възстановяването протича спокойно. Преди малко бяхме при него и засега нещата се развиват благоприятно", обясни лекарят.

Момчето ще остане вероятно около седмица под лекарско наблюдение, докато приключи антибиотичното лечение и медиците се уверят, че раните заздравяват нормално.

Случаят към момента е поет от Районната прокуратура. Засега полицията и държавното обвинение се въздържат от официални коментари, тъй като и двамата участници в инцидента са непълнолетни. По неофициална информация е възможно случаят да бъде прехвърлен към Окръжната прокуратура с оглед на евентуална правна квалификация като опит за убийство.


България
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  • 1 честен ционист

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    На 14 пацаните трябва да са военни кадети вече, а не да се размотават по стадионите.

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