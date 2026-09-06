Възрастен мъж удари непълнолетно момче с бутилка

Пореден случай на агресия срещу непълнолетно момче. Инцидентът е от град Генерал Тошево.
На кадри, разпространени в социалните мрежи, се вижда как възрастен мъж удря с бутилка дете пред търговски център. От МВР са започнали проверка по случая и са задържали извършителя.
По данни на полицията всичко започнало, когато мъжът направил забележка на момчето, което се придвижвало с електрическа тротинетка. По-късно двамата отново се засекли и последвал спор, прераснал във физическа агресия.
По случая е образувано досъдебно производство.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 ☠️E К С Х У М А Т О Р Ъ T☠️
20:13 06.09.2026
2 Аз съм българче
българин да се наричам
първа гадост е за мене!
Коментиран от #4
20:16 06.09.2026
3 Тракиец 🇺🇦🇮🇷
20:16 06.09.2026
4 Визираш простите родители
До коментар #2 от "Аз съм българче":На непълнолетния с тротинетката, който най- вероятно е прелитал с бясна скорост покрай пешеходци, нали?
20:17 06.09.2026
5 Риба цаца
20:20 06.09.2026
6 Навремето даскала
20:20 06.09.2026
7 Чао
20:20 06.09.2026
8 Иван 1
20:20 06.09.2026
9 Който извърши нарушение с тротинетка !
Да му се отнема ! Безвъздмездно .
20:21 06.09.2026
10 Би трябвало да задържат не възрастния
20:21 06.09.2026
11 Факт
20:23 06.09.2026
12 Следващия път като профучи
20:23 06.09.2026
13 Министъра къде е
20:27 06.09.2026
14 Мюмюн
20:32 06.09.2026
15 Aлфа Bълкът
Сутринта гледах цялото видео, а сега се върти отрязана част само от боя. Да те ..., м.ршо и заканите не се чуват.
20:33 06.09.2026
16 Пустиня(к)
20:36 06.09.2026
17 Водач
20:38 06.09.2026
18 Маларт
20:38 06.09.2026
19 Диктор
20:47 06.09.2026
20 мдаааааа
20:48 06.09.2026