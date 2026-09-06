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Възрастен мъж удари непълнолетно момче с бутилка

Възрастен мъж удари непълнолетно момче с бутилка

6 Септември, 2026 20:11 628 20

  • мъж-
  • удар-
  • момче-
  • генерал тошево

Инцидентът е от Генерал Тошево

Възрастен мъж удари непълнолетно момче с бутилка - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Пореден случай на агресия срещу непълнолетно момче. Инцидентът е от град Генерал Тошево.

На кадри, разпространени в социалните мрежи, се вижда как възрастен мъж удря с бутилка дете пред търговски център. От МВР са започнали проверка по случая и са задържали извършителя.

По данни на полицията всичко започнало, когато мъжът направил забележка на момчето, което се придвижвало с електрическа тротинетка. По-късно двамата отново се засекли и последвал спор, прераснал във физическа агресия.

По случая е образувано досъдебно производство.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ☠️E К С Х У М А Т О Р Ъ T☠️

    3 5 Отговор
    играли са си на чичко доктор

    20:13 06.09.2026

  • 2 Аз съм българче

    12 5 Отговор
    син съм на просташко племе,
    българин да се наричам
    първа гадост е за мене!

    Коментиран от #4

    20:16 06.09.2026

  • 3 Тракиец 🇺🇦🇮🇷

    28 5 Отговор
    Малкото л,,а,,йно си заслужи боя ! Полицията вместо да глоби родителите на л,а,йното тя арестувала мъжа ! Какъв дава полицията на обществото с това деструктивно поведение

    20:16 06.09.2026

  • 4 Визираш простите родители

    20 4 Отговор

    До коментар #2 от "Аз съм българче":

    На непълнолетния с тротинетката, който най- вероятно е прелитал с бясна скорост покрай пешеходци, нали?

    20:17 06.09.2026

  • 5 Риба цаца

    20 4 Отговор
    Каква агресия бре????? От кой към кой?"ДЕТЕТО" иска да е....... Бе човека!!! Каква агресия вие сте ненормални!!!!! Аре по леко с агресията а! После що детето убива и се прави на Велико!!!!!!

    20:20 06.09.2026

  • 6 Навремето даскала

    18 2 Отговор
    Показалката я ползваше за показване и наказване.

    20:20 06.09.2026

  • 7 Чао

    6 25 Отговор
    Още един самозабравил се чичак

    20:20 06.09.2026

  • 8 Иван 1

    25 3 Отговор
    Защо не са наказали родителите, нали е забранено на непълнолетни да возят тротинетка.

    20:20 06.09.2026

  • 9 Който извърши нарушение с тротинетка !

    13 3 Отговор
    Без Книжка за Управлени на Такава !

    Да му се отнема ! Безвъздмездно .

    20:21 06.09.2026

  • 10 Би трябвало да задържат не възрастния

    25 3 Отговор
    А младия екстремист и терорист с тротинетката , нали има закон къде може и кой може да ги управлява

    20:21 06.09.2026

  • 11 Факт

    13 4 Отговор
    Нямаше да се стигне до саморазправа, ако имаше контрол.

    20:23 06.09.2026

  • 12 Следващия път като профучи

    12 5 Отговор
    Такова гаменче с бастуна в колелото и да се пребива

    20:23 06.09.2026

  • 13 Министъра къде е

    10 3 Отговор
    Koга ще забранят тротинетките?Още колко потърпевши трябва да има?Оня дфмерджийскиТюфлек да вземе мерки.

    20:27 06.09.2026

  • 14 Мюмюн

    2 3 Отговор
    ам с кво да е - с лопата ли? лопати никой не ползва вече

    20:32 06.09.2026

  • 15 Aлфа Bълкът

    6 5 Отговор
    Бутилката пластмасова, 1л бира предполагам, ударите по каската на келеша, пак повтарям каска, а те са следствие от псувни и обиди от негова страна.
    Сутринта гледах цялото видео, а сега се върти отрязана част само от боя. Да те ..., м.ршо и заканите не се чуват.

    20:33 06.09.2026

  • 16 Пустиня(к)

    1 4 Отговор
    По принцип те такива келеши требва да бъдат потрошени на место. С каиш, с бутилка, с кво има подръка. Щот после стават катили от толко слободия.

    20:36 06.09.2026

  • 17 Водач

    1 3 Отговор
    Тротинеткаджиите са участници в движението,и то рискови.Като няма книжка при нарушение-конфискация на превозното средство!

    20:38 06.09.2026

  • 18 Маларт

    2 3 Отговор
    Тротинеткаджията каска имал ли е? По тротоар за пешеходци ли е карал? На колко години е и имал ли е право да управлява тротинетка? Показвате част от картината. Склонен съм да мисля, че е представлявал опасност за пешеходците

    20:38 06.09.2026

  • 19 Диктор

    2 0 Отговор
    На възрастния мъж се вижда и шапка със символите на Русия. Добре, че е наказан. Копейките като този възрастен мъж са и диви, и агресивни.

    20:47 06.09.2026

  • 20 мдаааааа

    0 0 Отговор
    малките лайн...съвсем целенасочено го предизвикаха и даже снимат, хилят се като пеее..., а после олеле, малко им е, но е редно да арестуват родителите, най-вероятно са същите мазни наглеци!!!

    20:48 06.09.2026

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